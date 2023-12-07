16 человек, чьи вторые половинки так чудят, что за сердце хватаешься

Некоторые люди уверены, что знают свою вторую половинку как облупленную. Но внезапно случается ситуация, которая говорит об обратном. И если одни с помощью таких казусов понимают лучше своих любимых или просто безмерно удивляются, то другим такие сюрпризы не сулят ничего хорошего.