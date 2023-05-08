15 замечаний учителей в дневниках, от которых сегодня хочется плакать, да только от смеха

Кто из нас не испытывал хотя бы раз желания нарушить скучные школьные правила? Зачастую за этим следовало наказание и замечание в дневнике. Но в некоторые из таких замечаний учителя случайно или нарочно добавляли каплю юмора. Люди выложили забавные и оригинальные записи из школьных дневников, которые точно заставят вас улыбнуться и вспомнить свои школьные годы.

«Ты не ты, когда голоден»

«На городском мероприятии в актовом зале ел яблоко!»

«И как бы и ругать-то не хочется»

Сегодня порадовало замечание учителя в дневнике моему сыну. «Всю перемену играл в шахматы. Не сходил в туалет, отпросился на уроке». 2-й класс. © TvorcheskiyLis / Pikabu

Не стоило его покупать

«Купите пластилин!» «На уроке кидается пластилином».

Чистосердечное признание

«Ругается нецензурными словами! Говорит, что так ругается мама».

Бывает и так

Моей самой забавной записью в дневнике останется «Не готов к уроку — 5». Просто училка была с бзиком на пунктуальность в плане вещей. Оттарабанил я стих на заслуженную пятерку, и только потом выяснилось, что я забыл тетрадь. © EgorLetov14 / Pikabu

«Василий Люсиантович, если увидите, то прошу прощения. Впрочем, думаю, ваши записи вас тоже повеселят»

«Таких несобранных людей я в жизни не видел и надеюсь, что не увижу (если не сойду с ума). Ужас! Кошмар!»

«Когда в 6-м классе обрел душевный мир и равновесие, а учитель требует от тебя какие-то переводы»

«Учитель ругает за невыученные задания, а он улыбается своим мыслям».

«Играли в волейбол на желания, и одноклассник проиграл. Пришлось 2 урока ходить по школе на четвереньках»

«Поговорите о поведении с сыном. По школе ходит на руках».

«Звезда по имени Слава!»

«Звезда по имени Слава! К уроку не готов! Нет учебника! Играет с телефоном, поет песни, пристает к девочкам».

«А он неплох»

«Состязается в словесном поединке, не уступая преподавателю ни в чем!»

«Бабушка знает толк в воспитании»

«В столовую бежит всегда первым». «Ну и молодец! Ничего плохого здесь нет. Бабушка».

«Принес из школы замечание в 14 лет»

«Стреляет глазами! Подмигивает! Поведение ученика непонятно!»

Урок был слишком интересным

«Не видит разницы между уроком и шоу „Кто хочет стать миллионером“».

Сын принес из школы

«Нашла лучшее замечание в своем дневнике за 8-й класс»

«Опоздала на 20 минут — „творила добро“».