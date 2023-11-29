15+ доказательств того, что от курьерской доставки можно ждать чего угодно
Доставка — это каждый раз история с неизвестным финалом, причем как для заказчиков, так и для самих работников службы доставки. Первые жалуются на задержку посылки и хамоватых курьеров, вторые на трудности логистики и неадекватных заказчиков.
- Заказала пиццу. Курьера долго не было, я нервно ходила у окна и выглядывала. Подъехал мой рыцарь на мопеде с едой. Слезает с железного коня, открывает коробку с моей пиццей и начинает вытаскивать колбаски. Затем закрывает крышку, вытирает руки об себя и идет в сторону подъезда. Я просто не открыла двери. Решила, что лучшим наказанием будет, если у него вычтут пиццу из зарплаты. Раз уже попробовал, пусть и доедает. Трезвонил в двери, но я не обращала внимания. Есть какое-то название фобии доставок еды? Кажется, у меня она появилась. © Палата № 6 / VK
- Я заказал две пиццы. Пришло две коробки. В одной была пицца, а вторая была пустой. Они забыли ее положить, но все равно отправили. © xdr_lens / Reddit
- Ждем весь вечер курьера, детям разрешил не спать до 23 часов, сам пошел в душ. Вышел из душа, а там пропущенный, перезваниваю, курьер сказал, что уже уехал далеко и возвращаться не собирается и звонить за пол часа он никому не обязан и бросил трубку. За семь минут он уехал очень далеко. Поддержка динамит. Настроение в хлам. © Mr.Julfy / Pikabu
- Однажды заказала доставку вегетарианской пиццы, а курьер привез с курицей. Позвонила, чтобы пожаловаться, а они сказали: «Ты же просила без мяса?» Затем они сказали мне, что мне еще нужно доказать наличие в пицце курицы, прежде чем они отправят мне замену. Отклонила предложение замены и с тех пор не заказывала у них. © Eskir00 / Reddit
- В колледже заказал на вечеринку 10 пицц. Когда чувак прибыл, его аппарат для безналичного расчета не работал, поэтому он просто сказал: «Пиццу оставь себе». Мне интересно, уволили ли этого парня к концу ночи? © repoman042 / Reddit
- Я как-то проработала 2,5 месяца курьером, за это время похудела на 2 размера. Тяжело было очень: целый день на ногах, на работу выезжала в 6 часов утра, приезжала иногда после 10 часов вечера. Были коробки от 40–45 кг. Пару раз я даже с места сдвинуть их не могла, не то что поднять. Приходилось просить о помощи. Зато мышцы рук и ног накачала. Были и плюсы: к примеру, клиенты угощали кофе и выпечкой. Но такое случалось редко. Чаще попадались любители поскандалить и нажаловаться. © Юлия Александрова / ADME
- Работал в экспресс-доставке почты. Звонит мне возмущенная клиентка: «Что такое, когда вы приедете, я устала вас ждать!» Примчался к ней в ущерб своему времени, извинился за неудобства, а она мне в ответ: «А мне все равно, я дома беременная сижу». © sackville / Pikabu
- Подрабатываю курьером в двух районах: один старый с редкими новостройками, другой — только-только сдали. Разница огромная! В старом районе люди, увидев меня из окна, предлагают открыть дверь, даже если я не к ним. В новом — забор вокруг дома на замке, подъезд на замке, еще и секция на этаже с магнитным замком, но без звонков к квартире не подберешься. А потом еще возмущаются, что я не вовремя. © Подслушано / VK
- Работаю в службе доставки, собираю заказы. Стою на улиц и тут выходит курьер, решительно и быстро идет к велосипеду, садится и почти отъезжает, но я его отвлекаю. Спрашиваю: «Где шлем, братан?» Забыл, говорит. «А где рюкзак?» Надо было видеть его сконфуженное лицо. © lesanna / Pikabu
- Заказала изогнутый телевизор с доставкой в магазине электроники. Привезли, распаковала при курьере, а экран с трещиной. Курьер поглядел на это дело и говорит: «Это вы сделали», — и ретировался. Я позвонила в магазин, приехал другой курьер забирать, но деньги мне отказались возвращать до экспертизы. Спустя 10 дней мне ответили, что вина моя, магазин ответственности не несет. Отправила досудебную жалобу, тут же деньги вернули. И зачем так поступать?! © Подслушано / VK
- Живем в частном доме. Как-то зимой была сильная метель, дорогу к дому замело напрочь. В этот день ожидала доставку, была уверена, что из-за погодных условий ее перенесут. Но нет, курьер прошел метров 500 по глубокому снегу от основной дороги, потому что машина не могла проехать, но посылку-таки доставил. Я была под впечатлением. Он получил хорошие чаевые, конечно. © Ирина / ADME
- Работаю курьером. Как-то получил заказ из новостройки на отшибе. Я не нашел правильного пути и пошел через стройку с тяжелой коробкой в снегу по колено.© Timofey_Lapshin / Twitter
- А мне однажды дали чаевые в размере $ 300 просто за то, что я принес кофе. © Eastern-Archer-5690 / Reddit
- Доставляли нам стол в разобранном виде. Курьер такой: «Я донесу, он тяжелый».
Я отвечаю: «Не, сейчас дочь заберет». Подходит моя дочь, берет стол и уносит. Тишина и обалдевший лица курьеров. Их двое было, моей дочери пятнадцать, а стол весил 17 кг. © Настя Любимова / ADME
- Были голодные, заказали пиццу на дом. Нам сказали, что доставка займет 40 минут, но привезли ее через 2,5 часа. Мы уже легли спать, когда приехал водитель. Я до сих пор помню, как открыла окно спальни и посоветовала курьеру уезжать обратно вместе с пиццей! © Fast_Mushroom1229 / Reddit
- Девушка заказала доставку подарка молодоженам. В офис пришло нечто громоздкое, завернутое в фольгу, снизу торчали железные ножки. Мы развернули и впали в ступор. Перед нами стоял траурный венок на ножках. От этой заявки отказались, на что выслушали кучу претензий. Заказчица грозилась засудить нашу компанию. © Подслушано / VK
Доставка — дело тонкое, даже если вы просчитали все риски, все равно остается вероятность какого-нибудь сюрприза. Ничего не поделаешь — человеческий фактор. Впрочем, не всегда этот сюрприз бывает плохим: иногда курьеры могут вместе с товаром доставить заказчику кучу положительных эмоций и подарить улыбку на весь день.
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что от курьерской доставки можно ждать чего угодно
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