16 диалогов между папами и детьми, которые хоть сейчас в театрах ставь

Диалоги детей с родителями — еще то произведение искусства. Но разговоры между отцами и отпрысками имеют особенное очарование. И люди, которые выложили отрывки таких бесед в сеть, лишний раз это подтвердили.

Я:

— Я люблю тебя. А ты меня любишь?

5-летний сын:

— Нет, я люблю маму.

Я:

— Но ты можешь любить двоих человек.

Сын:

— Да?

Я:

— Конечно!

Сын:

— Хорошо, тогда я люблю маму и себя.

Жена всхлипывает. Спрашиваю:

— Ты чего плачешь-то?

— Когда он думал, что может любить только одного человека, он выбрал меня, а не себя. © QasimRashid / Twitter

— Я люблю тебя. А ты меня любишь? 5-летний сын: — Нет, я люблю маму. Я: — Но ты можешь любить двоих человек. Сын: — Да? Я: — Конечно! Сын: — Хорошо, тогда я люблю маму и себя. Жена всхлипывает. Спрашиваю: — Ты чего плачешь-то? — Когда он думал, что может любить только одного человека, он выбрал меня, а не себя. © QasimRashid / Twitter Сын только что потратил 5 минут, объясняя, что он больше не может использовать свое воображение, так как поменял его в садике на фрукты. © HenpeckedHal / Twitter

Моя жена как-то сказала: «Сереж, честно, твои усы делают тебя на 2 % менее привлекательным в моих глазах». И я решил побриться, впервые с 2009 года. Моя дочь этим утром абсолютно серьезно заявила:

— Папа... Ты выглядишь, как Волан-де-Морт! © StephenAmell / Twitter

Коллега периодически делится впечатлениями о новых оправданиях ребенка, чтобы не ходить в школу. То голова болит, то нога, то живот, то 4-й желудочек. В этот раз отмазка просто поразила:

— Пап, я не хочу идти в школу.

— Почему?

— Я просто хочу спать! © nik2857 / Pikabu

— Пап, я не хочу идти в школу. — Почему? — Я просто хочу спать! © nik2857 / Pikabu Была в магазине. Проходя мимо стеллажей с сумками, услышала диалог мужчины и его маленькой дочери:

— Папа, зачем тебе сумка?

— На работу буду ходить.

— Еду туда будешь класть?

Правильно расставленные приоритеты, я считаю. © Zefirni_chel / Twitter

— Папа, зачем тебе сумка? — На работу буду ходить. — Еду туда будешь класть? Правильно расставленные приоритеты, я считаю. © Zefirni_chel / Twitter Голос маленького мальчика в утренней автобусной толпе:

— Папа, а я сегодня на танцы пойду.

— Не в машинки играть?

— Нет, на танцы. Там девочки. А девочки любят танцевать.

— Ну, тебе виднее.

— Конечно мне виднее. Я у них спрашивал. © MadTillDead / Pikabu

Прошлой ночью мой 3-летний сын пнул меня во время истерики. Когда я уложил его в постель, он извинился. «Я больше не буду бить тебя, — сказал он, целуя меня в щеку. — Просто делай в точности то, что я тебе говорю, и мне больше никогда не придется тебя пинать». Кажется, мой сын — член мафии. © HenpeckedHal / Twitter

В самолете сказали: «Просим человека с медицинским образованием обратиться к бортпроводникам». Папа, толкая меня: «Это мог бы быть ты». Я: «Не сейчас, пап». Папа: «Человек с дипломом айтишника им сейчас не нужен, да?» Я: «Пап, там человеку плохо». Папа: «Так пойди выключи его и включи». © foxmane_ / Twitter

Собираю дочь в детский сад. Разговариваем:

— Пап, а давай по душам поговорим? Кем ты хочешь, чтобы я стала, когда вырасту?

— Я хочу, чтобы ты выросла хорошим человеком.

— Нет, я про профессию.

— Тут тебе решать. Хочется, чтобы работа была по душе и тебе было интересно ей заниматься.

— Я выбрала такую профессию, но не знаю как она называется. Хочу работать в аквапарке. Прихожу утром, съезжаю с горки и, если горка понравилась, разрешаю на ней кататься. И иду домой. И так каждый день.

— А мороженое продавать больше не хочешь?

— Нет, летом нормально покупают, а зимой кому оно нужно? А мне СТАБИЛЬНОСТЬ нужна. © Unknown author / Pikabu

Сын утром подходит и говорит:

— Пап, если тебе на работе нравится девочка, вот тебе цветочек, подари ей!

Жена:

— Я что-то не поняла... © mrjoker163 / Pikabu

— Пап, если тебе на работе нравится девочка, вот тебе цветочек, подари ей! Жена: — Я что-то не поняла... © mrjoker163 / Pikabu У моего супруга второй брак. Наша дочь шести лет, рисуя за столом, неожиданно задает вопрос:

— Папа, а как звали твою жену?

— Чего?!

— Ну ту, которая у тебя была, когда вот этой не было! — и делает указательный жест в мою сторону. © KatarsisHope / Pikabu

— Папа, а как звали твою жену? — Чего?! — Ну ту, которая у тебя была, когда вот этой не было! — и делает указательный жест в мою сторону. © KatarsisHope / Pikabu Доче 5 лет, просит купить ей лифчик⁠⁠. Я ей говорю, что она еще маленькая и когда ей будет лет 14 — мама обязательно купит. А дочка мне в ответ на это выдает: «Папа, ты взрослый, тебе 36, а почему у тебя нет лифчика?» Иду в зал, в понедельник.... © TimaBedrik / Pikabu

Как-то в старших классах спорила с отцом. В один момент, он нахмурился и сквозь зубы сказал:

— Вот станешь отцом — поймешь.

— Пап, но я не стану отцом.

— Что?!

— Ну хотя бы потому, что я — твоя дочь.

Такого одновременного смущения и злости я больше не видела. © reshacooper / Pikabu

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.