15 женщин, которые решили, что лучше будут старомодными, чем примерят современные тренды

Не все любят следовать современным веяниям моды. Помните тренд на заниженную талию? Но это не каждому идет. В нашей подборке женщины показывают свои любимые «немодные» наряды и доказывают, что и в них можно выглядеть круто. Главное — настроение, а оно обязательно будет на высоте, если ты нравишься себе в зеркале.

«Сегодня купила этот ремень!»

«Носите любимую одежду, когда захотите»

Жизнь слишком коротка, и, если я хочу каждый день одеваться как гостья на свадьбе 1970-х, я буду это делать. © lunaclaret1010 / Reddit

«Никогда раньше не чувствовала себя такой красивой»

«Отхватила это роскошное коктейльное платье в стиле 1950-х менее чем за $ 20!»

«Настоящий полосатый топ 1950-х годов. Смотрится ну просто вау»

«Винтажная юбка, ботинки, ремень 80-х годов»

«Вышла замуж в перешитом свадебном платье моей прабабушки. Основа новая, а вот кружевному верху около 100 лет!»

«Мне сказали, что я одета в бабушкины шторы. Я считаю, это успех!»

«Пушистый свитер и джинсы, вдохновлялась образом Мерилин Монро в 50-х»

«Я перешила винтажное платье Gunne Sax. Ничего не обрезала. Просто сложила юбку и пришила подол к шву на талии»

А я вас сначала заминусовала. Круто придумано! © OneSensiblePerson / Reddit

«Моя любимая рубашка. И всего-то за $ 2!»

«Сшила этот наряд год назад, но наконец-то стало достаточно холодно, чтобы надеть его снова!»

«Ведьминский» образ

«Мой наряд из 70-х»

«Купила всего за $ 18!»

«Только что купила это платье и думаю, что теперь это одна из моих любимых вещей!»