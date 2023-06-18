16 человек, которые еще с детства осознали, что жить с близнецом — то еще нелегкое приключение

Когда рождается двойня, родителям достается не только двойная радость, но и в пару раз больше забот. Иногда сложно справиться даже с одним активным ребенком, а тут сразу парочка. Практически у каждого близнеца найдется столько веселых историй, что хватит на целую библиотеку.

Хотя близнецы могут быть очень похожи внешне, они, как правило, идут по жизни разными дорогами. Но когда они вместе, то скучать не приходится не только им самим, но и окружающим их людям.