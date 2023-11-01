15 женщин, которые решили, что лучше будут старомодными, чем примерят современные тренды
Не все любят следовать современным веяниям моды. Помните тренд на заниженную талию? Но это не каждому идет. В нашей подборке женщины показывают свои любимые «немодные» наряды и доказывают, что и в них можно выглядеть круто. Главное — настроение, а оно обязательно будет на высоте, если ты нравишься себе в зеркале.
«Сегодня купила этот ремень!»
«Носите любимую одежду, когда захотите»
- Жизнь слишком коротка, и, если я хочу каждый день одеваться как гостья на свадьбе 1970-х, я буду это делать. © lunaclaret1010 / Reddit
«Никогда раньше не чувствовала себя такой красивой»
- Да ты сияешь! © Pants_R_overrated / Reddit
«Отхватила это роскошное коктейльное платье в стиле 1950-х менее чем за $ 20!»
«Настоящий полосатый топ 1950-х годов. Смотрится ну просто вау»
«Винтажная юбка, ботинки, ремень 80-х годов»
«Вышла замуж в перешитом свадебном платье моей прабабушки. Основа новая, а вот кружевному верху около 100 лет!»
«Мне сказали, что я одета в бабушкины шторы. Я считаю, это успех!»
«Пушистый свитер и джинсы, вдохновлялась образом Мерилин Монро в 50-х»
«Я перешила винтажное платье Gunne Sax. Ничего не обрезала. Просто сложила юбку и пришила подол к шву на талии»
- А я вас сначала заминусовала. Круто придумано! © OneSensiblePerson / Reddit
«Моя любимая рубашка. И всего-то за $ 2!»
«Сшила этот наряд год назад, но наконец-то стало достаточно холодно, чтобы надеть его снова!»
«Ведьминский» образ
«Мой наряд из 70-х»
«Купила всего за $ 18!»
«Только что купила это платье и думаю, что теперь это одна из моих любимых вещей!»
А вы носите винтажные вещи? А в этой подборке у нас 16 невест, которые не мучились с поиском платья в магазине — потому что сделали его своими руками.
Фото на превью ***suela / Reddit
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