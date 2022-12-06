15+ ювелирных шедевров, которые в массмаркете днем с огнем не сыскать
Мастера творят настоящие чудеса. Казалось бы, вот только что с заказчиком согласовали эскиз на бумаге, а уже вам презентуют новехонькое изделие. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, похваставшихся своими крутыми дизайнерскими украшениями.
«Попросила ювелира спаять ненужные мне украшения, чтобы сделать это!»
«Серебряное кольцо с опалом, которое сделала моя сестра»
«Мое колье ручной работы с подвеской в виде двойного бутона розы»
Подвеска на заказ из 14-каратного красного золота с танзанийским коньячным цирконом и 6 бриллиантами
«Сделал кольцо с молдавитом, серебром и золотом»
«Обратился ко мне клиент с просьбой сделать подарок жене и дочери на новый год. Я спросил про их увлечения, он ответил, что они в соцсетях ведут странички своих котиков»
«Сделал векторные рисунки и затем гравировки на кольцах. Залил ювелирную эмаль по цветам, бонусом сделал их имена».
«Золотое кольцо с натуральным мадагаскарским сапфиром. Делал мой любимый ювелир»
«Cделал вручную серьги из серебра и хризолита»
Кольцо с сапфиром и золотом
«Мой эскиз + умелые руки ювелира = новый кулон!»
«Мой последний проект — обручальное кольцо из палладия и белого золота с лабораторным бриллиантом и 2 аквамаринами»
Кольца для подруг: серебро, огненно-рыжая смола и изображения кота и лисы
Экспериментальный дизайн
«Потребовалось время, чтобы найти этот великолепный оттенок ледяного синего сапфира для набора колец, который я сделала»
Клиент попросил перчатку бесконечности
«Я работал с талантливым ювелиром, чтобы создать это уникальное кольцо из „Властелина колец“. Гранат и 9-каратное золото — мы попытались включить пламя и эльфийские мотивы»
Медные серьги с настоящими лепестками роз, изготовленные методом гальванопластики
А вы когда-нибудь заказывали мастеру украшения по индивидуальному дизайну или предпочитаете все покупать в ювелирном магазине?
Фото на превью pinehavenlodge / Reddit
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