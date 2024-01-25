16 диалогов между папами и детьми, которые хоть сейчас в театрах ставь
Диалоги детей с родителями — еще то произведение искусства. Но разговоры между отцами и отпрысками имеют особенное очарование. И люди, которые выложили отрывки таких бесед в сеть, лишний раз это подтвердили.
- Я:
— Я люблю тебя. А ты меня любишь?
5-летний сын:
— Нет, я люблю маму.
Я:
— Но ты можешь любить двоих человек.
Сын:
— Да?
Я:
— Конечно!
Сын:
— Хорошо, тогда я люблю маму и себя.
Жена всхлипывает. Спрашиваю:
— Ты чего плачешь-то?
— Когда он думал, что может любить только одного человека, он выбрал меня, а не себя. © QasimRashid / Twitter
- Сын только что потратил 5 минут, объясняя, что он больше не может использовать свое воображение, так как поменял его в садике на фрукты. © HenpeckedHal / Twitter
- Моя жена как-то сказала: «Сереж, честно, твои усы делают тебя на 2 % менее привлекательным в моих глазах». И я решил побриться, впервые с 2009 года. Моя дочь этим утром абсолютно серьезно заявила:
— Папа... Ты выглядишь, как Волан-де-Морт! © StephenAmell / Twitter
- Коллега периодически делится впечатлениями о новых оправданиях ребенка, чтобы не ходить в школу. То голова болит, то нога, то живот, то 4-й желудочек. В этот раз отмазка просто поразила:
— Пап, я не хочу идти в школу.
— Почему?
— Я просто хочу спать! © nik2857 / Pikabu
- Была в магазине. Проходя мимо стеллажей с сумками, услышала диалог мужчины и его маленькой дочери:
— Папа, зачем тебе сумка?
— На работу буду ходить.
— Еду туда будешь класть?
Правильно расставленные приоритеты, я считаю. © Zefirni_chel / Twitter
- Голос маленького мальчика в утренней автобусной толпе:
— Папа, а я сегодня на танцы пойду.
— Не в машинки играть?
— Нет, на танцы. Там девочки. А девочки любят танцевать.
— Ну, тебе виднее.
— Конечно мне виднее. Я у них спрашивал. © MadTillDead / Pikabu
- Прошлой ночью мой 3-летний сын пнул меня во время истерики. Когда я уложил его в постель, он извинился. «Я больше не буду бить тебя, — сказал он, целуя меня в щеку. — Просто делай в точности то, что я тебе говорю, и мне больше никогда не придется тебя пинать». Кажется, мой сын — член мафии. © HenpeckedHal / Twitter
- В самолете сказали: «Просим человека с медицинским образованием обратиться к бортпроводникам». Папа, толкая меня: «Это мог бы быть ты». Я: «Не сейчас, пап». Папа: «Человек с дипломом айтишника им сейчас не нужен, да?» Я: «Пап, там человеку плохо». Папа: «Так пойди выключи его и включи». © foxmane_ / Twitter
- Собираю дочь в детский сад. Разговариваем:
— Пап, а давай по душам поговорим? Кем ты хочешь, чтобы я стала, когда вырасту?
— Я хочу, чтобы ты выросла хорошим человеком.
— Нет, я про профессию.
— Тут тебе решать. Хочется, чтобы работа была по душе и тебе было интересно ей заниматься.
— Я выбрала такую профессию, но не знаю как она называется. Хочу работать в аквапарке. Прихожу утром, съезжаю с горки и, если горка понравилась, разрешаю на ней кататься. И иду домой. И так каждый день.
— А мороженое продавать больше не хочешь?
— Нет, летом нормально покупают, а зимой кому оно нужно? А мне СТАБИЛЬНОСТЬ нужна. © Unknown author / Pikabu
- Сын утром подходит и говорит:
— Пап, если тебе на работе нравится девочка, вот тебе цветочек, подари ей!
Жена:
— Я что-то не поняла... © mrjoker163 / Pikabu
- У моего супруга второй брак. Наша дочь шести лет, рисуя за столом, неожиданно задает вопрос:
— Папа, а как звали твою жену?
— Чего?!
— Ну ту, которая у тебя была, когда вот этой не было! — и делает указательный жест в мою сторону. © KatarsisHope / Pikabu
- Доче 5 лет, просит купить ей лифчик. Я ей говорю, что она еще маленькая и когда ей будет лет 14 — мама обязательно купит. А дочка мне в ответ на это выдает: «Папа, ты взрослый, тебе 36, а почему у тебя нет лифчика?» Иду в зал, в понедельник.... © TimaBedrik / Pikabu
- Как-то в старших классах спорила с отцом. В один момент, он нахмурился и сквозь зубы сказал:
— Вот станешь отцом — поймешь.
— Пап, но я не стану отцом.
— Что?!
— Ну хотя бы потому, что я — твоя дочь.
Такого одновременного смущения и злости я больше не видела. © reshacooper / Pikabu
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Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
AdMe/Народное творчество/16 диалогов между папами и детьми, которые хоть сейчас в театрах ставь
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