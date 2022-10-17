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15+ жизненных ситуаций, которые настолько знакомы, что хочется завопить: «Как же я понимаю тебя, подруга!»

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Наши головы постоянно заняты миллионами различных мыслей, которые могут нас как огорчать, так и радовать. Вечером мы стараемся вспомнить все неловкие и комичные ситуации, которые произошли с нами за день, чтобы позже поделиться нашими переживаниями со всем миром в социальных сетях, где мы каждый раз находим поддержку и понимание даже от незнакомых нам людей.

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Какие курьезные ситуации чаще всего случаются с вами?

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AdMe/Народное творчество/15+ жизненных ситуаций, которые настолько знакомы, что хочется завопить: «Как же я понимаю тебя, подруга!»
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