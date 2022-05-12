16 будущих мам показали, как окружающие отреагировали на их беременность

Беременность и ожидание ребенка — это важное событие в жизни не только будущих родителей, но и их родственников и друзей. Дабы поддержать пару, близкие люди своими руками делают пеленальные столики, шьют одеяла и игрушки, ремонтируют и украшают детские комнаты.

Мы в AdMe.ru знаем, как важна поддержка близких. Порой их реакция на беременность настолько умилительная и непредсказуемая, что заслуживает отдельного внимания.

«Родители использовали этот комод, когда я была ребенком. Теперь он будет стоять в детской моей малышки, только отреставрированный. Папа переделал ящики»

«Для меня нарисовали репродукцию моего УЗИ в тематике и цветах детской комнаты. Я растрогалась»

«Мне подарили плед ручной работы»

«Отец ребенка меня бросил. Чтобы помочь мне, когда малыш родится, мама оборудовала детскую в своем доме»

«Жена не хотела, чтобы я рассказывал кому-то из родственников о беременности, но она ничего не говорила об интернете»

«У меня скоро родится сын, и клиент моей жены связал костюм малыша Йоды в качестве подарка»

«С тех пор, как мама узнала, что я жду ребенка, она начала вязать. Это лишь часть ее задумок! Мне невероятно повезло»

«Мама расстроилась из-за того, что мы решили не узнавать пол малыша. В знак протеста она накупила серых вещей»

«Дедушка вырезал эту композицию, когда узнал, что я беременна»

«Муж только что закончил шить одеяло для нашего мальчика. Он готовится к рождению малыша даже больше, чем я»

«Сводная сестра передала много вещей, они все в отличном состоянии. Мы не бедны, но теперь я чувствую себя более подготовленной»

«Лучший друг моего мужа своими руками сделал пеленальный столик, который вдобавок еще и соответствует теме нашей детской. Я очень растрогана и благодарна ему»

«Мама сшила куклу-кролика для нашей девочки. Комбинезон сделан из рубашек моей покойной бабушки. Самый значимый подарок из всех, что мы получили!»

«Мой зять сделал эту полку специально для детской»

«Бабушка сделала эту картину для моего брата в 1989 году. Мама только что отыскала ее, и теперь она будет висеть в комнате моего сына»

«Хороший друг нарисовал эту удивительную фреску для детской. Закончил в 39 недель!»