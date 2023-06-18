16 человек, которые еще с детства осознали, что жить с близнецом — то еще нелегкое приключение
Когда рождается двойня, родителям достается не только двойная радость, но и в пару раз больше забот. Иногда сложно справиться даже с одним активным ребенком, а тут сразу парочка. Практически у каждого близнеца найдется столько веселых историй, что хватит на целую библиотеку.
- Нам с сестрой-близняшкой по 28 лет. Абсолютно одинаковые, но она считает себя красивее, ведь у нее каблуки, пуш-ап, макияж, узкие шмотки. А я балдею от толстовок оверсайз и кроссовок, совсем не крашусь. Как-то были в магазине. Вдруг к сестре подходит женщина со словами: «А где вы такой рюкзак своей дочери купили?» И показала на меня. Сестра разоралась на весь магазин, высказала все бедной женщине, а потом мне. Теперь со мной не общается, ведь на моем фоне она выглядит старо. Эх, дурная она. Вообще-то, мы одинаковые! © Подслушано / Ideer
- Решила себя изменить: сначала убрала горбинку на носу, сделала себе губы, чуть-чуть исправила скулы. И вот, наконец-то встретила мужчину своей мечты. Он все время говорит: «Самая красивая девушка в мире», но самое эпичное то, что все это он произносит для моей сестры-близняшки, которая ничего с собой не делала. © Подслушано / Ideer
- У моего отца есть брат-близнец. Жили они недалеко друг от друга. Как-то мой приятель пришел в гости поиграть. Через некоторое время к нам подходит отец, здоровается и заходит в дом. Сразу за ним идет его брат. И тут мой друг увидел «второго» отца и бросился рыдать с криками: «Дядя Миша раздвоился». Оказывается, что он никогда не видел моего отца и его брата вместе, поэтому даже не знал о существовании близнецов. © KyKy3uHa / Pikabu
- Есть у меня сосед, живет 3 этажами ниже. 4 детей, старшие близнецы, затем 2 погодков. Зарабатывает прилично, информационная безопасность крупной компании, начальник отдела. Периодически с ним или со всем семейством пересекаемся.
И вот недели 3 назад прогуливались в парке у дома, он меня обрадовал, что жена 5-м беременна. Пошутил еще, что, видимо, придется потихоньку открывать в правах категорию D, чтобы прямо автобусом можно было управлять. А вчера зашел в гости в таком состоянии: «Что делать, а?!» Жена просто сделала первое УЗИ плода. Плодов нашлось 3. © TheFrostMsk / Pikabu
- У моей мамы есть сестра-близняшка. И родители постоянно одевали их одинаково, а девочки это просто ненавидели. Так вот, однажды перед Хеллоуином решили все-таки сделать по-другому, и чтобы каждая выбрала себе маскарадный костюм самостоятельно. Маму отправили по магазинам с дедушкой, а тетю — с бабушкой. Вернулись они домой в нетерпении, горя желанием покрасоваться друг перед другом в этих новых костюмах. В общем, из комнаты они вышли в одинаковых нарядах. © thiscrazycouple / Reddit
- Я на всю жизнь запомнила одну сцену в парке. Въедливая такая старушонка в шляпке спросила маму близняшек: «А зачем вы их одинаково одеваете-то?» Я думала, женщина сейчас ее испепелит, честно. И вот она на эту старушонку посмотрела и, прямо чеканя каждое слово, заявила: «А вы попробуйте, блин, их одеть в разное!!!» © valenayaspers / Twitter
- С близнецами вечно какие-то истории. В конце 1980-х моя мать работала в городском Доме культуры. И с нею вместе, в одном из кружков детского творчества, работал один персонаж по фамилии, например, Бухарин. Работал давно, все его знали, со всеми общался.
Как-то раз летним днем он всем сообщил, что едет по делам в РОНО, и отбыл. Однако не прошло и часа, как он пришел обратно, стриженный под горшок, и огорошил секретаря, которая уже хотела было спросить о прическе и РОНО, вопросом: «У вас Бухарин работает?» Та оцепенела, смогла только выдавить что-то типа «да». И этот фрукт прошел по всему ДК, спрашивая, работает ли там Бухарин и где его найти.
Только так все узнали, что у Бухарина есть брат-близнец. © B.Lebowski / Pikabu
- Мы с сестрой близнецы. И каждый год обязательно находятся несколько человек, которые пишут поздравление с днем рождения одно на двоих в общем чате. Ладно еще, когда чат есть и он активный, но некоторые ведь специально создают чат на 3 человек, чтобы написать что-то стандартное, но 1 раз, а не 2. Мы с сестрой разные люди, у нас разные интересы, образование, жизнь. Разная мимика и манера поведения, стиль в одежде. Мы не один и тот же человек, но все об этом забывают, ведь мы близнецы. © Подслушано / Ideer
- Мой брат как-то, примерно в 2005 году, пришел на собеседование в небольшую молодую компанию. Работу брат хотел сменить по многим причинам, в том числе и потому, что владелец бизнеса на предыдущей работе иногда вел себя совсем неадекватно.
На новом месте брата собеседовал молодой парень, представился директором компании. Директору позвонили во время собеседования, он извинился и сказал, что выйдет на минуту. А через 30 секунд дверь распахивается, заглядывает все тот же парень, с улыбкой произносит: «О, вы на собеседование? Отлично!» — и захлопывает дверь. Брат думает: «Ну блин, и здесь тоже дурдом на выезде». Но тут они вошли в кабинет оба — братья-близнецы, создатели и владельцы компании. © Pumzel / Pikabu
- Долгое время ходила к парикмахеру по имени Надежда. Однажды сижу с покрашенной головой и вдруг вижу ее же, но брюнеткой! А только что была в другом цвете! Ошарашенно смотрю на бейджик: «Вера». Оказывается, близнецы. Работают вместе, но обычно в разных сменах, поэтому раньше не видела. Смеясь, спрашиваю у Надежды: «А где Любовь?» И вдруг она отвечает: «А Люба в другой профессии работает». Они тройняшки! Причем Вера и Надежда — однояйцевые близнецы, а Любовь — нет. © Анна Калугина
- Как-то одна из моих дочерей-близняшек устала во время походов по магазинам и заявила такая своей сестре: «Примерь вот это. Хочу увидеть, как это смотрится на мне». © Unknown author / Reddit
- У моей подруги в классе учатся 2 близняшки. Когда они фотографировались для школьного альбома, одной из них не очень понравилось, как она вышла на фото, так что она просто использовала для альбома фото сестры, но подписала его своим именем. © HeIIoSidney96 / Twitter
- С сестрой работаем в одном месте, пришли туда одновременно. Почти полтора года люди шарахались от нас. Типичная ситуация: одна поговорила с клиентом, ненадолго вышла, а в это же время вошла вторая. Квадратные глаза и полное недоумение. © Elliada / ADME
- А я просто могу разблокировать телефон брата с помощью функции распознавания лиц и отправлять всякие глупые сообщения другим людям. Кстати, нам по 37. © spudmagnet83 / Reddit
- Была на даче у подруги, встретила там парня. Очень понравился. Попросила подругу с ним познакомить. Все прошло хорошо, начали встречаться. Но через полгода оказалось, что в в день знакомства мне понравился брат-близнец парня. Но так как он был в отношениях, то подруга свела меня с его братом. И вроде бы ладно, но почему ощущаю себя чуть-чуть обманутой. © Подслушано / Ideer
- Дочке было 1,5 года, забеременела второй раз, оказалось — двойня. Живот большой. Все подходят, интересуются, кого жду. Говорю, что двойня, начинаются поголовно причитания, мол, офигеть, как же ты сможешь, с малышом и еще с двумя новорожденными. Тогда я стала говорить, что жду тройню. Народ в ступоре и с открытым ртом. Говорю: «Да ладно, я пошутила, будет двое, а не трое!» Все выдыхают: «Фух, а я-то уже перепугался! Ну двойня — это нормально!» © North / ADME
Хотя близнецы могут быть очень похожи внешне, они, как правило, идут по жизни разными дорогами. Но когда они вместе, то скучать не приходится не только им самим, но и окружающим их людям.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые еще с детства осознали, что жить с близнецом — то еще нелегкое приключение
Поделиться этой статьёй