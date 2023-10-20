16 человек, которые доверились горе-профессионалам и хапнули проблем на голову

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Люди надеются на профессионализм, когда идут к мастерам поменять прическу, сделать маникюр или организовать праздник. Но порой даже четкое задание не гарантирует ожидаемый результат. Герои нашей подборки столкнулись именно с такими ситуациями и не преминули выложить фотографии в сеть.

«Годами стриглась сама, но тут захотелось побаловать себя и пойти в салон. Вот результат»

«Этот букет обошелся мне очень дорого. На сайте флориста он был намного пышнее»

«Ногти с эффектом „омбре“, которые я хотела, и те, что получила»

«Заказала тортик на день рождения другу. Эх...»

«Хотела равномерный рыжий цвет. 6 часов в кресле и вот, что вышло. Я недовольна»

«3D-модель дизайна и то, как ремонт выглядит вживую»

«Заплатила $ 75 за маникюр. В этот салон больше ни ногой»

«Хотела торт со съедобной картинкой. Когда я забрала его, то просто села в машину и заплакала»

«Мой парикмахер ненавидит меня? Выглядит, будто мои волосы животное погрызло»

«Девушке брата сделали торт на день рождения. Я считаю, что торт уродливый, но зато на вкус хорош»

«Заказал букетик ко Дню матери, а пришло вот что»

«Это должны были быть печеньки ко Дню Святого Валентина в форме сердечек»

«Двоюродная сестра сделала татуировку тигра. Я даже не знаю, что сказать»

«Друг заказал цветочную композицию «привидение»

Чувство, будто этот букет прямо в душу глядит. © SoVerySleepy81 / Reddit

«Сделала маникюр в профессиональном салоне перед родами. Возможно, мой будущий ребенок справился бы лучше»

«Эта клубника в шоколаде должна была быть в форме снеговичков»