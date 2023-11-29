15+ доказательств того, что от курьерской доставки можно ждать чего угодно

Доставка — это каждый раз история с неизвестным финалом, причем как для заказчиков, так и для самих работников службы доставки. Первые жалуются на задержку посылки и хамоватых курьеров, вторые на трудности логистики и неадекватных заказчиков.

Доставка — дело тонкое, даже если вы просчитали все риски, все равно остается вероятность какого-нибудь сюрприза. Ничего не поделаешь — человеческий фактор. Впрочем, не всегда этот сюрприз бывает плохим: иногда курьеры могут вместе с товаром доставить заказчику кучу положительных эмоций и подарить улыбку на весь день.