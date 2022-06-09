15+ заботливых родителей, которые смотрят на воспитание любимых чад с широкой улыбкой
Матерям и отцам порой нужны стальные нервы и ежедневно несколько капель валерьянки, чтобы пережить все шалости, которые вытворяют их ненаглядные дочки и сыночки. Часто дети ведут себя настолько непредсказуемо, что даже опытные родители не могут предугадать, что может вырваться из уст их беспокойных малышей, особенно когда вся семья находится в людном месте.
Мы в ADME попытались выяснить, как же родители справляются с воспитанием своих юных юмористов и весельчаков.
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Какая шутка или случайна фраза вашего ребенка рассмешила вас больше всех?
AdMe/Народное творчество/15+ заботливых родителей, которые смотрят на воспитание любимых чад с широкой улыбкой
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