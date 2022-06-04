16 креативных родителей, которые отожгли по полной, когда выбирали имя для ребенка

В таком нелегком деле, как выбор имени для ребенка, родители порой включают фантазию на максимум. Но не всем детям нравятся их экзотическим имена, некоторые меняют их или скрывают даже от близких.

Мы в ADME прошерстили интернет в поисках пользовательских историй и узнали много новых имен. А в конце статьи расскажем о парне, который получил прозвище из-за ошибки гинеколога.

У женщины была задержка, пошла к гинекологу. А он ей говорит, мол, да какая беременность, старые вы уже, у мужа вашего уже деменция, небось. В итоге сына назвали Дементий. © Kavkazets / Pikabu

Из чата мам. В одной семье назвали первенца старинным русским именем Енотий. Звучит же: Енотий Пржевальский! Коммент снизу: «Ну что ж вы так, Пржевальского надо было Лошадием назвать». © Rd1976 / Pikabu

В детстве во дворе жила девушка, все ее называли Эля. Потом оказалось, что зовут ее Электрификация Евгеньевна. © Lassaaire / Pikabu

Муж познакомил со своим хорошим другом. Серьезный чувак, зовут Викентий. Зашел он в гости, а мы как раз щенка тогда завели. Сидим ужинаем, насыпаю корм щенку. А он ест так, что все летит вокруг миски. Я говорю громко: «Кеша, свинтус, ешь нормально!» Викентий сразу оправдываться начал, типа, извини, не ругайся. Повисла пауза, Викентий смущен. Тишину нарушил смех мужа: «Это она к собаке обращается». Ну забыла я, что Викентий для большинства Кеша. © 2084.34 / ADME

Знаю сестер Петровых: Николь и Железаида. Старшая думала, что ей не повезло, пока младшая не родилась. А у соседей сыновья: Эдгар, Эдуард и Эдвин. Зовут всех троих дома просто Эдиками. © Понты Деревенские / ADME

Я знаю девушку по имени Леонида, для друзей — Леня. Причем она умудрилась лет до 20 ни разу не столкнуться с мужским вариантом своего имени и очень удивилась, когда ее познакомили с парнем по имени Леонид. © Taisia Kuptsova / ADME

Есть у меня знакомые. До родов имя ребенка серьезно не обсуждали. После выписки из роддома молодая мама говорит мужу, мол, иди и зарегистрируй ребенка Юлей. Папа кивает и регистрирует ребенка Мариной. Когда вскрылся сей факт, мама побежала в ЗАГС и попыталась переназвать дочку Юлей. Там покрутили пальцем у виска: родители, между собой разберитесь сначала. Они переругались и развелись. Но самое интересное, что папа дальше называет ребенка Мариной, а мама — Юлей. Девочке уже 16. На всю эту ситуацию она смотрит с юмором: «Зато ни у кого из моих знакомых такого нет». © Lar888 / Pikabu

У друзей сын Северин. Родители у него Сергей и Вера — получился СЕрежин и ВЕРИН ребенок. Ну и еще они любители поттерианы. © Ну неееет... / ADME

Меня маменька думала Изидой назвать. Была бы Изидавасильна. Но в итоге мне повезло иметь простое, незамороченное имя Дина. Хотя вариантов я наслышалась много: Диана, Зина, Динаида, Зинаида. Зато, если кто-то окликнет меня на улице, обернусь я одна. © Dedee / ADME

А я составляю список коверканья моего имени. Правильный вариант — АйнАра. Но называют меня АйнУра и АйнурА, иногда и АйнОра. Ну и самый забавный случай. Один человек долго-долго смотрел на мое имя, записанное на листочке, и в итоге произнес: «Анастасия!» © Айнара Рахимова / Яндекс.Кью

У моей коллеги 2 дочери: Василиса и Николь. Долго я не могла понять, когда она сказала: «Ко мне сегодня дочери приедут — Васька и Колька». © Подслушано / Ideer

Сестру зовут величественно: Леоника Константинова. Мама — большой интеллектуал, журналист и оригинал. Родив, она нашла имя по святкам: Клеоника, что значит «победа». Но произносить неудобно, спотыкаешься на К. Тогда решили оставить Леонику. У сверстников никогда не было вопросов, современные дети быстро окрестили ее Лео, Лика, Ника. А у взрослых глаза буквально лезут из орбит. Многие пытались заниматься нравоучением типа: «Это ж надо было так ребенка назвать». Сейчас Лео учится на режиссера, и имя наверняка поможет ей стать если не известной, то запоминающейся точно. © Daria Kakovkina / Яндекс.Кью

У меня знакомый есть с фамилией Зеленый. А зовут его как? Правильно: Гена! Родители те еще шутники. © DencherS / Pikabu

Я работал в банке, управляющей у нас была Лада Глинка. А нашим территориальным руководителем был мужчина по фамилии Калина (имя не вспомню). Мы в шутку предлагали ей выйти за него замуж и взять его фамилию. © Camarade / Pikabu

Меня зовут необычным даже для Республики Татарстан именем Диляфруз. После родов маме приснилось, как она общается с кем-то с таким именем. Имя постоянно коверкают. Однажды вся группа лежала под столом, потому что препод назвала меня Дельфинур. Раньше возникали мысли сменить имя, я ругалась с родителями, но сейчас оно мне очень нравится. Даже несмотря на подчеркивание красной волной в Word. © Диляфруз Галлифулина / Яндекс.Кью

Моего дядю всегда звали Толей. Лишь будучи взрослой, я узнала его настоящее имя. Оно так не нравилось дяде, что он даже своей жене Толей представился. И только в ЗАГСе она узнала, что на самом деле его зовут Август. © Не мудрая Сова / ADME

Бонус: прозвище, появившееся из-за врачебной ошибки

Женщине 53 года, пропали месячные, недомогания и все такое. Врач сказал, что это киста. А потом она неожиданно родила, так всю жизнь сына и звали Костя-Киста. © Marymack / Pikabu