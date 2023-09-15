15+ жизненных твитов, под которыми нам и самим хочется немедленно поставить подпись

Повседневная жизнь наполнена бытовыми проблемами, которые хоть и кажутся малозначительными, но изрядно раздражают. Например, когда приходится доставать носки из свежевыстиранного пододеяльника или выдумывать кучу рецептов из кабачков, которыми «осчастливили» нас родственники. О таких вещах иногда хочется высказаться, чем и занялись пользователи сети.

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Автор одного из этих твитов высказала наблюдение по поводу соды, которую можно и в блинное тесто добавить, и унитаз ею почистить. А мы добавим: еще и голову вымыть! Кстати, мы даже проводили эксперимент, чтобы выяснить, способна ли сода заменить шампунь. И, надо сказать, результаты нас поразили.