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16 диалогов между папами и детьми, которые хоть сейчас в театрах ставь

Народное творчество
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Диалоги детей с родителями — еще то произведение искусства. Но разговоры между отцами и отпрысками имеют особенное очарование. И люди, которые выложили отрывки таких бесед в сеть, лишний раз это подтвердили.

  • Я:
    — Я люблю тебя. А ты меня любишь?
    5-летний сын:
    — Нет, я люблю маму.
    Я:
    — Но ты можешь любить двоих человек.
    Сын:
    — Да?
    Я:
    — Конечно!
    Сын:
    — Хорошо, тогда я люблю маму и себя.
    Жена всхлипывает. Спрашиваю:
    — Ты чего плачешь-то?
    — Когда он думал, что может любить только одного человека, он выбрал меня, а не себя. © QasimRashid / Twitter
  • Сын только что потратил 5 минут, объясняя, что он больше не может использовать свое воображение, так как поменял его в садике на фрукты. © HenpeckedHal / Twitter
  • Моя жена как-то сказала: «Сереж, честно, твои усы делают тебя на 2 % менее привлекательным в моих глазах». И я решил побриться, впервые с 2009 года. Моя дочь этим утром абсолютно серьезно заявила:
    — Папа... Ты выглядишь, как Волан-де-Морт! © StephenAmell / Twitter
  • Коллега периодически делится впечатлениями о новых оправданиях ребенка, чтобы не ходить в школу. То голова болит, то нога, то живот, то 4-й желудочек. В этот раз отмазка просто поразила:
    — Пап, я не хочу идти в школу.
    — Почему?
    — Я просто хочу спать! © nik2857 / Pikabu
  • Была в магазине. Проходя мимо стеллажей с сумками, услышала диалог мужчины и его маленькой дочери:
    — Папа, зачем тебе сумка?
    — На работу буду ходить.
    — Еду туда будешь класть?
    Правильно расставленные приоритеты, я считаю. © Zefirni_chel / Twitter
  • Голос маленького мальчика в утренней автобусной толпе:
    — Папа, а я сегодня на танцы пойду.
    — Не в машинки играть?
    — Нет, на танцы. Там девочки. А девочки любят танцевать.
    — Ну, тебе виднее.
    — Конечно мне виднее. Я у них спрашивал. © MadTillDead / Pikabu
  • Прошлой ночью мой 3-летний сын пнул меня во время истерики. Когда я уложил его в постель, он извинился. «Я больше не буду бить тебя, — сказал он, целуя меня в щеку. — Просто делай в точности то, что я тебе говорю, и мне больше никогда не придется тебя пинать». Кажется, мой сын — член мафии. © HenpeckedHal / Twitter
  • В самолете сказали: «Просим человека с медицинским образованием обратиться к бортпроводникам». Папа, толкая меня: «Это мог бы быть ты». Я: «Не сейчас, пап». Папа: «Человек с дипломом айтишника им сейчас не нужен, да?» Я: «Пап, там человеку плохо». Папа: «Так пойди выключи его и включи». © foxmane_ / Twitter
  • Собираю дочь в детский сад. Разговариваем:
    — Пап, а давай по душам поговорим? Кем ты хочешь, чтобы я стала, когда вырасту?
    — Я хочу, чтобы ты выросла хорошим человеком.
    — Нет, я про профессию.
    — Тут тебе решать. Хочется, чтобы работа была по душе и тебе было интересно ей заниматься.
    — Я выбрала такую профессию, но не знаю как она называется. Хочу работать в аквапарке. Прихожу утром, съезжаю с горки и, если горка понравилась, разрешаю на ней кататься. И иду домой. И так каждый день.
    — А мороженое продавать больше не хочешь?
    — Нет, летом нормально покупают, а зимой кому оно нужно? А мне СТАБИЛЬНОСТЬ нужна. © Unknown author / Pikabu
  • Сын утром подходит и говорит:
    — Пап, если тебе на работе нравится девочка, вот тебе цветочек, подари ей!
    Жена:
    — Я что-то не поняла... © mrjoker163 / Pikabu
  • У моего супруга второй брак. Наша дочь шести лет, рисуя за столом, неожиданно задает вопрос:
    — Папа, а как звали твою жену?
    — Чего?!
    — Ну ту, которая у тебя была, когда вот этой не было! — и делает указательный жест в мою сторону. © KatarsisHope / Pikabu
  • Доче 5 лет, просит купить ей лифчик⁠⁠. Я ей говорю, что она еще маленькая и когда ей будет лет 14 — мама обязательно купит. А дочка мне в ответ на это выдает: «Папа, ты взрослый, тебе 36, а почему у тебя нет лифчика?» Иду в зал, в понедельник.... © TimaBedrik / Pikabu
  • Как-то в старших классах спорила с отцом. В один момент, он нахмурился и сквозь зубы сказал:
    — Вот станешь отцом — поймешь.
    — Пап, но я не стану отцом.
    — Что?!
    — Ну хотя бы потому, что я — твоя дочь.
    Такого одновременного смущения и злости я больше не видела. © reshacooper / Pikabu

А для тех, кому еще больше хочется погрузиться в отношения родителей и детей, мы подготовили такие подборки:

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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AdMe/Народное творчество/16 диалогов между папами и детьми, которые хоть сейчас в театрах ставь
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