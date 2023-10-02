16 человек, которые больше не терпят, а ловко ставят хамов на место
В нашем мире время от времени встречаются такие личности, для которых хамство и невежество — образ жизни. Однако есть люди, способные дать им отпор без каких-либо оскорблений, причем так эффектно, что все вокруг тихонько завидуют такому умению.
- Идет мне сегодня с утра навстречу киндер с маманей. Кругом лужи. Передо мной идут люди, а мелкий подбегает к ним и специально прыгает в лужу, чтобы их обрызгало. А маманя ноль реакции. И тут он подбегает ко мне, прыгает и смотрит на меня. Но я ругаться не стала, я просто молча как прыгнула в лужу ему в ответ. В результате довольная я, орущий грязный ребенок и красная от злости мамашка. Ибо нечего, пусть следит за своим дитем. © Volorada / Pikabu
- Как-то раз я красилась в поезде и одна женщина выдала: «Такой внешности уже ничем не поможешь». Я посмотрела ей прямо в глаза и спросила: «Тогда почему вы не сидите дома?» © queenofthenoms / Reddit
- Начала встречаться с парнем. Он пригласил меня на пару свиданий и все такое. Я сразу его предупредила о том, что ищу что-то серьезное, не просто погуляли и разбежались. Он заверил, что все будет именно так — серьезно. Но вот проходит месяц, я начала доверять ему, и он выдает, мол, я тут понял, что не готов. Очень удобно, ага. Решила устроить ему ответочку. Сказала, мол, ура, я сама вдруг поняла, что не готова. Его это, естественно, взбудоражило — начал выяснять причины. Я и говорю, что не хочу серьезных отношений именно с ним. Он просто с цепи сорвался: теперь каждый день звонит и снова пытается меня добиться. © necreativnenko / Reddit
- Моя пожилая мама шла по улице, и ей навстречу неожиданно выскочил подросток лет 12. И как заорет в надежде испугать. Остальные ребята высыпали поржать. Мама не растерялась и ответила ему, при этом не нагрубив. С жалостью посмотрела на него и выдала: «Мальчик, скажи своей маме, чтобы она тебя к врачу сводила!» © Узянова Ната
- У меня щенок крупной породы. Были как-то на курорте, гуляли метрах в 30–40 от пляжа, собака — на очень коротком поводке. С шезлонга подрывается тетенька и орет, именно орет мне: «Почему нет намордника?!» Я отвечаю: «А у вас?» Весь пляж смеялся, а тетка убежала. © Подслушано / Ideer
- Однажды пришла с племянницей лет 10 в бассейн. Перед выходом она стала сушить волосы, а фен только один на всю раздевалку. Сушила недолго, но за ней с недовольным лицом встала женщина, буквально нависла над ней и недовольно так: «Ну и скоро ты свои волосы уже досушишь?» И все это таким тоном противным, с таким посылом, мол, волос-то у тебя немного. Не ожидала от племяшки, но та в ответ выдала: «У меня хотя бы голова на плечах есть, а вы что сушить будете?»
- В детстве был свидетелем разговора. То ли взрослый во дворе, то ли вожатый в лагере, уже точно не помню, отчитывал одного парня. И лентяй он, и неряха, и делает все плохо, и такой-сякой. Когда словесный поток иссяк, «обвиняемый» просто спросил: «Это все ты. А я кто?» © TheTavrist / ADME
- Ехали с мужем на подъемнике с горы, с нами рядом были 2 пацана лет 12–13. Они сидели и поливали грязью всех в кабинке, общаясь по-французски. Мол, глупые, по-французски не понимают. И тут мой муж им выдает: «Ребята, а вы уверены, что мы здесь все реально настолько глупые, как вы описываете?» На чистом французском. Ибо 5 лет жил в Лозанне и Женеве. И добавил еще пару воспитательных выражений. У пацанов рот закрылся моментально, глаза размером с блюдца. © Nastya_Swiss / ADME
- На работе у нас новенькая, получила должность по блату. Работала плохо, на всех пыталась повесить свои косяки. Однажды смотрю, как она взяла мой отчет на 15 страниц и понесла директору. Недолго думая, тоже захожу в кабинет за ней и говорю: «Простите, я тут некоторые расчеты не сделала, там парочка ошибок, можно я исправлю и верну?» У нее был неприятный разговор с директором, а когда она вышла, я спросила: «Ну как поговорили?» © Aiku / Reddit
- Как мать 2 детей, я привыкла к тому, что случайные женщины в возрасте 60+ могут позволить себе высказывать недовольство в мою сторону. Например, по поводу того, что ребенок без шапки, хотя на улице тепло. Сегодня впервые столкнулась с тем, что такие женщины могут прицепиться не только по поводу ребенка, но и по поводу меня самой. Иду в футболке. На улице +20 °С. Навстречу женщина лет 65 в шапке, куртке и шарфе. Она явно издалека заприметила меня, подлетела и выдала: «Вот это тебя разжарило! Что это ты разделась?» Говорю, мол, тепло же. Она: «Нет! Холодно вон как». Ну а я возьми, да и скажи: «Это потому, что вы уже старая, а я еще молодая». И пошла дальше. © permyakova.revda / Pikabu
- Мне хорошо за 30 лет. Выгляжу гораздо моложе, не то чтобы совсем девушкой, но обращение «женщина» я еще не слышала. Работаю в магазине. Вчера покупатель с криком «Девушка!» зовет меня помочь определиться с выбором. Я подошла, а он говорит: «Ой, извините, я думал, что вы девушка». Я просто улыбнулась и ответила: «Ничего, я тоже подумала, что вы мужчина». Выражение его лица в тот момент было бесценно. На звание молодухи не претендую, но как минимум это было бестактно с его стороны. © Подслушано / Ideer
- Еду домой на метро. Пересадочная станция, народу выходит много. Тетка, ожидающая на платформе, когда все выйдут и она сможет зайти, стоит и перекрывает проход примерно на треть. Пассажиры обходят молча. На лице у тетки написано нетерпение. И вот последней из вагона пытается выйти девушка. Тетка ее чуть ли не выкидывает из вагона рукой со словами: «Задолбали, черепахи!» — и вваливается в вагон. Я к ней подхожу и говорю: «Если бы вы не перегородили выход, то все вышли бы гораздо быстрее. И всем комфортнее было бы». Стоит красная от злости. Молчит, но пыхтит что-то под нос. Надеюсь, задумалась. © Ikarius / Pikabu
- Раньше работал в фотостудии. Я не фотограф, но какие-то вещи знаю. Пришел однажды фотограф лет 50. Начал разглагольствовать, что оборудование наше не работает, что он тратит свое время аренды, чтобы его настроить, а ничего не получается. Его камера, мол, никак не подключается к осветительным приборам. И все это на глазах у клиентов. Стоит он, значит, поливает меня грязью, а я просто подошел и молча подключил за минуту оборудование. Никогда не видел, чтобы взрослый мужчина так краснел. © ashrae9 / Reddit
- Начальница рассказала. У нее татарские корни. Однажды ехала она в командировку с коллегой в поезде, вскоре к ним присоединились двое мужчин — отец и сын. Познакомились. При этом пассажиры оказались татарами и общались между собой на татарском. Обсуждали достоинства дам, их изъяны, кто кому больше понравился и прочие довольно пикантные темы. Она все это слушала, но терпела: путь был недолгий. И когда с коллегой выходили на своей станции, она им на прощание сказала по-татарски: «До свидания! Надеюсь, мы больше никогда не встретимся». С ее слов, ради их взгляда стоило и потерпеть всю эту болтовню. © Оперный театр / ADME
- Я работал в службе технической поддержки в университете. Однажды сидели на работе, а коллега, который кичился тем, что он самый умный, никак не мог подключить мониторы. Уже 10 минут корячился, но все без толку. Предложил ему помощь и в ответ услышал тираду о том, что он работает с компьютерами всю жизнь и помощь ему не нужна, особенно от таких, как я. А я ответил ему: «Ладно, прости, я просто хотел сказать, что мониторы нужно сначала подключить к розетке». Он покраснел мгновенно. © Ryan233tiger / Reddit
- Постоянно сталкиваюсь с «критикующими вопросами». Но круче всех отожгла сегодня лор-врач. На мою жалобу, что на миндалинах какие-то пузырьки, она рявкнула: «И кто это вам разрешал горло разглядывать?!» Класс. Пришлось ответить, что это мое горло, хочу и разглядываю. Кошмар, короче. © K0gteT0chka / Pikabu
Все эти истории служат отличным доказательством того, что осадить хама можно вполне корректно: сохраняя спокойствие и не опускаясь до его уровня. Искренне завидуем таким людям.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые больше не терпят, а ловко ставят хамов на место
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