15+ доказательств, что проще вагон разгрузить, чем найти стоящего мастера по маникюру

Многие девушки знают, что найти мастера по маникюру, который не испортит ногти и прислушается ко всем пожеланиям, ох как непросто. Один специалист может сделать все на свой вкус и выбрать слишком оригинальный дизайн, а другой просто наляпает несколько слоев лака и попросит деньги.

«Последняя капля. Расстаюсь со своим мастером»

«Это и есть маникюр и педикюр за $ 125?»

«Мастер что-то напутала с пигментами. Как же я испугалась, когда выключили свет!»

«В салон пришел какой-то новый лак, и мы с мастером решили рискнуть и попробовать. Ей не понравился, и она хотела переделать, а мне пришлись по душе эти желейки»

«Хотела ногти под розовый мрамор, а получила стейк вагю»

«Пришла с таким рисунком на маникюр. Вот что получила в итоге»

«Хотела сделать дизайн, напоминающий воду в бассейне»

«Вот что бывает, когда выбираешь цвет лака, глядя не на ногти, а просто на флаконы»

«Пошла в новый салон в городе»

«Попросила сделать мне французский маникюр. Хочется просто плакать»

«Позволила мужу выбрать цвет лака. Вот что вышло»

«Вот что бывает, когда на маникюре говоришь мастеру: „Удиви меня“. Безвкусица!»

«Это стоило 2 с половиной часов в кресле»

«Попробовала повторить новый маникюр — корейский „кошачий глаз“ — с помощью обычного лака для ногтей, и вот что вышло»

«Сделала маникюр. Начальник постоянно спрашивает, почему мои ногти меняют цвет»

«Не люблю ругаться. Но сегодня реально накипело»

«Начала ходить к новой девушке. Чего-то простовато вышло. Но, если честно, дизайн мне нравится»