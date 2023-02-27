16 человек, которые ловко и с юмором решают любые проблемы

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Часто ли вас раздражает, когда чьи-то волосы валяются по всей квартире, некому вынести кучу мусора или когда кто-то из родных запихивает продукты в холодильник в 3 этажа, вместо того чтобы нормально все расставить? Герои статьи такие проблемы решают с точностью японского каратиста и спокойствием буддийского монаха, щедро приправляя свои решения юмором и сарказмом.

«Мы с женой посреди нашей безмолвной битвы „Кто же первый вынесет мусор“»

«Делаю вот так, когда волосы жены буквально по всей квартире»

Эта пиццерия предлагает два вида соломинок без осуждения

«Я забочусь об окружающей среде». «Я тоже, но я ненавижу размокшие трубочки».

Когда под рукой нет бумаги

Гении оригинальных оправданий среди нас

«Муж решил сыграть с нашим холодильником в игру — в дженгу, видимо»

«Ненавижу, когда на собеседовании спрашивают: „Какая ваша самая сильная сторона?“ Поэтому сделал эти визитки, чтобы просто давать одну, когда спрашивают»



«Моя способность предвидеть будущее».

Главное — иметь план и четко следовать ему

Когда хочешь показать свой пупок, но не хочешь мерзнуть

«Жена забыла оставить мне автокресло для сына, чтобы я отвез его к няне. Это фото я отправил ей до нашего выезда и выключил телефон на 4 часа»

Когда смекалку применяешь не только в учебе, но и в жизни

«Моя дочь ненавидит, когда ее бутерброд разрезан не идеально пополам. Жене пришлось выкручиваться»

«Жена следует рецептам с почти молекулярной точностью. Вот как я стараюсь заверить ее, что тоже скрупулезно следую советам»

«Очень много».

«Вот как моя жена „запрограммировала“ робот-пылесос убрать только кухню»

Когда жене 39 лет, но у тебя нет всех нужных свечей

«Жена прямо сказала, что не хочет торт в честь дня рождения. Пришлось выкручиваться»