15 женщин объяснили, почему не ставят в своей жизни на первое место детей и продолжение рода
- Пришла в гости к сестре. Она недавно родила. Муж зарабатывает мало и семью содержит она. Сестра постоянно спрашивает, когда уже у меня будут дети. Я ответила, что не планирую их заводить. Она заявила, что я передумаю — мне почти 30. Она постоянно спрашивала: «Но почему нет?» И я ляпнула: «Я не хочу детей, я хочу денег». Она замолчала. А когда ужин закончился, она написала маме, что я нагрубила ей и оскорбила ее, намекнув, что они бедные.
Для контекста: мать постоянно подкидывает сестре денег, ведь ее муж работает неполный день, а остальное время пробует себя как музыкант. На еду им хватает, но они не могут нанять няню, не могут поехать в отпуск. Они даже переехали в более дешевую квартиру. Я всегда думала, что не создана для родительских обязанностей и предпочитаю быть крутой веселой тетей, которая много путешествует и покупает подарки племянникам. © Responsible-Cat-2470 / Reddit
- Я — карьеристка. Ушла на пенсию, будучи начальником отдела. Я любила свою работу, я к своей должности шла 15 лет! На пенсии пробыла три дня — вышла на новую работу, возглавляю управление кадров в региональном правительстве, мечтаю о должности министра культуры этого же региона. Ну неинтересно мне стряпать, печь пироги и играть с детьми. Не мое, не цепляет. Муж мой тоже работает — строит дороги. А мне изо всех щелей шипят: «Тебе всего 46, роди, роди, роди». А я не хочу. © Компас земной / Dzen
- Мне на неделю оставили собаку, и я так затюкалась всего лишь с ней, что теперь только мысль в голове: «Какие дети, вы что?»
- Мне 23, живу с мамой и учусь в вузе. У меня есть сестра. Она вышла замуж и родила через 6 месяцев. Ей сейчас 34, сыну — 8. Она постоянно привозит сына к нам, а сама ходит на вечеринки. Мальчик ужасно разбалован, взрослых ни во что не ставит. Оскорбляют свою бабушку, отказывается делать уроки. Я писала работу на компьютере, отошла — возвращаюсь, а племянник влез в мой комп и все удалил! Я разозлилась, отвезла племянника к сестре, устроила ей скандал. Сегодня она не приехала. Господи, как же хорошо в тишине! © kyosohmafb / Reddit
- У брата скоро появится первенец. Он запланировал вечеринку по поводу раскрытия пола младенца. Я предупредила, что близкая подруга пригласила меня на день рождения — в конкретную дату. Брат говорит, мол, все понял, не переживай. И вот, вчера он отправил в семейный чат уведомление, что вечеринка состоится в тот самый день, когда я не могу. Сказала, что я раз уже обещала подруге, то пойду к ней. © Comfortable-Bison419 / Reddit
- Мне 30, не замужем. Да, я время от времени хожу на свидания, но пока речь о свадьбе не идет. Сейчас я хочу сосредоточиться на карьере. Есть старший брат — 34 года, у него две дочки — 4 и 7 лет. Брат хотел, чтобы жена оставалась домохозяйкой, а она хотела получить образование и работать. Они ссорились. А я предупреждала брата, что он должен уважать жену! Но он сказал: «Это не твое дело». В итоге приходит он домой, а там — письмо от жены. Мол, я так больше не могу, не ищи меня. Мы понятия не имеем, где она сейчас.
Мой брат из тех парней, которые ни разу в жизни не меняли подгузник и не готовили еду. Поэтому он позвал нашу мать. Брат предложил, чтобы его дочки жили у бабушки с дедушкой, но дед сказал «нет». Тогда брат сказал мне: «Забери девочек к себе». А я отказалась. Почему я должна жертвовать своей жизни? Дети брата — его ответственность. Но вся семья давит на меня и называет бессердечной. © Beautiful_Assist_365 / Reddit
- Бесит этот вечный стереотип «женщины не рожают потому, что делают карьеру». Да не рожают, потому что не от кого, или не на что. © Полина Булганина / Dzen
- У меня папа был, но в жизни моей по факту не присутствовал. Через всю жизнь пронесла этот комплекс недолюбленности, недостатка внимания. Он искренне считает, что деньги, еда, крыша над головой — это все. На этом свои функции он выполнил. Моя жизнь ему неинтересна. Из-за этой недолюбленности вляпалась по самое не хочу. Только сейчас встаю на ноги и только сейчас, читая психологов, я поняла, почему я во все это вляпалась. Я так хотела любви и быть кому-то нужной, что на все закрыла глаза. Есть один ребенок, но больше не будет. Мужики поют сладко поначалу, а проблемы остаются с тобой. Одного раза хватило. © Мария Воронова / Dzen
- Мне 26 лет. Моя сестра, которой 30, позвонила и умоляла стать нянькой ее трем детьми (7, 5 и 2 года). Ее партнер загремел с инсультом в больницу, за детьми смотреть некому, а у сестры работа. А теперь предыстория. В последний раз мы разговорили год назад. Наши строгие азиатские родители вообще не общаются с ней после того, как сестра бросила колледж. Я пыталась наладить с ней отношения, но она брала в долг деньги и ни разу не вернула. А еще мы с парнем купили круиз на 5-летнюю годовщину. Заплатили $18 000, большинство из этих денег не подлежат возврату. Я посоветовалась с парнем, он сказал, что я должна принимать решение. Перезвонила сестре. Это был действительно трудный разговор, но я ей отказала. © sl89001 / Reddit
- Смотрю я на своих подруг с двумя-тремя детьми и уже с несколькими внуками от старших детей. Так вот, лучше всех выглядят и чувствуют себя подружайки с одним ребенком и без мужа. © Анастасия Анастасия / Dzen
- Мне через 2 недели стукнет 42, и у меня нет детей. Четыре раза отказывала женихам. За 6 лет сожительства беременность не наступила. Врачи мне сказали, что у меня все хорошо, но вот мужчина отказывался к врачу идти. В итоге мне надоело, сейчас отдыхаю от всех. Считаю себя старой? Нет. Считаю себя несчастной? Нет. Просто живу. © Тиа Остров / Dzen
- Детей нет и не жалею. Дети — не гарантия неодинокой старости и не показатель успешности. Мужика ими тоже не удержишь. Так что это и выбор и судьба. © Лидия Лидия / Dzen
- У меня нет детей в мои 37, и я не знаю, что будет дальше. Мне всегда казалось, что сама жизнь должна подвести к рождению ребенка — такие глобальные события нельзя спланировать. И как будет, так и правильнее всего для тебя. Это как с выбором профессии — что можно предсказать? Мне кажется, любить детей «вообще» невозможно. Дети — это люди, они бывают «хорошие» и «плохие», близкие тебе и чужие. Некоторые дети и молодежь мне очень нравятся, других — на дух не переношу (извините). У вас может родиться и «счастливый», и «проблемный» ребенок, и тогда материнство может обернуться как счастьем, так и драмой. Рада, что многие люди понимают относительность счастья не поддерживают стереотипы о том, что нужно рожать. © Елена Селезнева / Dzen
- Я детей никогда не хотела, вот просто не хотела и все, не мое, неинтересно. Приблизительно точно также, как не хотела коллекционировать марки. Только вот почему-то нежелание коллекционировать ни у кого практически не вызывает недоумения, а детей вроде как надо хотеть. Перед глазами много отрицательных примеров, когда женщины родили, потому что «пора», добровольно отдав свою жизнь на растерзание общественным шаблонам — и ничего хорошего, кстати, не получилось. К тем, кто осознанно хочет детей и берет на себя ответственность отношусь уважительно. © Лю / Dzen
- Я родила очень рано по нынешним меркам. Благодаря поддержке родных и мужа, я приняла решение, что ребенок появится на свет. Никой эйфории, счастья я не ощутила, скорее, наоборот. Были бессонные ночи, огромный стресс, проблемы со здоровьем. Я училась и работала, занималась сыном, пока мои подруги гуляли и путешествовали. Все изменилось ближе к 36 годам. Когда подружки хотели родить или впервые возились с пеленками, я полностью отстрелялась.
Поэтому, когда мне рассказывают про счастливую молодость и жуткие 40 лет, я лишь улыбаюсь. Только сейчас я получила желанную свободу. Могу делать, что захочу. Никакие часики не тикают. Все есть — квартира, дача, даже собаку завела. Только вот детей больше не хочу рожать. Мечтаю, как стану молодой бабушкой и вот теперь уже по-настоящему буду наслаждаться. Потому что внуков мы подчас любим больше, чем собственных детей. © Иринка / Dzen
А в этой статье мы приводим вдохновляющие примеры знаменитостей, которые не побоялись впервые стать мамами после 40.
AdMe/Народное творчество/15 женщин объяснили, почему не ставят в своей жизни на первое место детей и продолжение рода
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