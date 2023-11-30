16 историй о людях, которые только прикидываются простачками, а сами те еще фрукты
Представьте: вы только установили новую стиральную машинку, а соседка искренне радуется за вас, а потом приходит, вся такая доброжелательная и милая, с тазом своего белья. Если вы, как и мы, терпеть не можете таких «простых людей», предлагаем вам узнать, под какими еще признаками может скрываться наглость и хитрость, выдаваемая за простодушие.
- Cтолнулись с соседкой, а та спрашивает: «Ой, а что это за мужик от тебя вышел?». Говорю, что мастер стиральную машину подключал. А она в ответ: «Ой, замечательно, у меня как раз целая ванна замочена!». Я как-то не придала этому значения, а зря. Через 5 минут звонок в дверь, и она на пороге с целым тазом белья. Не знаю, как я ей не отказала, и в итоге первый раз в своей новой машинке стирала не я — хозяйка, — а посторонний человек свое барахло. Так она и еще потом пыталась прорваться, пока мой муж не разрулил ситуацию. © Мариша Колтунова / ADME
- На Рождество мой племянник своими подарками остался доволен, кроме одного — от его богатого дяди с другой стороны. Тот вручил ему собаку с качающейся головой, такие обычно в машинах ставят. Игрушка была уже изрядно потрепана, и эта ситуация была неприятна всем. Однако на этом история не закончилась. Случилось так, что местная радиостанция проводила конкурс, в котором люди рассказывали о худшем рождественском подарке, который они получили в этом году. История племянника победила с большим перевесом. Его собака с качающейся головой превратилась в новую приставку Xbox, о которой в 2000-е, когда происходила эта история, мечтал каждый мальчишка. Племянник позвонил дяде и рассказал об этом. А дядя посчитал, что у него есть все права на этот Xbox, поскольку именно он и подарил собачку, с которой все началось. © Mickie S / Quora
- Была у меня в ателье одна барышня. Пришла подшить 3 пары брюк. Ей назвали цену. Она согласилась. Провели в примерочную, примерили. И тут начался цирк. Она моей швее говорит: «Дорого!» Девочка меня зовет, спрашивает, как быть. Говорю клиентке: «Раз дорого, то идите в другую мастерскую». И начинаю вынимать булавочки и разравнивать брючки. Сколько было крику, что я бессовестная, и такая, и сякая. Она, видите ли, хотела подшить в киоске, но там холодно, потому что зима. А у меня тепло и уютно, и коврик под ножками, но дорого. В итоге отправила я барышню гулять вальсом в киоск. © Людмила Попова
- У меня гиперчувствительность к женским духам: дико начинает болеть голова. Полдня я буду как овощ, если пройду мимо парфюмерного магазина, забыв закрыть нос шарфом. Или если нахожусь рядом с женщиной, которая не знает меры. Свекровь этим активно пользуется. Внешне вся из себя заботливая, предлагает мне помощь с детьми, дарит деньги на праздники. Но перед каждой встречей со мной она поливает духами даже верхнюю одежду. Когда я напоминаю о своей особенности, она мило улыбается и говорит: «Ой, ну я забыла, извини. В следующий раз не буду душиться». И так 10 лет. А муж все эти годы свято верит, что его мама — абсолютно простой и бесхитростный человек. © Подслушано / Ideer
- Отдавал породистого котенка бесплатно, через сайт объявлений. Примерно через 2 часа мне позвонили. Женский голос тут же спросил, могу ли я сам привезти котенка ей домой, так как у нее нет машины. Я согласился, сказал, что подъеду через час. Прибыл по указанному адресу, набираю ее номер, но она трубку не берет. Так прошло минут 15, я начал нервничать и перезвонил еще раз. Тут она ответила:
— Вы уже подъехали?
— Да, стою около вашего дома, выходите за котенком.
— Ой, вы знаете, я сейчас не там. Но вы можете за мной подъехать по такому-то адресу.
Называет другой адрес, практически в самом центре города, а я на окраине. На мое возмущение услышал только: «Вам сложно, что ли? Вы же на машине!» © aleksey77700 / Pikabu
- Стоим в длинной очереди в магазине. Одна женщина начинает кричать: «Нужен еще один кассир!» После этого сотрудник, который занимался расстановкой товаров в зале, открыл вторую кассу. Часть людей переместилась к нему. Та самая требовательная женщина не успела сразу занять новую очередь, поэтому просто встала впереди всех и громко заявила: «Фух, а вот и я!» По ее мнению, это было ее законным местом в первых рядах. © Monterino Bonjevalien / Quora
- Недавно вырвалась в ресторан с коллегой. Я редко куда-то выхожу, денег вечно не хватает, но тут решила себя побаловать. Коллега заказала себе закуски, несколько напитков, обильный ужин и вдобавок десерт. А в конце ужина вдруг выяснилось, что она забыла кошелек. Та с невинными, как у котика, глазками, заверила, что непременно вернет мне деньги, и я закрыла счет, заплатив за нас обеих. В итоге денег я так от нее и не увидела. И это при том, что она все время выкладывает в соцсети сторис о том, как посещает модные рестораны и балует себя поездками на выходных. Отослала ей очередную просьбу вернуть мне деньги, а через время она шлет мне сообщение:
- Поехала с семьей в отпуск на море. Заранее забронировали двухкомнатный номер с собственной кухней. И вот лежим в комнате в трусах и в майках, и тут слышим, как кто-то открыл нашу дверь и пошел на кухню. Мы офигели. Заходим, а там мужик. Спрашиваем, что он у нас забыл. Оказывается, в его номере нет кухни, и он решил, что будет готовить у нас. После того, как мы сказали, что проходного двора у нас не будет, начал орать... © Подслушано / Ideer
- Пошла на собеседование к знакомой, которая искала няню. Я должна была заниматься детьми 40–48 часов в неделю. Ежедневно убираться, ходить по магазинам и готовить еду для детей в течение дня. Уточнила сумму зарплаты, и она ответила: «Как насчет $ 11?» Я согласилась. Спустя какое-то время мы определились, в какой день мне приступать. Но затем хозяйка сказала: «Итак, мы договорились на первое время 1 100 в месяц. Через месяц можем повысить зарплату до 1 200». Я сразу же уточнила: «Вы написали, что я буду получать $ 11 в час» и отправила ей скриншот сообщения, в котором было «11,00». Она моментально ответила:
— Ой, должно быть, я неправильно расставила знаки препинания. Я имела в виду 1 100.
— А почему вы не уточнили, что это в месяц?
— Вы не спрашивали. © flamingdepression / Reddit
- Стояла в очереди в кассу, уткнувшись в телефон. Вдруг кто-то стал сзади подталкивать. Обернулась — там дедок какой-то. Я чуть отошла от него, но он опять трется. Я поставила свою тележку перед ним, а сама встала сбоку от тележки. Прямо перед лентой он как-то просочился с другой стороны моей тележки и стал выкладывать товар передо мной. Я ему говорю: «Мужчина, не наглейте, я стою перед вами». А он ехидно отвечает: «Что-то не заметил». © lerahalera / ADME
- Однажды, обслужив семью из четырех человек, мы поняли, что счет не был оплачен, только когда она вышла из ресторана. Я проверил камеры и увидел, как отец семейства берет счет, кладет деньги, сидит 3–4 минуты, а затем оглядывается, забирает деньги и уходит! К счастью, наш владелец был отличным парнем, поэтому он велел мне впредь просто не обслуживать этих людей и внести в черный список. Через пару месяцев тот мужик снова пришел, но уже с друзьями. Его лицо изменилось, когда я сказал ему при друзьях, что он в черном списке. Рассказал им всю историю: как я по записям камер обнаружил, что он забрал деньги. © YuriyArlyuss / Reddit
- Живем на 1-м этаже. Каждую весну и осень убираем территорию под своими окнами. Все квартиры, для уточнения, каждая под своими. Кусты подрезаем, листья и мусор сгребаем. И однажды, после очередной такой уборки, подходит соседка и ангельским голоском спрашивает: «А что же вы под моими окнами не убрали?» Ну ладно, бабуле под 60 вроде как. Но у нее есть сын — лоб здоровый, его жена и еще ее внук. Я на них намекнул, мол, есть кому убирать, мне бесплатно совесть не разрешает. Ответ заставил меня минут 10 думать о смысле жизни: «Так они работают много, устают». © OmegaArt / Pikabu
- Встретил пожилую соседку у подъезда. Попросила посмотреть, что у нее с компьютером: не может ничего «включить в интернете». Захожу и вижу на иконке отсутствие сигнала... моего Wi-Fi. 3 дня назад я поменял роутер и ввел новый пароль. Вспоминаю, что лет 8 назад она не могла связаться с сыном и попросила помочь ей, у нее интернета не было. Я установил ей скайп, подключился через свой роутер и забыл отключить. Сейчас сказал ей о том, что она все это время пользовалась моим интернетом.
— А что мне теперь делать?
— Подключите себе интернет. $ 4 в месяц, думаю, осилите.
На что получил ответ:
— Сделай мне, как было. У тебя же интернет есть, тебе что, жалко? © AntSilveR / Pikabu
- Стою в очереди в миграционной службе. Я занял за девушкой. За мной занимает посетитель. За ним еще 2 девушки. Когда подходит моя очередь, эти две приближаются к той, за которой я стою, и начинают упрашивать: «Вы не против, если мы перед вами пройдем? Только печать поставить». Она, конечно же, не против. Но меня припекло от наглости: перепрыгнуть через трех человек и не спросить их разрешения. Сказал, что я против. Призывы ждать своей очереди, раз заняли ее, не помогли. И из очереди меня никто не поддержал, хотя я заступался и за них тоже. Но эти девицы все равно проломились с девушкой, за которой я стоял. Да, были там недолго, и все бы ничего, если бы они не сказали фразу: «Вот и все! Не надо было кричать. Не мужской поступок». © Sheeby / Pikabu
- У меня была лучшая подруга в школе — дружили с 1-й по 11-й класс, не разлей вода. После окончания школы решили компанией на природу с ночевкой выбраться. Пару человек только взяли с собой коврики-спальники. Остальные и я в том числе просто набрали теплых шмоток. Ну вот уже ночь, возле костра сил сидеть уже нет. Пошли укладываться. Легли рядом я, парень, и одна девушка. Только что-то не спится: холод донимает. Я говорю: «Пойду у себя рюкзаке пару свитеров возьму». Поискала в рюкзаке — нет. Странно, вроде брала. Промучались мы до утра. А наутро из спальника вылезает моя подружка, а на ней шапка, носки теплые и мой свитер! Оказалось, что они со своим парнем ночью рюкзаки всех прошерстили в поисках теплых вещей. После этого случая как-то дружба сошла на нет. © Инга из Вартейга / ADME
- Освоив соцсети на курсах для пожилых, одинокая бабуля стала публиковать в пабликах «Отдам за шоколадку или чего-нибудь к чаю» фотки вещей. Но пришедшим вещь она сразу не отдает — сначала чай. И незадачливым любителям халявы приходится долго выслушивать бабкины разговоры. А бабка довольна: и поговорить теперь есть с кем и антресоли от всякого хлама освобождаются. © Lee222 / Pikabu
Если предыдущие истории привели вас к мысли, что во всяких поступках людей следует искать нехорошую подоплеку, то эта подборка историй об общественном транспорте покажет, что среди людей полно не только хитрецов, но и добряков.
AdMe/Народное творчество/16 историй о людях, которые только прикидываются простачками, а сами те еще фрукты
Поделиться этой статьёй