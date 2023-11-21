15+ живчиков, которые свято уверены, что возраст — это просто цифра в паспорте

У многих людей с возрастом юношеский пыл уступает место жизненному опыту. Но некоторые, хоть после 30, хоть после 70, понимают, что жизнь только начинается, и их задор только набирает обороты. Вот вам воодушевляющие истории про таких людей. Ну чем всем нам не пример.