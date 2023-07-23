15 жизненных историй о бабушках, у которых есть еще порох в пороховницах

По мнению ученых, природа предопределила наличие бабушек в нашем обществе. Они оказывают положительное влияние на развитие и эмоциональную стабильность своих внуков, помогают матерям в воспитании детей и даже способны влиять на продолжительность нашей жизни. Немногие виды животных могут похвастаться наличием «бабулек», поэтому нам, людям, очень повезло. Ведь кроме всего прочего, бабушки делают наше детство ярче, а мир добрее.