16 человек, которые ляпнули что-то, а потом подумали: «Кто меня за язык тянул?»

Порой кажется, что диалог проходит идеально, но тут вдруг у кого-то из собеседников вылетает фраза, которая резко накаляет обстановку. И беседа превращается в неловкую ситуацию. Именно так и произошло с героями нашей подборки, которые в какой-то момент ляпнули что-то, не подумав.