15+ женщин, которые плюнули на все и отказались от бюстгальтеров. И вот что из этого вышло
Нижнее белье, напоминающее современные бюстгальтеры, появилось в начале прошлого века, а с 1930-х годов начало распространяться по всему миру. В настоящее же время ведутся нешуточные споры по поводу того, прилично ли появляться на людях без бра. Некоторые женщины сказали твердое «нет» этому предмету одежды, а окружающие отреагировали по-разному.
- Моя мама вообще не носила лифчик, и мне он не нужен в 90 % случаев. Я хожу так не для того, чтобы привлечь чье-то внимание, а потому что терпеть не могу этот предмет гардероба. Реакция окружающих меня не волнует. Однажды, помню, какой-то незнакомец спросил, что думает супруг о моем вызывающем виде. А с чего бы меня должно волновать, что он думает? Если бы ему было не все равно, он бы, наверное, мяукнул что-нибудь за 18 лет брака. © Sumer Rose / Quora
- Я не ношу бюстгальтер с 17 лет. Сейчас мне 27. Размер чашки у меня приблизительно А—В, так что мне вполне комфортно. Я не очень люблю стесняющие вещи, в том числе лифчики. И, как мне кажется, без этого предмета белья я выгляжу более богемно, что ли. В порядке исключения надеваю бюстгальтер на собеседование. Но если грудь начнет обвисать, то, возможно, снова вернусь к лифчикам. © Miss*****HerPants / Reddit
- Когда я вижу другую женщину без лифчика, то думаю: «О, это моя родственная душа». Я ношу бюстгальтер на работу из скромности (и, вероятно, из-за дресс-кода), но это все. Дома не надеваю его никогда. Летом, если мне нужно выйти на улицу, я обхожусь без этого предмета гардероба, потому что и так жарко. Я хожу по магазинам и своим делам без лифчика, и меня не волнует, как я выгляжу в чьих-то глазах. © Tricia Sutton / Quora
- Я перестала носить бюстгальтеры 3 года назад. Это лучшее решение в моей жизни! Грудь меньше обвисает, у меня нет прыщей на спине, и в мое тело не утыкаются никакие косточки от лифчика. Я надеваю этот предмет гардероба только на спортивные тренировки, на очень серьезные рабочие встречи и на романтические свидания. © ohnoitsmckenzie / Reddit
- За неимением пышного бюста всегда покупала бюстгальтеры по принципу «больше — значит лучше». Но этим летом жара доконала и меня — я в свои 30 решилась наконец выйти из дома в одном топе без лифчика. Ощущение свободы и расслабленности. Мир не рухнул. Помидорами никто не кидался, пальцем в мою сторону не тыкал. Сегодня даже сарафан надела без лифчика. Так что лифчики долой! © Hippotenuza / Pikabu
- У меня небольшая грудь, потому часто обхожусь без лифчика. Но когда мне было около 18, я попала в неловкую ситуацию. Я тогда пошла в медпункт в толстовке, под которой ничего не было. Мне нужно было сдать кровь, и медсестра попросила закатать рукав повыше. А я не смогла — рукав был слишком узок. Мне было велено просто снять толстовку. Я начала протестовать. Медсестра спросила: «В чем дело?» — и мне пришлось объяснить, что лифчика нет. И тут она захохотала и выдала: «Я вижу грудь каждый день — подумаешь, одной больше!» И тогда я сняла толстовку, выставив на обозрение свою грудь, что было для меня очень неловко. © Emily Simon / Quora
- У меня маленький бюст, да еще и немного нестандартной формы. Лифчики на мне просто не держатся где надо, постоянно сползают или вверх, или вниз, или еще куда-то просто потому, что им не на чем держаться. Пробовала много моделей, результат один: проблем и неудобств больше, чем толку. © Xaski Xarf / ADME
- Прошлой осенью я удалила на спине около десятка папиллом. И недели 3 ходила без лифчика, чтоб ранки не травмировать. И когда я позже снова его надела, мне было жутко неудобно. Было тесно, грудь болела, хотя это был самый мягкий и любимый лифчик. В итоге большую часть времени я теперь хожу вообще без него — мне так удобнее. © myrkoshka / Pikabu
- Я за отказ от лифчиков! Нам они не нужны. Мы носим их только для тех, кого смущает женское тело. Это просто еще одна вещь, которую дамы «обязаны» покупать, чтобы выглядеть прилично. Если бы мужчинам навязали нечто подобное, они бы уже побежали жаловаться во все инстанции. © Hailsyea4 / Reddit
- Я работаю в адвокатской конторе и ношу лифчик только на работу. Но так было не всегда: в один из первых рабочих дней я заявилась в офис в прекрасной сиреневой шелковой блузке и без бюстгальтера. Через несколько часов офис-менеджер вызвал меня в свой кабинет и сообщил, что я «отвлекаю» некоторых других работников своим внешним видом. Он настоятельно посоветовал мне всегда носить нижнее белье в офисе. Ну что ж, теперь я всегда ношу бюстгальтер на работу, но редко надеваю его куда-нибудь еще. © Susan Marsh / Quora
- Парень позвонил, сказал, что купил мне новинку — силиконовый лифчик, который увеличивает грудь. Мол, это будет ему глаз радовать. Когда я сказала, что носить это не собираюсь, ведь лифчики я в принципе не ношу, да и моя «двойка» меня устраивает, то он выпалил, что я, видите ли, неблагодарная. © Подслушано / Ideer
- Никогда не ношу бюстгальтер, и меня не волнуют вопросы скромности и морали. Единственная причина надевать лифчик — это если у женщины слишком большой бюст и без этого предмета гардероба начинает болеть спина. А в остальных случаях не понимаю ажиотажа вокруг этой темы. Это просто грудь, контур которой виден через рубашку. Но мы же носим штаны, которые очерчивают контур ягодиц или ног. Почему люди считают одно непристойным, а другое нормальным, мне непонятно. С тем же успехом мы могли бы просто начать носить огромные мешки, чтобы скрыть любые намеки на очертания тела. © Melanie Daniels / Quora
- Как-то раз сидела без работы все лето, и поэтому носила только майки с шортами, никаких бюстгальтеров, потому как «в люди» выходить не надо было. Так привыкла, что перестала носить их после этого. Единственное исключение — занятия спортом. Все-таки бегать и прыгать без лифчика некомфортно, а иногда даже больно. © Ольга Гутарц
- Уж год как я отказалась от бюстгальтера, без него прямо легкость и свобода. Совсем не вижу смысла прятать свою «единичку». Сначала смущалась, но и это ушло со временем. © marinkapone / Pikabu
- Раньше я не носила лифчики из-за астмы: во время приступа идет борьба за каждый миллилитр воздуха и чертовы резинки отнимают жизненные силы. Надевала бюстгальтер только под прозрачное или обтягивающее. А работала я большую часть своей трудовой жизни в мужских коллективах, но никто не обращал на это внимания. Ну до одного случая. Как-то подходит ко мне коллега, Коля, и спрашивает, когда, мол, рабочую форму одежды носить начну. Я растерялась. Нет у нас никакой формы, не выдают. Оглядываю себя: рабочий комбинезон, футболка, обувь... Что не так? А он тычет пальцем в грудь: «Лифчик где?» Я аж воздухом поперхнулась: «Фу-ты ну-ты, Коля! Никто внимания не обращает, одному тебе больше всех надо, да?» А он мне и говорит, мол, мужики только меня и обсуждают. М-да. Пришлось пересмотреть свое отношение к этому предмету одежды. © Camparker / Pikabu
- Отучаю себя от бюстгальтера. Вот уже недели 2 обхожусь без него везде, кроме работы. Я медсестра в отделении интенсивной терапии — иногда приходится ну очень близко подходить к пациентам. Но я еще обдумываю этот момент. В любом случае на лифчиках сэкономлю. © worldsfinest / Reddit
Мы считаем, каждая женщина вольна ходить так, как удобно в первую очередь ей. И если она не хочет носить бюстгальтер, то окружающие как-нибудь переживут его отсутствие. К слову, пользовательницы сети обсудили и другие проблемы современных женщин, касающиеся внешнего вида. И не без иронии.
Фото на превью Mr. & Mrs. Smith / New Regency Productions and co-producers
AdMe/Народное творчество/15+ женщин, которые плюнули на все и отказались от бюстгальтеров. И вот что из этого вышло
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