15 женщин, которые делают такие вещи, что пора бы их патентовать

Купить нужные вещи в магазине легче легкого. Но кое-кто все же выбирает более сложный путь и мастерит их сам. Иногда потому, что любит делать что-то руками, а иногда потому, что той самой «мечты» из головы нигде не найти. Сегодня мы отыскали на просторах интернета мастериц, которые творят своими руками настоящее волшебство.

«Зеленую балаклаву я связала не так давно из остатков пряжи, но моей кошке она не очень подошла. Поэтому я решилась на еще одну, и, по-моему, она идеальна»

«Я связала своему другу костюм опоссума. Правда, еще хочу понять, как сделать мордашку пореалистичнее»

«Эти серьги, которые я сделала сама, — настоящие маленькие витражи»

«Деревянные солонка и перечница, которые я собственноручно вырезала и расписала»

«Вышила брошь-портрет этого котика бисером»

«Наконец-то закончила свои брюки-клеш. На связанную часть ушло всего часа 3, и еще по 10 минут я пришивала их к штанинам. Результат меня очень порадовал»

«Эта лампа из смолы словно оживает ночью, бросая завораживающее сияние на любую поверхность»

«Вот такое подвесное кашпо-ленивец. Сделать его легче легкого, я бы справилась и за полдня, если бы не малыш на руках»

Моя мама просто умоляет меня связать хотя бы одного такого. © elizabethgilies / Reddit

«Это мой первый чайник, и мне очень нравится, каким он получился»

«Смастерила себе свитер для кормления грудью. Он не странно выглядит?»

Боже! Почему я сама до такого не додумалась? Ты гений! © I_am_Darvit / Reddit

«Сплела эту сумку, потому что мне понравилась подобная дизайнерская, но она была слишком дорогой. Мне понадобилось несколько тысяч бусин и несколько сотен метров лески»

«Потратила на свое свадебное платье около 500 часов и закончила вязать его аккурат в вечер перед торжеством»

«Эту бабочку я сделала для своего кота, и похоже, что она ему понравилась. Смотрится нарядно»

«Потратила более 30 часов, чтобы связать этот коврик в свою комнату»

«Бокал на ножке, который я только-только достала из печи»