16 человек, чья находчивость хоть и специфична, но окружающим запомнится надолго
Многим знакома ситуация, когда в нужный момент не находится подходящее слово или ответ. А уже после, когда время упущено, думаешь: «Надо было вот так сказать или так-то сделать!» Но некоторые люди за словом в карман не лезут и умеют выкручиваться в любых обстоятельствах. Кому-то смекалка помогает избавиться от назойливых собеседников, кому-то — найти подход к ребенку, а кто-то с ее помощью умудряется пробиться в начало длинной очереди.
Нас в ADME позабавили истории людей, которые своей находчивостью смогли оставить окружающих с раскрытыми ртами и завороженными взглядами.
- Стала мамой 4 года назад. По натуре я интроверт, но везде эти мамы на площадках, которым будто заняться больше нечем, кроме как завести со мной разговор. Дотерпела, пока сын не пошел в сад, но почти сразу снова родила. Поняла, что еще раз этого не вынесу. Теперь старые «знакомые мамы» меня сторонятся. А все потому, что я покрасила волосы в яркий красно-оранжевый цвет и стала носить модные черные вещи оверсайз, тяжелые ботинки. И вот счастье! Никто не подходит ко мне на детских площадках! © Подслушано / Ideer
- Мой дядя был самым остроумным человеком из тех, кого я знал. Однажды он пошел поесть в закусочную со своей женой и моей мамой. Официантка сказала ему: «Повезло вам: обедаете с двумя дамами!» А дядя, и глазом не моргнув, выдал: «Да! Но не могли бы вы поторопиться, а то моя жена дома уже заждалась!» © dabobbo / Reddit
- В 4 года меня настигла ветрянка. И разумеется, именно накануне дня, когда надо было идти на какой-то важный праздник. Я тогда рыдала, что стихотворение учила зря и завтра все будут красивые, а я вся в зеленке. Теперь из воспоминаний мамы. Она вернулась домой после работы, чтобы забрать меня и поехать на праздник. Я выбегаю к ней счастливая: к каждой зеленой ветряночной точке я розовым фломастером пририсовала лепестки. Бегу и кричу: «Мама, я клумба!» Стишок рассказала без запинки. Мама до сих пор иногда называет меня клумбой, когда я экстравагантно одеваюсь. © MadamSisina / Pikabu
- Я часто хожу в тренажерный зал и каждый раз вижу парня, который сидит на полу с телефоном в руках. И вот на днях он смотрит на меня и говорит: «Моя девушка просматривает по телефону мое местонахождение, а мы поспорили с ней, что я буду ходить в спортзал чаще. Так что теперь я просто сижу здесь и смотрю видео. Может, посоветуете какой-нибудь сериал сезонов так на 5?» © Подслушано / Ideer
- Моя мама ростом около 150 см, а отец — 190. Однажды он сказал: «Если бы не я, эти дети были бы невысокими». А она сразу же заявила: «Если бы не я, эти дети не были бы красивыми». Папа всегда с гордостью вспоминает ее ответ. © TransferMyTragedy / Reddit
- Думаю, многие попадали в ситуацию, когда общаешься с человеком, а имени его не знаешь и спрашивать уже неудобно. Чисто случайно нашла решение этой проблемы. Просто нужно перевести разговор на детство и упомянуть пару уменьшительно-ласкательных вариантов своего имени. В большинстве случаев собеседник начнет ностальгировать, и можно будет услышать: «Да, меня тоже как только не называли: и Машуткой, и Маняней». И сразу ясно, что перед вами Маша. © Подслушано / Ideer
- Случилось это давно. Я беременная, пузико видно, но еще не последние месяцы. Весна, иду в расстегнутом плаще, потому что погода теплая. Сзади догоняет парень: «Девушка, такие ножки не должны пройти мимо! Давайте познакомимся!» Поворачиваюсь к нему своим временно увеличенным организмом. Пауза. «Ой, я вижу, с вами кто-то уже познакомился». Постояли рядом, посмеялись и разошлись каждый по своим делам. © SvetikTik1 / Pikabu
- В детстве все ребята моего возраста жутко боялись стоматологов, а я нет. Дело в том, что врач перед началом лечения зуба говорила мне, что если я буду вести себя хорошо и не буду плакать, то меня ждет сюрприз. Я спокойно терпела в ожидании чуда, а после стоматолог говорила мне, что сам главный врач купил мне игрушку и специально для меня привез ее сюда. Мама призналась только через 10 лет. © Подслушано / Ideer
- Шла себе спокойно по улице. Подошел парень и слезно попросил позвонить другу, мол, оба без денег и созвониться не могут. Пока набирала, спросил имя, ответила. Когда он дозвонился до своего товарища, сказал: «Номер запомнил? Запиши: Лена, очень милая девушка». Так и познакомились. Завтра иду на свидание. © Подслушано / Ideer
- Один мой коллега носил подтяжки. Однажды знакомая девушка спросила его, какой смысл носить их вместо ремня. Он ответил абсолютно без колебаний: «Очки стилю и восхищение». © Kibbick / Reddit
- На работе я слежу за всей сменой. Находимся мы все в одном помещении, поэтому я вижу общение с клиентами. Мы с коллегами придумали игру. Если приходит истеричный тип, выносит мозг, требует начальство и жалуется мне на плохого работника, то я разыгрываю сцену: «Ах, Алексей, как так можно! Ты в этом месяце без премии!» А потом увожу повеселевшего клиента к себе и решаю его вопросы. Человек доволен наказанием работника, жалобная книга пустая, «Алексей» с премией. © Подслушано / Ideer
- Со мной рядом живет молодой парень. Пересекаемся с ним время от времени, немного общаемся, но ничего такого. Как-то раз звонок в дверь. Открываю, а там он стоит и просит ему помочь. Я спросила, как именно, а он говорит: «У меня свидание через пару часов, надо бы ужин приготовить, а я не очень умею. А ты умеешь, я знаю, так как из твоей квартиры часто вкусно пахнет». Ну это правда, я люблю готовить и часто делаю себе что-нибудь вкусное. Я согласилась, и мы вместе соорудили ужин. Через 10 минут снова звонок в дверь. Там опять мой сосед. Стоит нарядный такой и приглашает меня на ужин. Тут я поняла, что это он так подкатить решил ко мне. Ну, оригинально вышло, я удивлена была. Молодец. Но все равно не пошла. © v0Fka / Pikabu
- Несколько лет назад мы были с другом в ночном клубе, и мимо проходила великолепная девушка. Он привлек ее внимание, сказав: «Сегодня вы здесь самая красивая». Она посмотрела на него, секунду колеблясь, говорит: «Хотела бы я сказать то же самое». На что он быстро ответил: «Вы могли бы, если бы умели врать так же хорошо, как я». Надо было видеть ее выражение лица. © bigB316 / Reddit
- Я почему-то в детстве безумно не любила купаться и чистить зубы. Мама перепробовала все. Приучила меня к ежедневному душу бабушка, когда меня на месяц отправили к ней. Она просто каждый вечер пела: «Вонючка внучка-внучка, воняешь как старый подранный носок», — мне казалось это страшным оскорблением, а бабушка пела, пока я с ревом не бежала в ванну. У меня уже скоро свой внук родится, а я каждый раз, когда нет желания или сил купаться, пою себе эту песенку, и силы откуда ни возьмись появляются. © Подслушано / Ideer
- Мой отец ходил на встречу выпускников. Он теперь профессор. Один из его бывших одноклассников, ставший финансистом, спросил его: «Профессор, если ты такой умный, почему небогатый?» На что мой папа ответил: «Если ты такой богатый, почему неумный?» © m******budgie / Reddit
- Вообще нехорошо хитрить, но однажды я попала к начальнику УФМС сквозь огромную живую очередь первой, сказав, что я адвокат из центра по срочному вопросу. Никто не пикнул, а паре человек, пока я ожидала прибытия начальника, даже успела дать юридические консультации. По образованию я учительница английского, но в школе мечтала стать адвокатом. © Ольга Иванова
А в каких ситуациях, где требовалась смекалка или острота ума, оказывались вы?
AdMe/Народное творчество/16 человек, чья находчивость хоть и специфична, но окружающим запомнится надолго
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