15 женщин рассказали, почему не носят бюстгальтер и как на это реагируют окружающие

История современного бюстгальтера насчитывает около 100 лет, а споры о том, полезно его носить или вредно и насколько социально приемлемо появляться в общественных местах без лифчика, не утихают до сих пор. В последнее время все больше женщин отказывается от этого предмета гардероба, и такое решение нередко вызывает массу вопросов у окружающих.