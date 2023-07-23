15 жизненных историй о бабушках, у которых есть еще порох в пороховницах
По мнению ученых, природа предопределила наличие бабушек в нашем обществе. Они оказывают положительное влияние на развитие и эмоциональную стабильность своих внуков, помогают матерям в воспитании детей и даже способны влиять на продолжительность нашей жизни. Немногие виды животных могут похвастаться наличием «бабулек», поэтому нам, людям, очень повезло. Ведь кроме всего прочего, бабушки делают наше детство ярче, а мир добрее.
- Веду прием (я травматолог). Заходит бабушка, годков так 85, далее следует такой диалог:
— На что жалуемся?
— Да что-то коленки побаливают, милок.
— Давайте свой рентген, глянем.
Протягивает ранее сделанный рентген.
— Для вашего возраста неплохие суставы. Сейчас мази пропишу, таблеточки, и вам полегчает.
— Не, милок. Мне надо, чтобы совсем не болело. Я экстрим люблю. С трамплинов прыгать на лыжах зимой.
— Наверное, вы хотели сказать «прыгали»?
— Не-не, в прошлом я спортивной гимнастикой занималась, с парашютом прыгала, с 10 метров с тросом сигала! А вот сейчас я зимой люблю с небольших трамплинов на лыжах прыгать. © HINHHHIL / Pikabu
- Приятель у меня профи во всякой там ботанике. Середина лета, идем мы с ним по рынку, кругом куча торговцев, все пытаются что-то продать. И одна бабка заманивает нас: «Берите мою картошечку, на своем участке выращивала, своими руками, с любовью, для себя ведь».
Приятель, оглядев клубни, говорит: «Надо брать. Так мы хоть немного поможем этой бабуле. У нее участок очень далеко».
Интересуюсь: «Ты знаешь эту бабку?»
Отвечает: «Нет. Я знаю этот картофель, он из Египта». © WotkiDay / Pikabu
- Прекрасное солнечное утро, стою на остановке. Не одна стою, бабушке тоже с утра в воскресенье куда-то приспичило. Звонит у нее телефон. «Да. Ой, внучек, как хорошо, что позвонил. Ой, да как же это, да что же это? Сашенька, конечно, переведу, ты же знаешь, у меня есть на черный день. Как же это ты так-то? Это ты, значит, на новой машине, которую тебе мать с отцом на день рождения в мае подарили? А это не ты виноват. Да, конечно, все сделаю, вот сейчас до кассы дойду и отправлю. Ты мне скажи, как там Машка? Замуж не вышла? Что, вызывают тебя? Ну перезвони, перезвони». И пришла мне мысль, что разводят бабушку на деньги. Подошла я, конечно, сказала про возможный развод и посоветовала, чтобы она внуку перезвонила сначала. А она мне: «Милая, так у меня нет внуков и никогда не было». © greensvet / Pikabu
- У моей бабули в прошлом году обнаружили проблемы с сердцем, врач попросил ограничить нагрузки и исключить (о ужас!) работу в огороде. Бабуля прошла курс лечения, стало лучше. И что она сделала? Посадила рассаду. Когда мама на днях к ней приехала, бабуля рассаду спрятала за диван. © svetachalova / Twitter
- У меня старенькая и капризная бабушка. Жалуется на здоровье: давление, сердце, ноги, слух, зрение, одышка. Просит привозить ей еду. Мы живем за 30 километров и приезжаем только по выходным. Она лежит, плачет, что все плохо, а мы моем полы, готовим и развлекаем ее. Тут как-то мужу дали отгул, и мы приехали в будни. Днем. Встретили ее на улице: она спокойно гуляла. Издалека нас заметив, попыталась удрать. На 4-й этаж она поднялась быстрее меня и без одышки. Никогда Штирлиц еще не был так близок к провалу. © Mr.Svet / Pikabu
- Шли с бабулей мимо детской площадки, на которой я всегда гуляла в детстве. Я с тоской посмотрела на низенький турничок, на котором эта же бабуля учила меня лет 10 назад кувыркаться. Бабуля мой взгляд заметила и спрашивает с таким подколом: «Слабо сейчас кувыркнуться?» Я киваю, мол, да. Бабуля в ответ: «А мне — нет!» Сумки на землю ставит и бегом несется к турнику. Кувыркнулась, да не единожды! Давно так не смеялась. Люблю бабулю! © Подслушано / Vk
- Работаю в горгазе. Сегодня на прием пришла бабушка, с каким вопросом — не помню, но решили быстро. Спрашивает:
— А мне больше никуда не надо?
— Нет.
— Ну, может, мне еще куда сходить?
— А зачем?
— Да вот, дети фитнес-браслет подарили, надо 8 тысяч шагов в день проходить, вот я и хожу. © AedGinvael / Pikabu
- Моя 72-летняя бабушка всегда взволнованно встречает новые эпизоды «Ходячих мертвецов» по понедельникам. А потом шлет мне жутковатые сообщения типа «Способен ли ты рассмотреть луч света в кромешной тьме?» © macbeezy_ / Reddit
- Шел сегодня мимо детской площадки, а там игровая зона с горками, лесенками и т. п. Совсем лайтовая, не высоко и не страшно. По ней вяло бродил мальчишка, которому года 3–4, а за ним по пятам следовала согнутая мамка.
Рядом на лавочке сидела бабушка.
— Алка, а Алка? — позвала она.
— Что, мам? — женщина на горке остановилась и придержала ребенка за капюшон.
— Ты мне скажи, кем станет Андрюша, когда вырастет?
— Странный вопрос. Вырастет и сам решит.
Бабушка звонко посмеялась:
— Как же он решит-то, если ты ему шагу самому сделать не даешь?
Мать зависла немного и с неохотой отпустила ребенка играть. © Zeppilin / Pikabu
- Пару лет назад жду мужа с работы. Лето, гуляем с ребенком. Долго нет его, звоню, а он бабушку-потеряшку до дома провожает. Не помнит она, в каком доме живет. Он с ней в отдел милиции, там руками разводят, типа быстрее будет ему найти ее дом. 2 часа ищут, обошли весь микрорайон. Я уже начинаю злиться, хотя понимаю, что дело доброе. В итоге они пришли к тому дому, у которого он ее встретил, и она приглашает мужа в гости. Оказалось, у нее внучка одинокая, а он парень хороший! Вот сводница, блин! © Подслушано / Vk
- Работаю в парикмахерской мастером окраски волос. Однажды ко мне заходит бабушка лет 70, седая-седая, и говорит: «Красьте в самый дорогой цвет! Мне мой муж дал десять тысяч на покраску волос». © Подслушано / Ideer
- В шесть лет у меня начал болеть и шататься зуб. На семейном совете было принято решение — выдернуть. Я активно сопротивлялся. Рассказы о том, что у меня вырастет новый, лучший зуб, тоже не принесли успеха. Спасла ситуацию бабушка, которая просто спросила: «А за три рубля продашь?» Через пару секунд зуб был у нее. © Vipman84 / Pikabu
- В детстве приехали с родителями в отпуск к бабушке. Набегались на улице с сестрой и вечером крепко уснули. Наутро просыпаемся обе от шлепка газетой по лбу. С перепугу подрываемся и видим рядом с нашей кроватью бабушку, которая стоит со свернутой в трубку газетой. На вопрос, зачем, она выдает: «Так ведь мух вон сколько! Я их и убиваю, а то разбудят вас». © Подслушано / Ideer
Находчивости, смекалки и чувства юморау бабушек хоть отбавляй. А некоторые истории остаются с нами на всю жизнь и нам хочется рассказать о них уже своим детям и внукам.
AdMe/Народное творчество/15 жизненных историй о бабушках, у которых есть еще порох в пороховницах
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