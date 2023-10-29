15+ доказательств, что проще вагон разгрузить, чем найти стоящего мастера по маникюру
Многие девушки знают, что найти мастера по маникюру, который не испортит ногти и прислушается ко всем пожеланиям, ох как непросто. Один специалист может сделать все на свой вкус и выбрать слишком оригинальный дизайн, а другой просто наляпает несколько слоев лака и попросит деньги.
«Последняя капля. Расстаюсь со своим мастером»
«Это и есть маникюр и педикюр за $ 125?»
«Мастер что-то напутала с пигментами. Как же я испугалась, когда выключили свет!»
«В салон пришел какой-то новый лак, и мы с мастером решили рискнуть и попробовать. Ей не понравился, и она хотела переделать, а мне пришлись по душе эти желейки»
«Хотела ногти под розовый мрамор, а получила стейк вагю»
«Пришла с таким рисунком на маникюр. Вот что получила в итоге»
«Хотела сделать дизайн, напоминающий воду в бассейне»
«Вот что бывает, когда выбираешь цвет лака, глядя не на ногти, а просто на флаконы»
«Пошла в новый салон в городе»
«Попросила сделать мне французский маникюр. Хочется просто плакать»
«Позволила мужу выбрать цвет лака. Вот что вышло»
«Вот что бывает, когда на маникюре говоришь мастеру: „Удиви меня“. Безвкусица!»
«Это стоило 2 с половиной часов в кресле»
«Попробовала повторить новый маникюр — корейский „кошачий глаз“ — с помощью обычного лака для ногтей, и вот что вышло»
«Сделала маникюр. Начальник постоянно спрашивает, почему мои ногти меняют цвет»
«Не люблю ругаться. Но сегодня реально накипело»
«Начала ходить к новой девушке. Чего-то простовато вышло. Но, если честно, дизайн мне нравится»
Не каждый поход в салон заканчивается неудачно. Вот, например, несколько примеров такого маникюра, что закачаешься. И это реальные тренды, а не ногти из серии «незаметно испортим любой образ». Впрочем, возможно, когда-то они снова войдут в моду, ведь ее тенденции постоянно меняются.
Фото на превью Icy-Purpose4990 / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств, что проще вагон разгрузить, чем найти стоящего мастера по маникюру
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