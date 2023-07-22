15 жизненных ситуаций, которые в финале делают такой крутой вираж, что аж уши закладывает
Мы уверены, что в жизни куда чаще, чем можно подумать, случаются встречи или диалоги, превосходящие самые захватывающие голливудские сценарии. Все эти истории объединяет одно: неожиданная развязка, которая добавляет им остроты.
- 11 вечера. Сосед сверху вдруг как давай стучать. Решила с ним потолковать. А так как у нас в доме двери в общий тамбур везде закрыты, звонков нет, пришлось спускаться и звонить в домофон. Берет трубку, выкладываю соседу свои претензии, а мужик в ответ чуть ли не плачущим голосом: «Да поймите же вы, я только пришел с работы! Я отбиваю шницель! Я хочу есть!» С одной стороны, стало его дико жалко, с другой — свари себе пельмени и поешь. Как же надо любить шницель, чтобы готовить его в ночи после работы. © Холинька_Гуакомоленька / ADME
- Приобрел клиент у нас кровать. Хорошую, качественную. И тут же накатал гневный отзыв, что, мол, заплатил-то он за лакированную, а ему привезли без лака. Поставил 2 звезды. Мы вежливо пытались убедить мужичка, что это не так, кровать покрыта лаком. Но в конце концов сдались и просто вернули ему разницу в цене, попросив исправить отзыв, так как для нашего начинающего бизнеса это было очень важно. Мужчина отзыв поправил, деньги взял. А затем спокойненько исправил его обратно. © Ася / ADME
- Классе в 7-м дело было. Первый урок — алгебра, контрольная. Слышу с задней парты такое тихое, протяжное, грустное: «Бли-и-и-ин...» Поворачиваюсь, смотрю, а сосед по парте на контрольную вместо калькулятора принес пульт от телека. © Horsur / Pikabu
- Муж мне сказал: «Ты пополнела». А я радуюсь, что наконец-то ушла чернота под глазами, появился румянец и блеск в глазах, кости не торчат, волосы перестали выпадать. Аж хочется петь и дышать полной грудью. Чувство, будто горы могу свернуть! А стоило-то всего лишь избавиться от причины постоянного стресса — подать на развод. © Подслушано / Ideer
- В 2008 году один из моих сотрудников уговорил меня выложить мои фотоработы на Flickr. Я так и сделал. Какая-то женщина с другой стороны планеты их прокомментировала и сказала, что они ей очень нравятся. Оказалось, что женщина — талантливая художница из Аргентины. Сегодня она моя жена и мы женаты вот уже 7 лет. © Kent DuFault / Quora
- Сегодня садилась в такси, водитель мне сказал: «Только попробуй меня обмануть». Я говорю: «А в чем дело?» Оказывается, мне в профиле поставили пометку «Пыталась расплатиться баллами из игры». Ну было, было. Что ж поделать. © dlyaprotokola / Twitter
- Однажды мы решили завести нового кота. Наткнулись в газете на объявление какой-то женщины о раздаче котят и всей семьей пошли к ней домой. Слово за слово и леди потянулась ко мне. Тогда я была уверена, что она собирается со мной обняться. Женщина же просто направлялась к выключателю, перед которым я случайно оказалась. В итоге я по ошибке обняла ее сама, но до сих пор съеживаюсь при этом воспоминании. © lauraligator / Reddit
- Есть у моего парня фитнес-браслет, который считает шаги, распознает фазы сна, а всю информацию выводит в приложение для телефона. В последнее время там стали часто появляться сообщения: «Вы мало спите, попробуйте больше отдыхать», но мы не обращали внимания. До недавнего времени. Он завел будильник, и браслет должен был его разбудить, но в положенное время этого не сделал. Парень опоздал на работу, а в тот же вечер в приложении появилось новое сообщение: «Выспались?» © Подслушано / Ideer
- Когда я была маленькой, моя бабушка просила меня никогда не становиться неформалкой и стараться избегать весь этот «панк». Что ж, я нарушила все ее просьбы. Но дело тут не в этом: недавно бабушка сама вызвалась оплачивать мои сумасшедшие стрижки и даже покупает специальную косметику. © Charlemagne Augustus / Quora
- Едем в поезде в купе. Я, две подруги и мужичок лет 45. Сели, вещи раскидали, уткнулись в телефоны. Я пишу друзьям, прощаюсь. Одна подруга тоже, другая читает книжку электронную. Мужик долго нас изучал, захотел тоже что-нибудь почитать. Достал свой билет, взял в руку как телефон и читал его. 10 минут. Потом убрал, сказал: «Никто не пишет» — и лег спать. © Подслушано / Ideer
- Однажды я нечаянно врезался в девушку, которую принял за свою знакомую. Да, у меня серьезные проблемы с памятью на имена и лица, а еще я плохо помню обстоятельства своих первых встреч с другими людьми. В общем, я пригласил ее на свидание, будучи в полной уверенности, что зову на встречу совсем другую девушку. Я осознал то, что произошло, лишь когда приписывал имя этой незнакомки к данному ею телефонному номеру. Финал истории? Я сходил на свидание. 38 лет совместной жизни, один ребенок, дом и карьера, а мы все еще женаты. И да, она знает о том, что произошло, и уверена, что нам было суждено быть вместе. © John Catiller / Quora
- Во времена своей юности я нашла бумажник с документами и контактными данными. Позвонила, договорились о встрече в метро. Приходят четверо бугаев два на два. И я такая — девочка 17 лет. Оказалось, мужик, чьи документы я нашла, просто подумал, что подстава, а потому с братвой пришел. Долго потом извинялся. Несколько раз на соревнования приглашал — оказался тренером по борьбе — и в кафе «Мороженица» сводил. © Elena Korotkova
- Как-то давно мой начальник попросил меня отложить отпуск ненадолго. Я тогда собирался поехать в Мексику со своей девушкой, но поездка отменилась. Через несколько месяцев мы расстались. У меня не было планов, но я все равно взял недельный отпуск. Путешествуя по сельской местности, я зашел в небольшой книжный магазин. На полу лежал лист бумаги. Я поднял его, чтобы выбросить в мусорное ведро, но случайно увидел, что это флаер музыкального фестиваля. Выглядело многообещающе, так что в следующем месяце я снова взял отпуск и поехал на фестиваль. Там я встретил свою будущую жену. С тех пор мы вместе. © James Jordan / Quora
- Летим в отпуск. Я, дети и свекровь. Сын старший, который и уговаривал взять бабушку, не отходит от нее. Я насильно отвожу на свою стойку таможни (свекровь на другой стояла). Таможенник, рассматривая паспорт сына, спрашивает:
— С кем летишь?
— С бабушкой.
Таможенник поднимает взгляд на меня. Видимо, в голове не укладывается мой вид и слово «бабушка».
— С кем?
— С бабушкой, в отпуск. Вон она стоит.
— А это кто? — кивает на меня мужчина.
— А, это просто мама. © Шаманка / ADME
- Отвезла как-то дочку в детский сад, вернулась, вдруг — звонок. Спрашивают: «А где ваш ребенок?» Я, холодея: «У вас». Они: «У нас нет, а вы что, не будете ходить?» Я в панике: «Я же ее вам с утра привела, ее забрала воспитатель». Сказали, что у них такая не работает. Меня затрясло, спрашиваю, как это нет, второй год ее знаем. И тут только выяснилось, что звонят из государственного детского садика, куда мы записывались еще давно, но места не было и дочь стала ходить в частный. Оказалось, что место давно освободилось, а нам не сообщили и удивляются, почему ребенок не ходит. Посмеялись, но я чуть не поседела тогда. © Татьяна Лобанова / ADME
Редкий человек не попадал в ситуацию, когда голова словно отказывалась с ним сотрудничать. И иногда это приводило к таким глупым выходкам, что окружающие еще долго их припоминать будут.
AdMe/Народное творчество/15 жизненных ситуаций, которые в финале делают такой крутой вираж, что аж уши закладывает
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