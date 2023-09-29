15+ жизненных ситуаций, понять которые могут только родители
Дети — это настоящие мастера в искусстве совершать проделки. Иногда кажется, что достаточно мгновения, чтобы дом превратился в настоящий цирк. Практически каждый родитель знает, что день с маленьким озорником — то еще приключение. Например, надкусанные яблоки в корзинке для фруктов или эпичный завтрак, приготовленный ребенком самостоятельно.
«Меня разбудила моя 3-летняя дочка и сказала, что не может включить мультики: пульт от телевизора не работает и она не знает почему. И принесла мне вот это»
«Представляю вам моего сына»
«Новое хобби моего племянника»
«Пару месяцев назад я купила арбуз, но вскоре он куда-то пропал, и я решила, что кто-то случайно его выбросил. А сегодня я убирала в детской и нашла его в игрушечном холодильнике»
Ложная тревога
- Мне 3–4 года. Собрались как-то все родственники и почему-то начали обсуждать, кто кого как называет. Неожиданно встаю во весь рост и говорю: «Папа, сейчас расскажу, как ты называешь бабушку, когда ее с нами нет!» Резкое молчание. Все напряглись. Отец красный как помидор. И тут я выдаю: «Теща!» Всеобщий гогот. © justkhaan5 / Pikabu
«Я думала, что потеряла приличную сумму денег, а через 3 месяца нашла их вот здесь, в комнате моего 4-летнего ребенка»
«Младший брат покрасил свою новую клавиатуру, потому что „он мог“»
Он был всегда, а вы все врете
- Племяннику было года 4. Смотрели фотографии его мамы и папы, свадебные. Он спрашивает:
— А я где на фото?
— Тебя еще не было.
— А где я был?
— Да тебя еще вообще не было, еще не родился.
— Ага, вы меня опять никуда не взяли! Вы меня вечно никуда не берете!
С трудом успокоили. А объяснить ребенку, что его вообще не было, так и не смогли. «Нет, я есть, это вы меня не взяли!» © Prohorlinna55 / Pikabu
«Она отказалась спать в своей кровати и на диване тоже»
«Вчера вечером я застал свою жену за выбрасыванием этих труб. Я оставил их для наших мальчиков»
«Сегодня утром мой 6-летний ребенок встал и сам приготовил себе завтрак»
Дегустатор
- Дочка 10 лет достает сок из холодильника со словами:
— А он точно хороший? Вроде долго уже стоял.
— Хороший, хороший, не волнуйся.
— Не, пойду лучше у папы спрошу. Папа-а! Посмотри, сок нормальный?
Папа нюхает:
— Нормальный сок.
— Нет, ты не нюхай, ты пробуй!
— То есть ты думаешь, что он тухлый, а я его пробовать должен? Сама давай.
— Не буду я пробовать, я маленькая. А ты уже хорошо пожил, ты и пробуй. © Engeis / Pikabu
«Мой ребенок сказал, что этот банан ржавый и перезревший»
«Он плачет, потому что мы сжигаем дрова в камине»
Иногда забота может вылиться в коллапс
- Увидела в магазине прикольные фломастеры для рисования по телу с блестками. Подумала, классно будет послать такие своим крестникам в подарок. Сказано — сделано. Через месяц меня настигает сообщение их матери, в котором она грозит мне страшными карами. К нему прикреплено несколько фото: разрисованные с головы до пят дети, разукрашенная китайская хохлатая собачонка и на закуску — бритая голова отца семейства в сердечках. Он так на работу сходил. © Подслушано / Ideer
«3-летний ребенок спросил, можно ли ему съесть кекс. Я разрешила»
«Мой 4-летний ребенок сделал это, пока я спала. „Я больше не голоден“»
Даже самые неожиданные проделки детей наполняют наши сердца теплом и радостью, ведь со временем остаются незабываемые воспоминания. Надеемся, что каждая шалость ребенка станет каплей счастья в нашей семейной истории, напоминая нам о том, как прекрасно быть родителем.
AdMe/Народное творчество/15+ жизненных ситуаций, понять которые могут только родители
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