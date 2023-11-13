16 человек, которые ляпнули что-то, а потом подумали: «Кто меня за язык тянул?»
Порой кажется, что диалог проходит идеально, но тут вдруг у кого-то из собеседников вылетает фраза, которая резко накаляет обстановку. И беседа превращается в неловкую ситуацию. Именно так и произошло с героями нашей подборки, которые в какой-то момент ляпнули что-то, не подумав.
- На свадьбе подруги, когда тамада попросил меня сказать тост, я ляпнула: «Марина у нас сегодня выходит замуж первый раз. Надеюсь, не последний!» Поняла, что сказала какую-то глупость, когда гости неестественно притихли. © Подслушано / VK
- Зимой гуляли с сыном, катались на горке. Зима холодная, ребенка укутал, а сам бегаю за санками, греюсь. Один минус: шапка-ушанка на уши не налезала — мерзли немного. Помучившись, развязал шапку и начал завязывать под бородой. Завязывал минуты три, но почувствовал себя суперменом, когда получилось.
И тут приходит одноклассник со своим карапузом. Я не преминул похвалиться, говорю: «Восстановил суперспособность из детсада — научился завязывать шапку под подбородком». А тот так бесстрашно ляпнул: «Под седьмым или восьмым?» Пришлось в воспитательных целях спустить с горки без санок. © Палата № 6 / VK
- В школе меня подстригала мама, мол, зачем тратиться? Выглядел я, скажем так, не очень. Как-то раз на каникулах заработал денег и сходил к парикмахеру. В школе все хвалили, одобряли. Спросили, где я так подстригся. А я выпалил: «У меня мама парикмахер!» На следующий день ко мне в квартиру стояла очередь. А еще через день все меня ненавидели. Даже родителей вызывали. Но тут я был не при делах. © General.Lentiaev / Pikabu
- Брат сдал экзамены на высокий балл и говорит: «С тебя билеты». Я в непонятках. Он такой: «Ты обещала». Тут я вспоминаю, как года 3 назад ляпнула ему, лентяю, который только играет в онлайн-игры и учится на двойки, что если сдаст лучше меня, то полетим на Ибицу. На тот момент мысли были: «Если что, папа купит билеты». Хотя я в брата не верила. За эти годы я уже вышла замуж, и у нас нет лишних денег, а у папы настал кризис. Вроде и смотивировала и горжусь братом, но кто меня за язык тянул? © Подслушано / Ideer
- Был как-то семейный ужин у нас. Зашел разговор об отпуске, и я высказал маме, что расстроен, что мы никуда не ездим. Она ответила: «Ну вот станешь постарше, отучишься в вузе, найдешь хорошую работу с хорошей зарплатой, тогда и поедешь в отпуск». На что я ляпнул: «А ты почему не отучилась в вузе?» Мне было очень стыдно. © ToTheDawn / Reddit
- Ужинала как-то у подруги. После трапезы я решила похвалить ее маму за блюда. И ляпнула: «Спасибо, было очень вкусно. Но это, конечно, потому, что я была голодной». © Carol Bishop DeJong / Quora
- Работал кассиром в супермаркете. Туда зашла знакомая семьи (не самая близкая), а я так устал, что работал на автопилоте. Она мне: «О, привет! Давно тебя не видела, как поживаешь?» Дальше я прослушал, что она говорила, уловил только «Мы с мужем разводимся». Я на автомате выдаю: «О, здорово. Рад за вас!» — и дальше сканирую продукты. Заметил только, что у нее челюсть отвисла. До сих пор не могу забыть этот диалог. © Jeff Forbes / Quora
- Однажды у меня чесалась спина, и я хотел попросить свою девушку почесать мне лопатки. Но я забыл слово «лопатки», поэтому попросил почесать мне «кости крыльев». Она такая: «Что это за кости крыльев?» А я в ответ: «Место, где крылья соединялись бы со спиной, если бы они были». © Unknown author / Reddit
- Сидим на кухне: я, жена и маленький сын. Сын спрашивает:
— Папа, а откуда я появился?
Жена напряглась. Я говорю, мол, из маминого животика. Он не унимается:
— А как я там оказался? Я говорю:
— Когда дядя и тетя женятся, потом у тети, то есть мамы, может ребенок появиться в животике, но только если они оба сильно захотят.
— А почему в животике у мамы, а не папы?
И тут я допускаю роковую ошибку и отвечаю: «А у мамы животик больше». Сын ответом доволен. Мы с женой — не очень. © MAHTOBAPKA28 / Pikabu
- Выступал с презентацией для местной ассоциации, которая занималась травмами головного мозга. Потерял ход мыслей и выдал: «Мой мозг сегодня не работает». © afaceinajar / Reddit
- Было жарко, к нам приходил мужчина устанавливать центральную вентиляцию. Он весь вспотел, пока работал на чердаке. Я все наблюдала за ним и переживала, что ему слишком жарко. Мужчина посмотрел на меня и спросил: «Как вы вообще здесь жили без центральной вентиляции?» А я ляпнула: «Мы никогда не жили на чердаке!» © Julie A Gates / Quora
- У нас с женой есть друзья — тоже пара, давно вместе живут. Перед их приездом накрывали на стол с нашей дочкой. Разговор зашел о друзьях, и дочка спросила, почему только они к нам в гости ходят, а мы к ним нет. Я ляпнул, что они меньше зарабатывают, не хочется к ним набиваться в гости, а пригласить их к себе мы всегда рады. Сели за стол все вместе, дочка вызвалась насыпать салатика. Как настоящая хозяйка, взяла тарелку моего друга и его жены и засыпала их салатом в лихвой! Еще и колбасы добавила прям побольше. А нам с женой капнула по 2 ложечки. Друг говорит: «Лизок, надо чтобы всем поровну было. Почему ты нам больше положила?» Ну и наша малышка отвечает: «Дядь Саш, ну вы же бедные. Наверно, недоедаете». © Палата № 6 / VK
- Возвращаюсь вчера поздно вечером домой. Смотрю — к ограждению магазина собака привязана. Вокруг ни души. Магазин давно закрыт, на улице морозяка. Подхожу поближе к собаке. Она сидит такая безучастная, морда в инее, глаза грустные. Присела на корточки и спрашиваю ее:
— Ты чья такая? А? Тебя бросили, да?
— Не лезь мне в душу!
От неожиданного ответа я вскрикиваю, падаю на колени, оборачиваюсь и вижу мужчину, который выходит из-за угла.
— Никто ее не бросал. Я по-маленькому отходил.
— О-о-о! Какая замечательная история! — ляпнула я, сама не зная зачем. © LightPhotinia / Pikabu
- Мне было лет 10. У одноклассницы в доме случился пожар. Я хотел спросить у нее, все ли в порядке с их домашними животными. Но вместо этого ляпнул: «Почему ты плачешь?» Вот я дурак, ну понятно же почему! Мне до сих пор стыдно вспоминать об этом. © Jade Dobs / Quora
- Шеф моей мамы — состоятельный дедуля. Ему за 70. Всю жизнь упорно трудился, теперь его фирма строит дома. Характер паршивый, но человек он трудолюбивый, сам всего добился. Денег туча. И как-то на корпоративе он ляпнул, что повезет подчиненных в Париж. Все посмеялись и забыли, но через несколько месяцев один умник напомнил. А шеф бы себе не простил, если бы слова не сдержал. И повез 25 человек во Францию за свой счет. Мама увидела за неделю 4 страны. © Подслушано / Ideer
- Иду сегодня в центре города, настроение хорошее, и женщина 50+ окликает и просит денег на метро. Я по привычке говорю: «Поехали — довезу». А она согласилась. Смешанные чувства были, но, раз ляпнул, исполняй. Довез ее до биржи труда, она не местная, денег нет, за любую работу готова взяться. Так случайным образом доброе дело и сделал. © Faustnsk / Pikabu
Действительно, иногда случайная фраза может создать неловкую ситуацию и накалить обстановку до предела. А еще мы заметили, что в очередях тоже бывают случаи, когда у людей шалят нервишки.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые ляпнули что-то, а потом подумали: «Кто меня за язык тянул?»
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