16 человек, которые на свой возраст не выглядят, и поэтому вечно попадают в переплет
Возраст героев нашей статьи сложно отгадать с первого раза, ведь они выглядят или старше своих ровесников, или значительно моложе. Порой эта особенность становится для них просто поводом для гордости, но иногда еще и втягивает во всевозможные истории.
«Мне 40. Кое-кто считает, что я все лицо перекроила пластикой. Поэтому вот фото, где я без макияжа»
«Косплей на Пипина из трилогии „Властелин колец“. Похожа здесь или на 13-летнего мальчика, или на 30-летнюю даму. Мне 28, кстати»
Потому что не стоит делать поспешных выводов
- Мы с бывшим мужем одного возраста. Пришли как-то в магазин покупать ему костюм. Продавщица и такой предложила, и сякой, но я все варианты забраковала. Тогда она обратилась к моему мужу: «Ваша мама лучше знает, что вам идет!» А я взяла мужа за руку и сказала: «Все, сына, уходим, тут мы точно ничего не покупаем!» © Tanya Gorbachev / AdMe
«Мне 45 лет, селфи без макияжа. Что думаете?»
«Мне 31 год»
«Устроила вечер без макияжа. Мне 39»
Зато денег не взяли
- Выгляжу моложе своих лет, поэтому со мной постоянно случаются курьезы. В 24 года встречалась я с парнем. Решили с ним сходить в Эрмитаж, отстояли длиннющую очередь. Наконец, мы у кассы, парень попросил 2 билета. Кассирша глянула на меня и говорит: «Дети сегодня бесплатно». Парень, поворачиваясь ко мне: «Какие дети?.. Ах, дети. Ну ла-а-адно». © LampaTrampa / Pikabu
«Мне почти 48 лет. Чувствую себя отлично»
«В 12 лет я выглядела как успешный агент по недвижимости»
Против природы не попрешь
- В школе я выглядела старше своих лет: в 16 легко давали 30. Что я только не делала, чтобы выглядеть младше! Одевалась в розовое, не выщипывала брови и не красилась, репетировала перед зеркалом «детское» выражение лица — глуповатое, с поднятыми бровями. Чья-то мама однажды спросила, кто из класса мой ребенок, и я разревелась от обиды. Надеялась, что со временем разница выровняется, но мне 28, а выгляжу на 40. © Подслушано / Ideer
«Скоро стукнет 31 год. Время летит так быстро»
«Мне 47 лет. Так выглядит мое лицо. Мама до сих пор считает меня самой красивой на свете»
И как тут возразишь?
- А я в школьные годы очень взросло выглядела. Один раз, будучи в 7-м классе, привела брата-первоклашку в школу, а сторож мне и говорит: «Привела ребенка — иди домой». Ну я и пошла. © Ирина Ниенхаус
«Школьное фото моей мамы в 9-м классе, 1987 год»
- Ты имеешь в виду «учитель 9-го класса»? © MichiganRich / Reddit
- Честно говоря, ей здесь было всего 14 лет. © Some-Emo-Lark-13 / Reddit
«Сегодня мне 41»
- Думаю, вы ошиблись. Я бы сказал, вам 31 год. Во любом случае с днем рождения! © Bunnyrpger / Reddit
Да, неловко вышло
- Во мне веса 46 кг при росте 160 см. Меня регулярно пытаются согнать с сиденья тетки в автобусе. Однажды вообще комичная история была. Зашла я в автобус после работы. Ноги гудели, села. На следующей остановке рядом встала грузная мадам и громко так говорит: «Вообще соплячки обнаглели! Видит, что взрослый человек с тяжелыми сумками, — могла бы и место уступить!» Я молча поднимаю голову и вижу перед собой особу, с которой мы учились в параллельных классах когда-то. По ее обалдевшему взгляду стало понятно, что она тоже меня узнала. И она быстро ушла в конец автобуса, распихивая других пассажиров своими сумками. © Vasiliska20 / Pikabu
Да, в транспорте уж точно не заскучаешь. Там запросто можно столкнуться с оригинальными личностями и невольно стать свидетелем курьезной ситуации.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые на свой возраст не выглядят, и поэтому вечно попадают в переплет
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