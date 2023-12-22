15+ женщин признались, из-за каких глупых вещей бежали от своих мужчин, сверкая пятками

О бывших либо хорошо, либо ничего. Но героини нашей статьи пренебрегли этим правилом — уж больно запомнилось им расставание — и поделились своими историями. И сразу стало понятно, почему они приняли решение покончить с этими отношениями раз и навсегда.

Уверенность в себе — это самый настоящий якорь что в отношениях с близкими, что в общении с коллегами. И при достаточном желании и упорстве побороть низкую самооценку можно. Истории крутышек, которые выбрали быть уверенными в себе и не прогадали, — яркое тому доказательство.