16 бывших, которые не согласны с фразой «Что было, то прошло» и всячески маячат на горизонте
Увы, найти свою вторую половинку с первого раза бывает трудно, и люди расстаются. Некоторые остаются при этом друзьями, а другие вообще разрывают общение. Но бывает и так, что один из бывших партнеров сторонится встреч, а второй ищет всяческие поводы о себе напомнить.
Мы в ADME считаем, что общаться с бывшими нужно по обоюдному согласию, а еще с ними порой стоит держать ухо востро.
- Недавно познакомились с парнем. Сидим в кафешке. Вижу, ему неловко, все поглядывает по сторонам на девочек, что сидят через пару столиков. Тут эти девочки поднимаются, одна из них подходит к нам, ставит передо мной свою тарелку с недоеденным салатом, говорит: «Может, и это доешь?» — и уходит. Потом он мне сказал, что это его бывшая. © Палата № 6 / VK
- Однажды мой экс попросил с ним встретиться. Я к этому была не готова, отказалась. Но его это не остановило: он бесконечно написывал и названивал, пока я его не заблокировала. Но и на этом все не закончилось. Прихожу как-то на работу, и моя начальница рассказывает, что бывший и ей писал. Сначала спрашивал, все ли со мной в порядке, интересовался, можно ли ему зайти к нам. А закончил тем, что я ужасный человек и меня надо срочно уволить. © Bailey Lamar / Quora
- Моя бывшая полгода ходила мою собаку гладить, после того как мы расстались. Она втайне сделала комплект ключей. Я заподозрил неладное, потому что кто-то поправлял полотенце на полотенцесушителе. И печеньки пропадали. Поставил в квартире камеру и вычислил, что она приходила почти каждый день, гуляла с собакой, пол мыла, а самое главное, она не шарилась по вещам и в ноутбуке. Нет, мы не стали снова парой, я ее попросил предупреждать, если она будет приходить поиграть с собакой. © DikijKot78 / Pikabu
- Ничего не слышала от бывшего 17 лет. И тут вдруг от него запрос на добавление в друзья. Ну я подтверждаю, думаю, что такого. Как же я ошибалась. Он начал закидывать меня вопросами: замужем ли я, что я о нем думаю, любила ли я его. Я, недолго думая, заблокировала его. Так он начал написывать моим друзьям и делать посты у себя на странице с рассказами о том, что мы любим друг друга и скоро поженимся. © durianno / Reddit
- За полгода до развода с бывшим мужем завели щенка. В собаке он души не чаял и после развода начал требовать общения. Аргумент, мол, отцы же видят своих детей, а я хочу видеть, как растет наша совместно нажитая собака. Тот факт, что собака была приобретена по моей инициативе, за мои деньги и полностью обслуживалась мной, его не вразумил. Попытки встреч прекратились после того, как я сказала, что если он хочет общения, то пусть платит алименты, иначе лишу его родительских прав. Так и живем. © Senikk / Pikabu
- Позвонил бывший, позвал в гости в деревню. На вопрос: «Что я там делать буду?» — ответил, что свиней заведет, будем на них кататься, и пообещал лучшего хряка назвать в честь моего нового парня. Как тут отказать? © Подслушано / VK
- Расстались с парнем 11 лет назад, причем плохо. Я сразу после этого уехала в другой город, он мне еще полгода названивал, грозился приехать с кольцом на белом коне. Видимо, заблудился и не доехал. Больше не общались. А тут звонит... И просит занять денег. Я проверила — точно он, не мошенник. Так вот, это до чего нужно дойти, чтобы занимать у бывшей, с которой расстались больше 10 лет назад? © K0gteT0chka / Pikabu
- Встречалась с парнем, очень сильно влюбилась. Когда он бросил меня, я была просто разбита. Умоляла его вернуться, плакала, но он был непреклонен. Со временем старые раны затянулись. И вот внезапно — спустя 6 лет с момента расставания — он мне пишет СМС и ни с того ни с сего предлагает выйти за него замуж. Ответила: «Всего хорошего» — и заблокировала везде. Больше на это не куплюсь. © Manaswini D / Quora
- Звонит как-то бывшая, мол, одолжи денег. Уточняю: «Что-то случилось?» Ну мало ли, да и, несмотря на весь негатив, хочется оставаться человеком. А она в ответ: «У моего сегодня день рождения, я хочу сходить в парикмахерскую». То есть я должен наводить ей красоту? © Kush420 / Pikabu
- Каждый год мой бывший муж (разорвать отношения решил именно он) поздравляет меня с днем рождения. И не просто пишет какое-нибудь СМС, а прямо звонит мне самым первым! И, знаете, это тяжело: я весь год выстраиваю эту стену по кирпичикам, а он вот так берет в один миг и все рушит. Либо наберись смелости и все исправь, либо никогда больше не напоминай о своем существовании! © Палата № 6 / VK
- Я развелся в 2013-м. Прошел год, пришли мы с моей новой девушкой ко мне домой. Решили телевизор посмотреть, но он не работал. Сначала я подумал, что батарейки сели. Но понял, что электронные часы тоже не горят. Проверил щитки — все нормально. В непонятках звоню в управляющую компанию узнать, что случилось. А мне отвечают: «Ваша жена позвонила и попросила отключить электричество».
— Но у меня нет жены, мы развелись 9 месяцев назад.
В итоге мы с оператором поржали, электричество мне включили быстро. Вот такой вот «подарочек» от экс-супруги. © Ian Stone / Quora
- С бывшим жили вместе год. Расстались не очень хорошо. Поскольку квартира моя, выехать пришлось ему. Сегодня он заходил за вещами, и я надеялась, что это будет наша последняя встреча. Он собрался и быстро свалил. Где-то через час я поняла, что произошло: этот негодяй забрал моего кота! На звонок ответил и сказал: «Приезжай ко мне, если ты меня еще любишь». Конечно же, не люблю! Еду спасать котейку — только ради него готова снова встретиться с этим человеком. © Палата № 6 / VK
- Расстались с молодым человеком, через какое-то время завела новые отношения. А бывший просто с ума сошел. Он следовал за мной повсюду, дарил подарки, приносил мне еду на работу. А еще записывал голосовые сообщения с песнями о любви. Однажды я не выдержала и высказала ему все, что о нем думаю, в грубой манере. И у него, видимо, отлегло — больше он так не делал. © unknown author / Quora
- Моя бывшая постоянно находит максимально глупые причины, чтобы связаться со мной. Сегодня утром она позвонила, чтобы спросить, не оставила ли она у меня свою ложку. © Cameron Brokaw / Quora
- Один парень бросил меня по причине «Ты слишком толстая для меня». Я расстроилась сначала, но потом забыла. Прошло несколько лет, я неплохо скинула. И тут объявляется бывший. Написывает, звонит, цветы на работу шлет. Ну, думаю, ладно. Повстречалась с ним пару недель, а потом бросила со словами: «Что-то ты, друг мой, худоват для меня».
- Сижу, никого не трогаю. Вдруг приходит сообщение от бывшего, с которым мы разбежались год назад. Пишет, мол, приходи завтра в 9:00 в такую-то гостиницу — твоя жизнь не будет прежней. Заинтриговал, пошла. Зачем-то оделась нарядно, накрасилась, в условленное время стучу в нужную дверь. Она открывается, а там, блин, собрание фирмы, которая впаривает страховки. Потом я уже узнала, что они часто их в гостиницах проводят: либо пару крутых номеров снимают, либо конференц-зал. Сотрудники получают процент за каждого клиента, который оплатил страховку. Как оказалось, их учат не просто зазывать людей, а цеплять их на эмоции и удивление. Бывший меня реально удивил, но страховку я не купила и просто ушла из того шапито. А он потом еще мне звонил и пытался пояснить, что я теряю. Заблокировала его всюду, короче.
А вы поддерживаете хорошие отношения со своими бывшими или считаете, что прошлое должно оставаться в прошлом?
AdMe/Народное творчество/16 бывших, которые не согласны с фразой «Что было, то прошло» и всячески маячат на горизонте
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