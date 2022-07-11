16 человек чуть не поседели из-за встречи с потусторонним, но тут логичное объяснение пришло откуда не ждали
Иной раз впечатлительных людей может напугать и внезапный порыв ветра, и спинка стула в полумраке. Но с каким облегчением мы выдыхаем, когда осознаем, что это просто воображение играет в игры. Ведь никакой мистики тут и в помине не было.
Мы в ADME решили почитать истории про людей, которые сначала здорово перепугались, а потом поняли, что на самом деле нечего было бояться.
- Мы с женой были в отпуске, остановились в отеле. Как-то раз отдыхали в номере и смотрели телевизор. Вдруг каналы сами по себе несколько раз переключились, а затем телевизор и вовсе выключился. В тот момент мы подумали, что в комнате призраки. Затем послышалось, как за стеной какой-то рабочий разговаривает по рации. Каждый раз, когда он нажимал на кнопку микрофона, телевизор на это реагировал. © Farrell McKinsie / Quora
- Едем с братом утром в машине. Темно. Вокруг лес. Тут впереди видим существо, похожее на ската: стоит то ли на хвосте, то ли на странных щупальцах. На голове у меня начали шевелиться волосы. Через миг мы проехали мимо велосипедиста, накинувшего на плечи плащ-палатку, которая раздулась в форме треугольника и колыхалась на ветру. © ptitc0 / Pikabu
- Я школьницей температурила ночью. Проснулась и чувствую взгляд, поворачиваюсь — стоит мама, внимательно на меня смотрит и молчит. Страшно стало, до мурашек. Хочу позвать, спросить и только рот открываю. А потом раз — и мама оказывается стопкой книг на тумбочке. © YalNaSvete / Pikabu
- Мне тут рассказывали, как с полок книжного шкафа сами собой книги выезжали, дико пугая обитателей квартиры. Объяснилось очень просто — трамвайные пути в 10 метрах от дома. Когда трамваи ездили, стены вибрировали — вот книги и падали. © Юлия Иванова / ADME
- Утром пошел на кухню. Вдруг спиной чувствую, что на меня кто-то смотрит. Оглядываюсь: на стене сидит волосатое существо с человеческим лицом, смотрит на меня и даже что-то шепчет. Тут эта штука внезапно отрывается от стены и... длинноволосая жена, которая тихонько выглядывала, чтобы не напугать меня, из дверного проема шагнула в коридор кухни. © ptitc0 / Pikabu
- Была на работе в старом здании одна в кабинете целый день. Слышу — кто-то тяжело ходит в коридоре: пройдет и стоит. Думаю, что смотрит объявления, потом зайдет. Но никто не заходит. Так было пару раз. Не выдержала — вышла посмотреть. Никого нет. Повторялось неоднократно весь день: скрип, вроде как шаги, тишина. Ну, думаю, все, у кого-то крыша поехала. Рассказала на следующий день коллеге, та просветила: мышь под полом или в стенном шкафу шкодит, вот и весь «барабашка». Она периодически выбегала в кабинет «пошуршать» в мусорном ведре, тогда за стенкой и становилось тихо. © Баранка / ADME
- В детстве мы с братом гуляли по деревне. Погода хорошая. Смотрим на облака, опускаем взгляд и видим нечто: двуногое, грязное, волосатое, в сорняках и липучках, смотрит на нас. И тут из-за этого лешего выглядывает голова собаки. Оказалось, что это пес просто стоял к нам задом. © arcoboy / Pikabu
- Мы купили дом и завели маленького котенка. Он подрос и каждый вечер, сидя на своем троне, задирал голову вверх, смотрел в одну точку и мяукал. Заразка маленькая. Сначала мы неуютно себя чувствовали. Оказалось, на чердаке мышки шуршали, нам не слышно, а вот котейке — очень даже. © unknown author / ADME
- Переехала в новый дом. В течение недели каждое утро все ящички на кухне оказывались выдвинутыми. В обязательном порядке. Я уже начала верить в привидения. Оказалось, это учудил мой кот. Он умудрялся отодвигать нижний ящичек, забирался внутрь и выталкивал все остальные изнутри. Не знаю, зачем он это делал, кроме как чтобы поиздеваться надо мной. © unknown author / Reddit
- Иногда посреди ночи мой рояль неожиданно начинал играть. Оказалось, по клавишам просто бегала мышь. © fantsii / Reddit
- Жил я в маленькой тещиной квартире. В первую же ночь, когда погасил свет, услышал шепот. Прямо как в страшных фильмах. Как будто множество тихих голосов перекликались друг с другом. Я начал искать источник звуков, и им оказалась стереосистема. Она была выключена, но шнур остался в розетке. Выдернул вилку, и голоса сразу же прекратились. © Douglas Henry / Quora
- Лежу вечером, копаюсь в телефоне. Свет выключен. Поднимаю голову и вижу, что со стены на меня смотрит жуткая, светящаяся синим рожа. Внимательно. Не мигая. Я просто похолодела. Оказалось, что это в новом шкафу с зеркалом отражается мое перекошенное от испуга лицо, подсвеченное телефоном. © E.Billka / PIkabu
- Каждое утро, когда я просыпался, обнаруживал в гостиной включенные вентилятор и свет. Каждый вечер перед сном я убеждался, что в комнате все выключено, но утром ситуация повторялась. Выяснилось, что возникла проблема с электропроводкой, из-за которой свет и вентилятор включались сами. © OptionStrangler / Reddit
- Время от времени я чувствовал, как посреди ночи кто-то садится на край моей кровати. Обнаружилось, что внутри матраса регулярно застревала пружина и через несколько часов вставала в прежнюю позицию. © Voracious_Port / Reddit
- Я училась в интернате. В те выходные была одна в комнате, потому что моя соседка уехала домой. Около полуночи послышался шепот ребенка, который позвал меня по имени. Я решила не поступать так, как делают большинство главных героев хорроров. Сказав «нет», я накрыла голову подушкой и пролежала так, пока не услышала, как кто-то смелее меня вышел в холл и сказал: «Что вы там делаете?» Оказывается, это вернулась моя соседка в сопровождении своих двоюродных братьев. Они-то и пытались позвать меня, чтобы я открыла им дверь. © unknown author / Reddit
- Помню, как иногда в школе я сидела в классе и слышала какой-то странный страшный звук. Он очень меня пугал, но больше никто его не слышал. Я старалась его игнорировать и в то же время не хотела оставаться одна в классе. Позже, набравшись храбрости, вместе с подругой мы решили выяснить, что это за звук. Обнаружили, что в одном из окон откололся кусочек стекла. Каждый раз, когда в дырочку дул ветер, казалось, что где-то плачет женщина. © Daniya Khan / Quora
А вы когда-нибудь сталкивались со сверхъестественным? Чем это оказалось на самом деле?
AdMe/Народное творчество/16 человек чуть не поседели из-за встречи с потусторонним, но тут логичное объяснение пришло откуда не ждали
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