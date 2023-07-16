16 человек, которые так затупили, что окружающие еще долго им это припоминать будут

Редкий человек не попадал в ситуацию, когда голова словно отказывалась с ним сотрудничать. И это приводило к таким глупым выходкам, что даже сложно удержаться и не поведать близким. А наши сегодняшние герои пошли дальше и выложили свои проколы на обозрение всей сети.