16 человек, которые доверились горе-профессионалам и хапнули проблем на голову
Люди надеются на профессионализм, когда идут к мастерам поменять прическу, сделать маникюр или организовать праздник. Но порой даже четкое задание не гарантирует ожидаемый результат. Герои нашей подборки столкнулись именно с такими ситуациями и не преминули выложить фотографии в сеть.
«Годами стриглась сама, но тут захотелось побаловать себя и пойти в салон. Вот результат»
«Этот букет обошелся мне очень дорого. На сайте флориста он был намного пышнее»
«Ногти с эффектом „омбре“, которые я хотела, и те, что получила»
«Заказала тортик на день рождения другу. Эх...»
«Хотела равномерный рыжий цвет. 6 часов в кресле и вот, что вышло. Я недовольна»
«3D-модель дизайна и то, как ремонт выглядит вживую»
«Заплатила $ 75 за маникюр. В этот салон больше ни ногой»
«Хотела торт со съедобной картинкой. Когда я забрала его, то просто села в машину и заплакала»
«Мой парикмахер ненавидит меня? Выглядит, будто мои волосы животное погрызло»
«Девушке брата сделали торт на день рождения. Я считаю, что торт уродливый, но зато на вкус хорош»
«Заказал букетик ко Дню матери, а пришло вот что»
«Это должны были быть печеньки ко Дню Святого Валентина в форме сердечек»
«Двоюродная сестра сделала татуировку тигра. Я даже не знаю, что сказать»
«Друг заказал цветочную композицию «привидение»
- Чувство, будто этот букет прямо в душу глядит. © SoVerySleepy81 / Reddit
«Сделала маникюр в профессиональном салоне перед родами. Возможно, мой будущий ребенок справился бы лучше»
«Эта клубника в шоколаде должна была быть в форме снеговичков»
Даже если у мастеров есть красивые фотографии работ, это еще не значит, что все пройдет как по маслу. Но, к счастью, бывают случаи, когда реальность не только оправдывает ожидания, но и превосходит их.
Фото на превью Jasreha / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые доверились горе-профессионалам и хапнули проблем на голову
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