16 человек, которые так затупили, что окружающие еще долго им это припоминать будут
Редкий человек не попадал в ситуацию, когда голова словно отказывалась с ним сотрудничать. И это приводило к таким глупым выходкам, что даже сложно удержаться и не поведать близким. А наши сегодняшние герои пошли дальше и выложили свои проколы на обозрение всей сети.
- Не мог найти свой телефон. В панике отправил другу смс с вопросом: «Чувак, я не оставлял свой телефон у тебя дома? Нигде не могу его найти!» Он такой: «А с чего ты этот текст пишешь, гений?» Мне никогда в жизни не было так стыдно. © CreepyPancakes / Reddit
- Моя первая большая встреча на работе со всем начальством... и мне пришлось уйти на прием к врачу. Я так нервничала из-за того, что ухожу с собрания, что даже сказала начальнику своего шефа: «Спокойной ночи, я буду скучать!» Мой шеф решил, что у меня истерика, и сказал потом, что уходила я красная как рак. © danooli / Reddit
- Собирался погулять с собакой. Прицепил ее ошейник к поводку и вышел на улицу. Спустя минуту понял, что надеть ошейник на саму собаку я-то забыл... Не самая приятная для меня история. © Seymour_****s / Reddit
- Кассир в обувном спросил, не хочу ли я зарегистрироваться в их бонусной программе. Я ответил: «Нет, спасибо, я не ношу обувь». © miss_nick / Reddit
- Однажды в школе у меня украли пальто. Я спустилась в раздевалку после уроков, а его нет. Обошла пару раз раздевалку, все равно не нашла. Я расплакалась, снова и снова обходила раздевалку, но пальто не находилось. Прошло, наверное, больше часа, раздевалка уже почти опустела, ученики расходились по домам. И уже на полупустых крючках я заметила знакомую куртку... Так и вспомнила, что сегодня я пришла в куртке, а не в пальто. © YourShining / Pikabu
- Я врезался в столб, когда гулял с компанией, и сказал «Извините». Столбу. Но это еще не все, ведь я почему-то решил добавить: «Ой, извините, вы же не человек». Все, включая мою маму, до сих пор ржут надо мной из-за этого. © frankierotrash / Reddit
- Как-то пошел в магазин за продуктами и воспользовался кассой самообслуживания.
Касса: «Спасибо за покупку».
Я: «Пожалуйста».
Люди вокруг тут же уставились на меня. Я был в наушниках, поэтому, наверное, сказал эту фразу довольно громко. © Unknown author / Reddit
- Решил я свою машину подкрасить. Купил краску, кисти, шкурку, и поехали мы с женой на дачу. Приезжаем и понимаем, что кое-что забыли. Знаете, что? Машину. Я все сложил в авто жены, на нем и уехали. © Vadim121 / Pikabu
- Шел как-то в гости к своей девушке (уже жене), а у нее кран в ванной сломался: в туалете вода есть, а ванной не течет. Мне она ничего не сказала, а вызвала сантехника. Прихожу я к ней, как раз и сантехник только зашел. Смотрим на кран, а там переключатель душа немного повернут, и вода просто не текла ни через кран, ни через лейку душа. © Triufan / Pikabu
- Сломалась посудомойка. Три месяца просто отсвечивала на кухне. Вызвал мастера по рекомендации. Шибко умного и дорогого. Приехал. Осмотрел. Включил в розетку. Все заработало. Забрал деньги за вызов и уехал. Минус 2000 из семейного бюджета. Благо жены рядом не было. © SerTerello / Pikabu
- Пошел покупать новый пульт от телевизора, так как старый не работал. Продавец спрашивает: «А какая у вас модель?». Я не знаю. Он: «Ну пойдите, блок батареек откройте и там посмотрите». Работа мозга... Пришел домой, поменял батарейку — пульт еще лет десять работал. © Bobren / Pikabu
- Сегодня отключили свет и есть вероятность, что надолго. В морозилке продуктов много — жалко, если испортятся. Достала мясо с целью поджарить, чтобы не пропало. Уже 2 часа оно лежит в миске на столе, добросовестно размораживается. Пришла готовить. Смотрю на печь, электрическую. Многое в себе открываю. © Sssnika / Pikabu
- Тихий вечер, я дома с ребенком, муж на работе. Полезла в холодильник за молоком, а там... Чудища. Страшные, вроде гигантских тараканов, клешнями щелкают. Сначала меня накрыла истерика, а уже потом я вспомнила, что муж припер раков. Я без задней мысли сунула пакет в холодильник, а они расползлись, заразы. © Подслушано / Ideer
- Затупил — это когда выходишь в три часа ночи погулять с собакой и, глядя на закрывающуюся дверь подъезда, вспоминаешь, что ключ от домофона размагнитился и его надо было поменять. Аккумулятор ты этим же вечером снял, чтобы подзарядить, и даже в машине теперь не погреешься. Телефон тоже дома, а в квартире никого. И 20 градусов мороза... © Unknown author / Bash
- Приехала в гости к подруге, с которой очень давно не виделась. Осталась у нее на ночь. Когда ложилась в кровать, увидела, что постельное белье очень грязное, все в разводах. Мне стало так обидно. Пролежала всю ночь на холодном полу со слезами на глазах. А утром при свете я увидела, что это такой рисунок на белье. © Подслушано / Ideer
- Рассказ брата: «Решил над женой приколоться. Пришел и сказал, что сдал анализы, и у меня детей не может быть. Пусть признается, от кого дети. Так она призналась!» Звонит мне его жена: «Гони этого дурака домой. Пришел, хихикает и выдает мне этот бред. А я подыграла. Не думала, что поверит!». P. S. Дети его. © Подслушано / Ideer
А если вам не хватило этих откровений, то держите еще одну порцию историй о людях, которые на собственной шкуре узнали, что такое стыд.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые так затупили, что окружающие еще долго им это припоминать будут
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