15 замечаний учителей в дневниках, от которых сегодня хочется плакать, да только от смеха
Кто из нас не испытывал хотя бы раз желания нарушить скучные школьные правила? Зачастую за этим следовало наказание и замечание в дневнике. Но в некоторые из таких замечаний учителя случайно или нарочно добавляли каплю юмора. Люди выложили забавные и оригинальные записи из школьных дневников, которые точно заставят вас улыбнуться и вспомнить свои школьные годы.
«Ты не ты, когда голоден»
«На городском мероприятии в актовом зале ел яблоко!»
«И как бы и ругать-то не хочется»
Сегодня порадовало замечание учителя в дневнике моему сыну. «Всю перемену играл в шахматы. Не сходил в туалет, отпросился на уроке». 2-й класс. © TvorcheskiyLis / Pikabu
Не стоило его покупать
«Купите пластилин!» «На уроке кидается пластилином».
Чистосердечное признание
«Ругается нецензурными словами! Говорит, что так ругается мама».
Бывает и так
Моей самой забавной записью в дневнике останется «Не готов к уроку — 5». Просто училка была с бзиком на пунктуальность в плане вещей. Оттарабанил я стих на заслуженную пятерку, и только потом выяснилось, что я забыл тетрадь. © EgorLetov14 / Pikabu
«Василий Люсиантович, если увидите, то прошу прощения. Впрочем, думаю, ваши записи вас тоже повеселят»
«Таких несобранных людей я в жизни не видел и надеюсь, что не увижу (если не сойду с ума). Ужас! Кошмар!»
«Когда в 6-м классе обрел душевный мир и равновесие, а учитель требует от тебя какие-то переводы»
«Учитель ругает за невыученные задания, а он улыбается своим мыслям».
«Играли в волейбол на желания, и одноклассник проиграл. Пришлось 2 урока ходить по школе на четвереньках»
«Поговорите о поведении с сыном. По школе ходит на руках».
«Звезда по имени Слава!»
«Звезда по имени Слава! К уроку не готов! Нет учебника! Играет с телефоном, поет песни, пристает к девочкам».
«А он неплох»
«Состязается в словесном поединке, не уступая преподавателю ни в чем!»
«Бабушка знает толк в воспитании»
«В столовую бежит всегда первым». «Ну и молодец! Ничего плохого здесь нет. Бабушка».
«Принес из школы замечание в 14 лет»
«Стреляет глазами! Подмигивает! Поведение ученика непонятно!»
Урок был слишком интересным
«Не видит разницы между уроком и шоу „Кто хочет стать миллионером“».
Сын принес из школы
«Нашла лучшее замечание в своем дневнике за 8-й класс»
«Опоздала на 20 минут — „творила добро“».
Дневник может стать своеобразным архивом забавных случаев, происходивших в школе за многие годы. В нем можно найти не только смешные замечания, но и истории, которые можно вспомнить с улыбкой и теплотой даже спустя много лет после окончания школы. А учителя, написавшие все эти замечания, скорее всего, и сами бы хорошенько посмеялись, прочитав их сегодня.