16 историй о людях, которые только прикидываются простачками, а сами те еще фрукты

Представьте: вы только установили новую стиральную машинку, а соседка искренне радуется за вас, а потом приходит, вся такая доброжелательная и милая, с тазом своего белья. Если вы, как и мы, терпеть не можете таких «простых людей», предлагаем вам узнать, под какими еще признаками может скрываться наглость и хитрость, выдаваемая за простодушие.