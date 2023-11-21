15+ живчиков, которые свято уверены, что возраст — это просто цифра в паспорте
У многих людей с возрастом юношеский пыл уступает место жизненному опыту. Но некоторые, хоть после 30, хоть после 70, понимают, что жизнь только начинается, и их задор только набирает обороты. Вот вам воодушевляющие истории про таких людей. Ну чем всем нам не пример.
- Маме исполнилось 64, она не захотела больше быть одна и решила действовать. В нашем небольшом городке проводятся дискотеки и вечеринки для тех, кому за 40, стала она туда с подружками ходить. Оживилась, похорошела, глаза горят. Пару дней назад призналась, что понравился ей мужчина. Добрый, внимательный, а самое главное — когда ей там спину прихватило, он ей сапожки надел, шубку застегнул и чуть ли не на руках до машины донес. Пусть у них все сложится, так хочется для мамы счастья! © Unknown author / Pikabu
- Развелась в 42 — в старость, в нищету, в никуда... Через несколько лет пришла в себя, взялась за профессиональную карьеру. Машину в 50 научилась водить! После 50 поняла, что наконец-то построила себе комфортную жизнь. © Ferdidurka2022 / Pikabu
- Моему бойфренду 73, я на 23 года моложе. Стариком его назвать язык не повернется. Утром силовая зарядка по часу, ежедневно прогулки около 10 км, питание диетическое, много зелени, овощей. Мы с ним путешествуем, зажигаем, кафе, рестораны, море. Болячек тоже хватает, но он очень жизнерадостный! © FreshAngel / Pikabu
- Когда мне было 20, я думала, что не могу просто начать карьеру заново, бросить парня или начать учиться чему-то новому, потому что я уже выбрала свой путь и должна следовать ему. Это полная чушь. Когда я это поняла, я нашла мужчину своей мечты, родила ребенка, когда мне было под 30, бросила карьеру, когда мне было под 40 и начала новую в 50, и это было потрясающе. © purplelicious / Reddit
- Мне 57. Ношу серьги-каффы в ушах, гоняю на самокате и мечтаю забить татуировкой шрам от операции на плече. © NotPoorYorick / Pikabu
- К подруге на маникюр приходит девушка 70+. Недавно похвасталась, мол, дома не сижу, а то зачахну. Сегодня вечеринка «Серебряный возраст», завтра дискотека, послезавтра танцы. Три месяца назад завела жениха, вместе танцуют. Движение, говорит, это жизнь. © MyxaBHH / Pikabu
- Слегка поссорилась с заказчиком по поводу решения одного вопроса, и я ему сказала фразу: «Согласно моему опыту, такие случаи лучше решать вот так...» Заказчик, раздраженно перебивая меня: «Я в этой области работаю 10 лет!» Я: «А я — 30». Он даже не нашелся, что сказать. И зауважал, кстати. Вопрос я решила блестяще, опыт же! © Huanita*** / Pikabu
- У отца моей подруги новая любовь, 67 лет ему. Новой любви столько же. У подруги несколько лет назад не стало мамы, папа очень страдал, сник совсем. Но поехал на базу отдыха и встретил свое счастье. Женщина всю жизнь прожила одна, детей нет. Отец подруги помолодел лет на 10, сменил костюмы с рубашками на джинсы и кроссовки. Вместе активничают вовсю теперь, живут то у нее, то у него, то на даче. В семью новая папина любовь влилась замечательно: «О, у меня теперь готовые внуки!» Подруга в разводе, и, походив на свидания с сайтов знакомств, была разочарована. А теперь шутит: «Какие еще мои годы!» © Jamanana / Pikabu
- Моя мама замуж вышла в 63 года. Потом мужа не стало, они ровесники были, а вчера она мне прислала фото своего нового приятеля, мол, что скажешь? Маме сейчас 81 год, жизнь продолжается. © pramen / Pikabu
- Сегодня я позвонил своему деду, чтобы узнать, когда он планирует отмечать свое 80-летие. Первым делом спросил, удобно ли ему говорить, и получил ответ: «Я на роликах катаюсь, так что говори». Хотелось бы быть таким же активным хотя бы в 60! © Fomich / Pikabu
- Моя подруга еще в 27 лет начала сходить с ума от того, что появились морщинки вокруг глаз, теперь ей за 30, уже с ботоксом. Обязательно или врет, сколько ей лет, или молчит как партизан. Один раз так стыдно было: идем вечером, следом идут два паренька лет 20-22: «Девушки, откуда идете?» Она им: «Из универа с занятий, мы там учимся!» Они как давай ржать: «Да ладно, вы там преподаете!» Мне вот лично все равно, сколько мне лет, и я этому очень рада! Откуда столько комплексов у людей? © Unknown author / Pikabu
- Новая коллега при всех спросила меня, сколько лет ей можно дать. Выглядела она на 45, вид потрепанный, лишний вес, макияжа нет. Ну я же ученая! Говорю, на 40 лет выглядишь. Оказалось, ей 33. Она обиделась, а мне почему-то было стыдно. © immaculate / Pikabu
- Бабушке было под 100 лет, а она ходила в парк на танцы. Челюсть вставит, причепурится и вперед. Потом рассказывала, что молодой к ней клеился. Он ей сказал, что ему 70 лет, она ему соврала, что ей 65. © Unknown author / Pikabu
- В 36–40 лет я стала мамой и наслаждалась временем, которое проводила со своими детьми. Сейчас, в среднем возрасте, я пытаюсь найти баланс между семьей и работой, открыта достижениям. После 30 лет у вас по-прежнему есть много возможностей, а это, безусловно, означает, что вы еще молоды. Важно то, что вы их используете. Вы можете делать все что угодно, браться за любую работу, главное — ставить перед собой правильные цели. © Carolina Reid / Quora
- Для меня жизнь в 30 лет — потрясающая! Стал ходить в спортзал, начал есть более здоровую пищу. Продал старую машину, хожу на свидания, заметил, что многие женщины считают меня привлекательным. А еще теперь больше путешествую и знакомлюсь с новыми людьми. © unknown author / Quora
- 30 — превосходный возраст: вы еще молоды и привлекательны и у вас намного больше денег, чем было в 20. Сейчас мне 39, и теперь я с нетерпением жду своего 40-летия, у меня такое чувство, что оно мне понравится еще больше. © Kelli Sharpe / Quora
- Когда мне стукнуло 30 лет, я сразу почувствовала себя старой. Я была расстроена 35-летием, а в свой 40-й день рождения вообще пала духом! А потом на меня просто снизошло озарение, я поняла, что стариться не так уж и плохо. Сейчас мне 58 лет и я с радостью всем об этом рассказываю. Возраст — это просто цифра, я все еще чувствую себя молодой в душе. © Jennifer Kohos Kostiner / Quora
- Мне 29, ездили с мамой отдыхать. Обе выглядим младше своих лет. В музеях я брала студенческие билеты со скидкой. Верили. Но изумили нас в аэропорту, когда у мамы спросили, вклеен ли ребенок в паспорт. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- 30 — отличный возраст. На тебя больше не смотрят как на ребенка, но и не считают еще стариком. Если кто-то в вашем окружении все же считает вас старым, то это определенно ребенок или подросток. © Diana Todd / Quora
- У меня после 32 жизнь только и началась. Сейчас считаю, что до того просто детство было — только и делал, что ошибался-обжигался, сейчас тоже ошибаюсь, бывает. Но это другое. © PshikSoSkripoM / Pikabu
Тема возраста почти никого не оставляет равнодушным. Вот вам примеры того, как по-разному относятся к ней:
AdMe/Народное творчество/15+ живчиков, которые свято уверены, что возраст — это просто цифра в паспорте
Поделиться этой статьёй