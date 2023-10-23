16 бабушек и дедушек, которым бы не внуков нянчить, а на стэндапе выступать
У многих пожилые люди ассоциируются с пенсией, домашними делами, дачами и прочими не самыми молодежными вещами. Однако многие пенсионеры вполне способны доказать, что с возрастом жизнь становится только интереснее, а чувство юмора — круче.
- У моей прабабушки есть татуировка. Она всегда рассказывает о ней так: «Работала я тогда в колхозе. Однажды к нам приехал молодой паренек и предложил сделать временную наколочку. Уверял, что сойдет она максимум через три месяца. Ну я, дура, и согласились. Раз, два — на моем запястье красуется 1931 (год рождения). Наврал! Мне уже 92 года, а эти каракули на месте!» Подслушано / Ideer
- Я в школе бегала быстрее всех девочек из параллели. Меня даже на школьные соревнования с мальчишками выставляли. Идем мы как-то с бабушкой с пляжа и видим, что наш автобус готовится уехать от остановки. Ну мы с ней и рванули. В автобус я влетела на несколько секунд позже бабушки. На мой немой вопрос она выдала: «Ну мы же нормы ГТО сдавали». © ФьюАлка / ADME
- Бабушка переехала ко мне жить. Лететь долго, сменила часовой пояс. С утра просыпаюсь, а ее в доме нет. Поехал ее искать. Часа два бегал по городу, не нашел. Решил поесть. Зашел в свою любимую забегаловку с мексиканской кухней, сел на столик. Официантка принесла еду, поднимаю глаза от тарелки, чтобы поблагодарить, а передо мной стоит моя бабуля в фартуке и сомбреро. Оказалось, бабушка решила прогуляться с утреца, зашла в центр города и заблудилась. Зашла в симпатичное кафе и попросилась посидеть, пока внук ее не найдет. Но так как язык она знала плохо, работники ее не поняли и решили, что бабушка на работу пришла устраиваться. Ну и выдали ей форму. К слову, бабушку потом на работу туда же взяли. © Butteringer / Reddit
- Сегодня наблюдала такую картину. По улице идет женщина, на вид около пятидесяти лет. Идет тяжело в силу комплекции, тяжелых пакетов и небольшой хромоты. Лицо хмурое и красное от напряжения, жары и усталости. И вдруг из открытого окна доносится счастливый детский вопль: «Бабушка!» И вот на лице женщины появляется счастливая улыбка, хромота куда-то исчезает, а шаги ускоряются. С прямой спиной, будто не чувствуя тяжести сумок, молодая бабушка спешит к дому. Вот оно, ее личное счастье. © Подслушано / Ideer
- Соседи по даче — пожилая интеллигентная пара. Он занимался огородом, она ходила на каблуках, в белых блузках с брошью. Спрашивала меня: «Ты идешь сегодня вечером на гулянку? Как — нет? Запомни, дорогуша, женщина должна крутить романы, пока может!» На тот момент мне было 10 лет. © Salivan / ADME
- В детстве любил пугать бабушку. Все время выскакивал из-за углов и все в таком роде. Старушка в долгу не оставалась. Однажды спряталась в ванной за занавеской и выскочила, когда я вошел. В общем, пришлось переодевать штаны. © Unknown author / Reddit
- Моя бабушка в 74 носит модную одежду, смотрит сериалы на планшете, не может выйти из дома без макияжа, презирает все бабские разговоры на лавочке и постоянно сидит на диетах. В то время как я, 20-летняя девушка, сижу дома, пеку пирожки и обсуждаю со старушками из подъезда мелодрамы. У меня ощущение, что мы попали в параллельную вселенную, но мне это нравится. © Подслушано / Ideer
- В это воскресенье во Франции был день матери, и мы отправились навестить бабушку, которая, кажется, отвыкла от нас. У бабушки, к слову, двое детей, пятеро внуков и двое правнуков. И началось:
— Бабушка, а сыграй на пианино!
— Нет, давайте в настольную игру!
— Бабушка, смотри: котик покакал.
— Бабушка, а когда мы будем кушать?
— Бабушка, а он разлил сок на диван!
В конце концов бабушка выдала: «Пойду схожу в комнату за очками». И исчезла на три часа. © jeannne / ADME
- Бабушка у нас была раньше дремучая, смотрела только телевизор. Месяца три назад установили ей спутниковую тарелку и интернет, обучили пользоваться. Племянник к ней покушать после школы заходил и учил мимоходом с интернетом обращаться. Недавно смотрю — у нее в WhatsApp статус появился, с фоткой из «Игры престолов». Перезваниваю, мол, бабуля, а ты знаешь, кто это и что. А она в ответ: «Конечно: королева семи королевств. А ты на каком сезоне?»
- Когда вышла первая часть фильма «Парк Юрского периода», мы всей семьей, затаив дыхание, сидели у экрана. А в конце фильма наша бабушка выдала: «Это ж вывели где-то этих паразитов, чтобы в кино снять!» © Подслушано / Ideer
- Ужинали у тетки всей семьей. Бабуля на следующий день после трапезы звонит тете и спрашивает: «Тарелка, в которой блюдо было, у тебя осталась? А то я найти ее не могу». Тетя говорит, мол, да, вот стоит, попрошу кого-то из детей тебе его принести. Через час она перезванивает и выдает: «Родная, что-то не могу найти свое колечко с брюликами, может, оно тоже у тебя?» © adherring / Reddit
- У нас в волонтерском отряде был случай: пропал из больницы дедушка после инсульта, еле ходячий. Только-только очнулся. Искали неделю, родственники с ума сходили. Нашли в итоге. Оказалось, дедушка, когда очнулся, вспомнил про свою первую любовь и решил ее срочно увидеть, а то вдруг не успеет. Так к ней и завалился в халате и тапочках. А она чего, она пустила и у себя оставила. © Злобный_суслик / ADME
- Пришла к бабушке с ночевкой. Она мне вместо ночнушки выдала футболку с принтом «Панические атаки — мое кардио». Спасибо, бабуль. © alaina_ok / Twitter
- В шесть лет у меня начал болеть и шататься зуб. На семейном совете было принято решение — выдернуть. Классический метод — привязать к зубу нитку и дернуть с другой стороны — не помог. Я активно сопротивлялся. Рассказы о том, что у меня вырастет новый, лучший зуб, тоже не принесли успеха. Спасла ситуацию бабушка, которая просто спросила: «А за денежку продашь?» Через пару секунд зуб был у нее. Сам выдернул. © Vipman84 / Pikabu
- Мальчик в магазине орет: «Я хочу тигра». Папа ему отвечает, мол, не покупаем. Ребенок все равно орет. Тогда отец предлагает «Хорошо, если решишь пример. Сколько будет два плюс два?» Мимо проходил какой-то дедушка: «А я знаю ответ. Можно мне тигра?» © mashawannasay / Twitter
- Шесть утра. Иду на остановку мимо частных домов. Бабушка лет восьмидесяти кидает снег лопатой, да так, что я бы в свои тридцать не смог. Вторая бабуля, видимо, соседка спрашивает: «Ты чего с утра по темноте-то?» Бабуля в ответ: «Да я вот скорую себе вызвала, люди приедут, неудобно». © ivanjvsivan / Twitter
А вот еще несколько историй о бабушках и дедушках, которые не дают внукам заскучать.
AdMe/Народное творчество/16 бабушек и дедушек, которым бы не внуков нянчить, а на стэндапе выступать
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