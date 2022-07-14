16 человек, чья находчивость хоть и специфична, но окружающим запомнится надолго

Многим знакома ситуация, когда в нужный момент не находится подходящее слово или ответ. А уже после, когда время упущено, думаешь: «Надо было вот так сказать или так-то сделать!» Но некоторые люди за словом в карман не лезут и умеют выкручиваться в любых обстоятельствах. Кому-то смекалка помогает избавиться от назойливых собеседников, кому-то — найти подход к ребенку, а кто-то с ее помощью умудряется пробиться в начало длинной очереди.