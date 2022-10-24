15 женщин рассказали, почему не носят бюстгальтер и как на это реагируют окружающие
История современного бюстгальтера насчитывает около 100 лет, а споры о том, полезно его носить или вредно и насколько социально приемлемо появляться в общественных местах без лифчика, не утихают до сих пор. В последнее время все больше женщин отказывается от этого предмета гардероба, и такое решение нередко вызывает массу вопросов у окружающих.
- Моя мама никогда не носила бюстгальтер, и мне он не нужен в 90 % случаев. Я хожу без лифчика не для того, чтобы привлечь так чье-то внимание, а исключительно потому, что терпеть не могу этот предмет гардероба. На реакцию людей мне фиолетово. Однажды, помню, какой-то левый парень спросил, что думает муж о моем вызывающем виде. А с какой стати меня должно волновать, что думает мой муж? Если бы ему было не все равно, он бы, наверное, мяукнул что-нибудь за 18 лет брака. © Sumer Rose / Quora
- У меня маленький бюст, да еще и немного нестандартной формы. Лифчики на мне просто не держатся где надо, постоянно сползают или вверх, или вниз, или еще куда-то просто потому, что им не на чем держаться. Пробовала много моделей, результат один: проблем и неудобств больше, чем толку. © Xaski Xarf / ADME
- Когда я вижу другую женщину без лифчика, то думаю: «О, это моя родственная душа». Я ношу бюстгальтер на работу из скромности (и, вероятно, из-за дресс-кода), но это все. Дома не надеваю его никогда. Летом, если мне нужно выйти на улицу, я обойдусь без этого предмета гардероба, потому что и так жарко. Я хожу по магазинам и своим делам без лифчика, и меня не волнует, как я выгляжу в чьих-то глазах. © Tricia Sutton / Quora
- Я перестала носить бюстгальтеры 3 года назад. Это лучшее решение в моей жизни! Грудь меньше обвисает, у меня нет прыщей на спине, и в мое тело не утыкаются никакие косточки от лифчика. Я надеваю этот предмет гардероба только на спортивные тренировки, на очень серьезные рабочие встречи и на романтические свидания. © ohnoitsmckenzie / Reddit
- За неимением пышного бюста всегда покупала бюстгальтеры по принципу «больше — значит лучше». Но этим летом жара доконала и меня, я в свои 30 решилась наконец выйти из дома в одном топе без лифчика. Ощущение свободы и расслабленности. Мир не рухнул. Помидорами никто не кидался, пальцем в мою сторону не тыкал. Сегодня даже сарафан надела без лифчика. Так что лифчики долой! © Hippotenuza / Pikabu
- Я почти никогда не ношу лифчик, потому что мне в нем неудобно, просто одеваюсь соответственно. Если иду в какое-то общественное место, то обычно надеваю пиджак и рубашку свободного кроя или свитер поверх — и никаких проблем нет. Но однажды летом я гуляла с подругами в легком сарафане, мне позвонила мама и попросила зайти в магазин за яйцами и молоком. Когда я подошла к кассе, кассир сказала: «Минуточку», позвала администратора, и они, подбоченившись, заявили: «Покиньте, пожалуйста, магазин. Вы без бюстгальтера, а это неприлично. Здесь могут быть дети». К тому времени за моей спиной образовалась очередь, которая слышала наш разговор и теперь внимательно меня разглядывала, хотя до этого никому не было до меня дела. Я сказала, что если просто оплачу свои покупки, то уйду через минуту. Кассиры поняли, что так будет лучше для всех, пробили продукты, и я ушла. И поклялась больше никогда не покупать ничего в этом магазине. © Marla / Quora
- Я за отказ от бюстгальтеров! Мне он не нужен. Мы носим их только для людей, которых обижает женское человеческое тело. Это просто еще одна вещь, которую дамы «должны» покупать, чтобы выглядеть презентабельно. Если бы мужчинам пришлось носить лифчики, они бы уже жаловались во все инстанции. © Hailsyea4 / Reddit
- Нет никакого закона, который обязывал бы нас, женщин, носить бюстгальтер. Я обхожусь без него уже почти 50 лет и наслаждаюсь свободой. Конечно, с маленькой грудью все это намного проще. Ну а если кто-то на меня пялится — что ж, я не возражаю против внимания. © Kelly / Quora
- Я работаю в адвокатской конторе и ношу лифчик только на работу. Но так было не всегда: в один из первых рабочих дней я заявилась в офис в прекрасной сиреневой шелковой блузке и без бюстгальтера. Через несколько часов офис-менеджер вызвал меня в свой кабинет и сообщил, что я «отвлекаю» некоторых других работников своим внешним видом. Он настоятельно посоветовал мне всегда носить нижнее белье в офисе. Ну что ж, теперь я всегда ношу бюстгальтер на работу, но редко надеваю его куда-нибудь еще. © Susan Marsh / Quora
- Никогда не ношу бюстгальтер, и меня не волнуют вопросы скромности и морали. Единственная причина надевать лифчик — это если у женщины слишком большой бюст и без этого предмета гардероба начинает болеть спина. А в остальных случаях не понимаю ажиотажа вокруг этой темы. Это просто грудь, контур которой виден через рубашку. Но мы же носим штаны, которые очерчивают контур ягодиц или ног. Почему люди считают одно непристойным, а другое нормальным, мне непонятно. С тем же успехом мы могли бы просто начать носить огромные мешки, чтобы скрыть любые намеки на очертания тела. © Melanie Daniels / Quora
- Как-то раз сидела без работы все лето, и поэтому носила только майки с шортами, никаких бюстгальтеров, потому как «в люди» выходить не надо было. Так привыкла, что перестала носить их после этого. Единственное исключение — занятия спортом. Все-таки бегать и прыгать без лифчика некомфортно, а иногда даже больно. © Ольга Гутарц
- Уж год как я отказалась от бюстгальтера, без него прямо легкость и свобода. Совсем не вижу смысла прятать свою «единичку». Сначала смущалась, но и это ушло со временем. © marinkapone / Pikabu
- Прошлой осенью я удалила на спине около десятка папиллом. И недели 3 ходила без лифчика, чтоб ранки не травмировать. И когда я позже снова его надела, мне было жутко неудобно. Мне было тесно, грудь болела, хотя это был самый мягкий и любимый лифчик. В итоге большую часть времени я теперь хожу вообще без него, мне так удобнее. © myrkoshka / Pikabu
- Раньше я не носила лифчики из-за астмы: во время приступа идет борьба за каждый миллилитр воздуха и чертовы резинки отнимают жизненные силы. Надевала бюстгальтер только под прозрачное или обтягивающее. А работала я большую часть своей трудовой жизни в мужских коллективах, но никто и никогда не обращал на это внимания. Ну, я так думала до одного случая. Как-то подходит ко мне коллега, Коля, и спрашивает, когда, мол, рабочую форму одежды носить начну. Я вообще-то не робкого десятка, а тут, признаться, растерялась. Нет у нас никакой формы, не выдают. Оглядываю себя: рабочий комбинезон, футболка, обувь... Что не так-то? А он тычет пальцем в грудь: «Лифчик где?» Тут я аж воздухом поперхнулась: «Фу-ты ну-ты, Коля! Никто внимания не обращает, одному тебе больше всех надо, да?» А он мне и говорит, мол, мужики только меня и обсуждают: о чем бы ни начинали говорить, все равно разговор к моему внешнему виду сводится. М-да. Пришлось пересмотреть свое отношение к этому предмету одежды. © Camparker / Pikabu
- Я самый счастливый человек на земле, ибо почти перестала носить бюстгальтеры и зимой, и летом. А смысл, если туда и класть особо нечего? И мне все равно, кому там что нравится или не нравится. Мне удобно и хорошо! © RusukStark / Pikabu
А как считаете вы: бюстгальтеры — необходимость или пережиток прошлого?
AdMe/Народное творчество/15 женщин рассказали, почему не носят бюстгальтер и как на это реагируют окружающие
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