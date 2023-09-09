15+ женщин, которые плюнули на все и отказались от бюстгальтеров. И вот что из этого вышло

Нижнее белье, напоминающее современные бюстгальтеры, появилось в начале прошлого века, а с 1930-х годов начало распространяться по всему миру. В настоящее же время ведутся нешуточные споры по поводу того, прилично ли появляться на людях без бра. Некоторые женщины сказали твердое «нет» этому предмету одежды, а окружающие отреагировали по-разному.

Мы считаем, каждая женщина вольна ходить так, как удобно в первую очередь ей. И если она не хочет носить бюстгальтер, то окружающие как-нибудь переживут его отсутствие. К слову, пользовательницы сети обсудили и другие проблемы современных женщин, касающиеся внешнего вида. И не без иронии.