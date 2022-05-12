15+ девушек, которые доказали, что не косметика делает их красивыми
Макияж — это отличный способ изменить образ, подчеркнуть достоинства лица и скрыть легкие недостатки. Но кто сказал, что мы должны наносить его ежедневно, тратя на эту процедуру кучу времени и средств?
Героини нашей подборки в ADME на собственном примере доказывают, что зачастую естественная красота и лицо без макияжа ничуть не уступают по красоте и выразительности яркому мейкапу.
«Честно говоря, в какой-то момент я просто устала постоянно рисовать себе брови и вообще наносить макияж»
«Улыбаюсь после 12-часового рабочего дня»
«Только что нанесла свою любимую маску-пилинг»
«Вы выглядите прекрасно. Изумительные брови!»
«Весна приближается. Наслаждаюсь солнышком»
«Мне нравятся мои карие глаза, когда в них отражается солнце»
Естественное освещение самое лучшее
Просто и стильно
«Не могу поверить в это, но раньше я думала, что мне нужен макияж, чтобы выйти из дома»
«Без макияжа и фильтров. Этим летом мне исполняется 48 лет»
- Вы неприлично хорошо выглядите! ©_d2gs / Reddit
«Не судите меня строго — фото сделано до 6 утра»
«38 лет. Сегодня утром я сфотографировала себя и подумала: „Эй, я выгляжу отлично!“»
«48 лет. Фото без фильтров и макияжа»
«Долой тушь!»
«Вы такая красивая»
«Мне 30. Макияж — это великолепно, но чем старше я становлюсь, тем больше ценю естественную красоту»
«Вы похожи на Дарлу из мультика»
«Просто лень было краситься»
А вы часто выходите из дома без макияжа или для вас это табу?
Фото на превью Outrageous-Skill-456 / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ девушек, которые доказали, что не косметика делает их красивыми
Поделиться этой статьёй