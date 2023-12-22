15+ женщин признались, из-за каких глупых вещей бежали от своих мужчин, сверкая пятками
О бывших либо хорошо, либо ничего. Но героини нашей статьи пренебрегли этим правилом — уж больно запомнилось им расставание — и поделились своими историями. И сразу стало понятно, почему они приняли решение покончить с этими отношениями раз и навсегда.
- Наши друзья жили вместе лет 5, без брака. И вот у подруги юбилей — 30 лет. Ресторан, куча народу: родственники, друзья, коллеги. Праздник в самом разгаре. Тут ее парень просит минуту внимания, берет микрофон, поздравляет именинницу. Все аплодируют, а затем он становится на одно колено и протягивает имениннице коробочку. Все умиляются. Она открывает, а там серьги. Сказать, что все были в шоке — это ничего не сказать. Дальше банкет пошел не по плану, все переругались, а пара рассталась. © Юлия / Dzen
- В юности встречалась с парнем 3 года. Расстались из-за ссоры по поводу ответа на вопрос в «Что? Где? Когда?». С другим парнем разошлись после того, как он предложил мне ринопластику в качестве подарка на 8 марта. © krevlornswath / ADME
- Моя родственница — ей сейчас за 60 — рассказывала, что в юности бросила своего парня — статного красавца, мечту всех женщин. Сделать ноги она решила сразу после того, как он по секрету поделился с ней заветной мечтой: разыскать акушерку, которая его когда-то принимала. Типа, она же ему близкий человек, почти член семьи, хотя они и не знакомы. И вроде бы ничего ужасного, но это настолько странным показалось моей родственнице, что она предпочла быстренько распрощаться. Мало ли, что ему еще в голову взбредет. © shanghai48 / ADME
- Мой бывший в каждое предложение вставлял словосочетание «так называемый», и это сводило меня с ума. Например, его рассказ мог звучать так: «Я пошел поесть с приятелем. Он заказал стейк, а я — так называемую куриную грудку с сыром. Но нам пришлось уйти пораньше, потому что его девушка позвонила ему на так называемый пейджер, а в ресторане не было так называемого телефона-автомата». Просто жесть! © Leelluu / Reddit
- В наследство получила квартиру и деньги, сделала ремонт. На новоселье приходит парень, весь светится и чуть ли не с порога начинает: «Сюда мы шкаф с моими миниатюрами поставим, здесь рабочую одежду буду хранить, а вот этот диван выкинем». Нет уж, милый, с такими запросами, думаю, мы тебя выкинем, а не диван. © Подслушано у девушек / VK
- Любовь иногда так слепит глаза, что начинаешь творить дичь. Так и я. Влюбилась, свадьба, все дела. Тут мужу предлагают работу в другом городе — конечно же, едем! Я бросаю магистратуру, хорошую работу — перспективы ж любимого важнее! Там я быстро забеременела, потом декрет. Родила. Решила, что буду ухоженной молодой мамой. Спортзал, правильное питание по возможности. В один прекрасный день вижу сообщение на телефоне супруга от его бывшей. Любопытство взяло верх, залезла в переписку. А там такие милости-пряности, аж тошно стало. А я, как оказалось, «хороший вариант для женитьбы»: и хозяйка, и красивая, и мужа люблю. Мне кажется, после прочтения этой переписки любовь как рукой сняло. © Рабочие истории / VK
- Встречалась с парнем уже не первый месяц. Заехал за мной как-то внезапно и очень поздно, поехали в кино. Поехала как была, с собой только ключи и телефон. Прошу его купить попкорн, а он как разорется, что я с собой деньги не ношу. Ну я молча развернулась и на выход пошла. Хорошо, что такси можно было через приложение вызвать. Этот дятел, зная, что я без денег в ночи, еще гордо так продефилировал мимо меня на прощание. © Бутербродик / ADME
- Как-то по молодости нас с парнем застукали дома мои родители. Ну и решили, что мы с ним, стало быть, планируем пожениться. Устроили допрос с пристрастием: что, когда и как. Парень сидит аж зеленый весь от ситуации. Ну я возьми да и скажи, что не хочу за него замуж. Думала, он обрадуется, что выкрутился. А он обиделся и пропал. © Тревожное Пирожное / ADME
- Он пукнул на моего кота. Будто бы прямо специально. И нет, это был не подросток, а 38-летний мужчина. Были и другие причины для расставания, но это переполнило чашу моего терпения. © Michellereneelea / Reddit
- Встречалась с парнем несколько лет, все было хорошо, позвал замуж. Начали готовиться к свадьбе, и я говорю, что не буду менять фамилию. Во-первых, у него она не очень благозвучная, а моя фамилия отлично подходит к имени и отчеству. Во-вторых, мне придется менять документы. Сказала, что если будут дети, то они получат его фамилию, а я не хочу. Парень начал возмущаться, что в семье должна быть одна фамилия у всех. «Окей, — говорю, — бери мою». Он в отказ — это против традиций. Говорю ему, что мы в XXI веке уже нарушаем кучу старых традиций. «Тогда, — говорю, — тебе, может, за меня родители должны приданное дать?» Он отвечает: «Не откажусь». А я в ответ: «Тогда веди меня жить в свой дом, с чего это мы в моей квартире собрались жить? И пусть тогда вы с твоими родителями оплачиваете всю свадьбу, как было раньше принято, ведь с меня и моих родителей приданное». Короче, слово за слово, поссорились, свадьбу отменили. Из-за такой удивительной глупости! Причем он говорит общим знакомым, что причина во мне. Я не только не захотела его фамилию брать, но еще потребовала квартиру и чтобы он единолично свадьбу оплачивал. © Подслушано / VK
- А я дала парню от ворот поворот, заметив на его пиджаке перхоть. Это было наше первое и последнее свидание. Уж голову мог бы вымыть. © Тиночка / ADME
- Бойфренд не понравился моей собаке. Она не переставала лаять на него и не позволяла прикасаться к себе. Собака даже не играла с игрушками, которые молодой человек ей приносил. Я дала ему несколько шансов. В конце концов не могла уже игнорировать этот огромный красный флаг, остановила фильм, который мы смотрели, и попросила парня уйти. А вскоре встретила своего будущего мужа — так мой пес любит его едва ли не больше, чем меня! © warmfuzzy22 / Reddit
- На самом деле было очень много причин, но последней каплей стало его постоянное мычание. Он периодически начинал делать так: «М-м-м-м-м-м». Это выносило мне мозг. © ExtensionActuator / Reddit
- Мой бывший включал поворотники за квартал или даже два до улицы, на которую собирался повернуть. © Ruth_Gordon / Reddit
- Я родом из деревни. Учиться уехала в город, комната в общаге мне казалась раем. После учебы мне предложили практику в организации, в итоге так и осталась тут работать. Сняла студию, повстречала парня, поженились. В браке 4 года. Я стремлюсь идти по карьерной лестнице вверх, но тут муж заявляет, что хочет уехать в деревню. Я в ступоре. Я с таким трудом выбралась оттуда, а ему подавай большой дом, курочек, уточек, коров и свиней. Стал носить рубашки, отрастил бороду, готовится к деревне. Мне говорит, чтобы косу заплетала и платья носила. Я отказываюсь ехать в деревню, а он кричит, что меня испортил город. Пожалуй, на этой ноте мы и разойдемся. Пусть едет пасти коров, а я буду дальше ходить в джинсах и краситься красной помадой. © Рабочие истории / VK
- В день, когда умерла моя кошка, прожившая в семье 11 лет, я не могла сдержать слезы и оплакивала своего пушистого друга. Подошел муж и сказал: «Ты что, совсем?! Из-за такой мелочи мокроту тут разводишь! Выйди тогда из квартиры и там плачь!» Через неделю я попросила развод, ибо с таким сухарем жить не хотела, в тот день он стал мне противен. © Подслушано / VK
Уверенность в себе — это самый настоящий якорь что в отношениях с близкими, что в общении с коллегами. И при достаточном желании и упорстве побороть низкую самооценку можно. Истории крутышек, которые выбрали быть уверенными в себе и не прогадали, — яркое тому доказательство.
AdMe/Народное творчество/15+ женщин признались, из-за каких глупых вещей бежали от своих мужчин, сверкая пятками
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