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15+ заботливых родителей, которые смотрят на воспитание любимых чад с широкой улыбкой

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Матерям и отцам порой нужны стальные нервы и ежедневно несколько капель валерьянки, чтобы пережить все шалости, которые вытворяют их ненаглядные дочки и сыночки. Часто дети ведут себя настолько непредсказуемо, что даже опытные родители не могут предугадать, что может вырваться из уст их беспокойных малышей, особенно когда вся семья находится в людном месте.

Мы в ADME попытались выяснить, как же родители справляются с воспитанием своих юных юмористов и весельчаков.

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Какая шутка или случайна фраза вашего ребенка рассмешила вас больше всех?

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AdMe/Народное творчество/15+ заботливых родителей, которые смотрят на воспитание любимых чад с широкой улыбкой
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