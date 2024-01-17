16 анекдотических отзывов, которые вызывают безудержное хихиканье
Есть люди, которые не могут просто делиться впечатлениями от покупки. Они создают из своего отзыва настоящую феерию из юмора со щепоткой драмы. А мы и рады, ведь иначе наша повседневность была бы чуточку менее яркой. Оцените широту мысли этих покупателей, и гарантируем — вы не останетесь безучастными.
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