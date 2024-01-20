16 барахольщиков, которые даже в фуре сена отроют жемчужину

В комиссионные магазины, на барахолки и блошиные рынки ходит два типа людей. Первые — завсегдатаи, которые благодаря наметанному взгляду могут выцепить из кучи мусора сокровище. Вторые — случайные счастливчики, которые пришли в комиссионку раз в десятилетие, а ушли с богатым уловом. Порой смотришь на вещи, которые они откопали, и аж завидуешь.

«У меня свадьба 20 января, а сегодня я нашла в комиссионке вот это. Какая-то пара поженилась ровно сто лет назад, в 1924. Как по мне, очень хороший знак»

«Наконец-то это случилось и со мной! Нашла $ 100 в кармане джинсов из секонд-хенда»

«Дорогущий латексный жилет от кутюр за копейки? Спасибо тебе, благотворительный магазин»

«Купила кольцо с огромным жемчугом (14 карат) за $ 5 долларов на распродаже на работе»

«Сегодня мне попалось такое чудесное ожерелье. Золото»

«Ковырялась в корзинке с бижутерией по $ 5. Нашла эту красоту. Дома отмыла и теперь без ума от него»

«Купил наушники на барахолке. Думал, дешевая дребедень, буду носить на работе. Пришел домой, зарядил, а это AirPod»

«Купила костюм несколько месяцев назад. Уже думала кому-то передарить, но пригляделась — блин, это же Dior»

«Купила за бесценок у бабульки на развале с украшениями. Часть кольца сделана из серебра, камень похож на горный хрусталь. Еще и винтаж»

«Пошла на антикварную выставку. Взгляд зацепился за эти сережки. Перевернула их — меня ждал сюрприз. Логотип Givenchy»

«Моя лучшая находка. Палантин Hermes за $ 30. Он со мной уже два года и все еще прекрасен»

«Дизайнерская сумочка меньше чем за $ 4. Подновила фурнитуру и вуаля»

«Искала платье на день рождения, который будет весной. Обожаю бренд Freepeople и не могла поверить своим глазам, когда увидела гору новых платьев с ценниками. Купила за 9 $»

«Купила за $ 5 в социальных сетях сумку. Змеиная кожа, винтаж. Посмотрела в интернете — похожие стоят как минимум $ 100»

«Офигенные кроссовки за $ 25 в секнод-хенде. В магазине такие стоят $ 169»

«Иногда осматриваю мусорки в поисках интересненько. Нашел принтер, почти новый. К моему удивлению, отлично работает. Новый такой стоит $ 300»