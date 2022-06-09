15+ заботливых родителей, которые смотрят на воспитание любимых чад с широкой улыбкой

Матерям и отцам порой нужны стальные нервы и ежедневно несколько капель валерьянки, чтобы пережить все шалости, которые вытворяют их ненаглядные дочки и сыночки. Часто дети ведут себя настолько непредсказуемо, что даже опытные родители не могут предугадать, что может вырваться из уст их беспокойных малышей, особенно когда вся семья находится в людном месте.