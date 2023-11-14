15+ женщин, которые решили обновить маникюр, а потом долго сидели открыв рот

Для многих женщин визит к мастеру ногтевого сервиса давно стал рутинным делом, от которого они не ждут ничего из ряда вон выходящего. Но порой красотки отправляются в новый салон или просят специалиста сделать непривычный дизайн и получают крайне неожиданный результат. Героини нашей статьи как раз рассказали о таких случаях.

«Попросила, называется, „романтичный“ дизайн. Но мне все равно нравится»

«Хотела оранжевый френч, но мой мастер предложила кое-что другое»

«Она что-то рисовала на моих ногтях, потому что хотела попрактиковаться. Мы просидели 2 часа. Обожаю ее».

«Отдала за этот ужас $ 64. Да, я не очень хорошо ухаживаю за кутикулой, но, блин»

«Сегодня была у нового мастера. Я потом чуть не разрыдалась — настолько мне все понравилось»

«Я разрешила мастеру делать все что вздумается»

«Сказала только, что люблю фиолетовый цвет. Теперь не могу налюбоваться своими ногтями».

«Я всегда делаю просто белый маникюр, но собираюсь на тропический курорт, и мне захотелось разнообразия. Цветы напоминают яйца?»

«Я пошла в салон и попросила „жуткий“ дизайн. Мастер была просто на высоте»

«Сходила, называется, на маникюр за день до свадьбы... Тогда было не смешно, зато теперь ржу»

«Впервые сделала маникюр и мучаюсь вопросом, а они не должны, часом, вернуть мне деньги?»

«Попробовала маникюр со стразами. Все время хочется их трогать»

«Пересекла половину планеты, чтобы сделать маникюр в Индонезии»

«Мне сделали худший маникюр в моей жизни. Я даже поплакала»

«Моя 5-летняя племяшка лучше бы накрасила ногти»

«Разрешила делать со своими ногтями что угодно и в итоге получила этот зеленый хаос»

«Мне нравится каждый ноготь в отдельности, но вместе все это уже чересчур».

«Попросила мастера удивить меня и в итоге очень довольна результатом»

«Решила положиться на удачу и пойти к новому мастеру»

«Пришла в новый салон и попросила маникюр, который я делаю почти всегда. Только посмотрите на это безобразие! Мои ногти вообще-то растут нормально»

«Попросила специалиста нарисовать 2 полоски на безымянных пальцах»

«Не могу, у меня аж челюсть от смеха свело. Она была так довольна своей работой, что я даже не стала возмущаться».

«Я наконец-то перестала грызть ногти и отрастила их, чтобы сделать красивый маникюр»

«Пошла в салон, и теперь ногти выглядят так, как будто их красил малыш. Я просто в ярости. Как мне все это убрать?».

«Я плачу. Провела 3 часа в салоне, но ногти выглядят ужасно. Пустая трата времени, денег и материалов»

«Сказала своей мастерице: „Делай что хочешь, лишь бы я удивилась“. Что ж, ей это удалось»

«„Жуткая“ импровизация. Я просто расплакалась, когда увидела этого поющего призрака на своих ногтях»