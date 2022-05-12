15+ девушек, которые доказали, что не косметика делает их красивыми

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Макияж — это отличный способ изменить образ, подчеркнуть достоинства лица и скрыть легкие недостатки. Но кто сказал, что мы должны наносить его ежедневно, тратя на эту процедуру кучу времени и средств?

Героини нашей подборки в ADME на собственном примере доказывают, что зачастую естественная красота и лицо без макияжа ничуть не уступают по красоте и выразительности яркому мейкапу.

«Честно говоря, в какой-то момент я просто устала постоянно рисовать себе брови и вообще наносить макияж»

«Улыбаюсь после 12-часового рабочего дня»

«Только что нанесла свою любимую маску-пилинг»

«Вы выглядите прекрасно. Изумительные брови!»

«Весна приближается. Наслаждаюсь солнышком»

«Мне нравятся мои карие глаза, когда в них отражается солнце»

Естественное освещение самое лучшее

Просто и стильно

«Не могу поверить в это, но раньше я думала, что мне нужен макияж, чтобы выйти из дома»

«Без макияжа и фильтров. Этим летом мне исполняется 48 лет»

Вы неприлично хорошо выглядите! ©_d2gs / Reddit

«Не судите меня строго — фото сделано до 6 утра»

«38 лет. Сегодня утром я сфотографировала себя и подумала: „Эй, я выгляжу отлично!“»

«48 лет. Фото без фильтров и макияжа»

«Долой тушь!»

«Вы такая красивая»

«Мне 30. Макияж — это великолепно, но чем старше я становлюсь, тем больше ценю естественную красоту»

«Вы похожи на Дарлу из мультика»

«Просто лень было краситься»