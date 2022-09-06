16 бывших, которые не согласны с фразой «Что было, то прошло» и всячески маячат на горизонте

Увы, найти свою вторую половинку с первого раза бывает трудно, и люди расстаются. Некоторые остаются при этом друзьями, а другие вообще разрывают общение. Но бывает и так, что один из бывших партнеров сторонится встреч, а второй ищет всяческие поводы о себе напомнить.