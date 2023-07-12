16 человек, которые на свой возраст не выглядят, и поэтому вечно попадают в переплет

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Возраст героев нашей статьи сложно отгадать с первого раза, ведь они выглядят или старше своих ровесников, или значительно моложе. Порой эта особенность становится для них просто поводом для гордости, но иногда еще и втягивает во всевозможные истории.

«Мне 40. Кое-кто считает, что я все лицо перекроила пластикой. Поэтому вот фото, где я без макияжа»

«Косплей на Пипина из трилогии „Властелин колец“. Похожа здесь или на 13-летнего мальчика, или на 30-летнюю даму. Мне 28, кстати»

Потому что не стоит делать поспешных выводов

Мы с бывшим мужем одного возраста. Пришли как-то в магазин покупать ему костюм. Продавщица и такой предложила, и сякой, но я все варианты забраковала. Тогда она обратилась к моему мужу: «Ваша мама лучше знает, что вам идет!» А я взяла мужа за руку и сказала: «Все, сына, уходим, тут мы точно ничего не покупаем!» © Tanya Gorbachev / AdMe

«Мне 45 лет, селфи без макияжа. Что думаете?»

«Мне 31 год»

«Устроила вечер без макияжа. Мне 39»

Зато денег не взяли

Выгляжу моложе своих лет, поэтому со мной постоянно случаются курьезы. В 24 года встречалась я с парнем. Решили с ним сходить в Эрмитаж, отстояли длиннющую очередь. Наконец, мы у кассы, парень попросил 2 билета. Кассирша глянула на меня и говорит: «Дети сегодня бесплатно». Парень, поворачиваясь ко мне: «Какие дети?.. Ах, дети. Ну ла-а-адно». © LampaTrampa / Pikabu

«Мне почти 48 лет. Чувствую себя отлично»

«В 12 лет я выглядела как успешный агент по недвижимости»

Против природы не попрешь

В школе я выглядела старше своих лет: в 16 легко давали 30. Что я только не делала, чтобы выглядеть младше! Одевалась в розовое, не выщипывала брови и не красилась, репетировала перед зеркалом «детское» выражение лица — глуповатое, с поднятыми бровями. Чья-то мама однажды спросила, кто из класса мой ребенок, и я разревелась от обиды. Надеялась, что со временем разница выровняется, но мне 28, а выгляжу на 40. © Подслушано / Ideer

«Скоро стукнет 31 год. Время летит так быстро»

«Мне 47 лет. Так выглядит мое лицо. Мама до сих пор считает меня самой красивой на свете»

И как тут возразишь?

А я в школьные годы очень взросло выглядела. Один раз, будучи в 7-м классе, привела брата-первоклашку в школу, а сторож мне и говорит: «Привела ребенка — иди домой». Ну я и пошла. © Ирина Ниенхаус

«Школьное фото моей мамы в 9-м классе, 1987 год»

«Сегодня мне 41»

Думаю, вы ошиблись. Я бы сказал, вам 31 год. Во любом случае с днем рождения! © Bunnyrpger / Reddit

Да, неловко вышло

Во мне веса 46 кг при росте 160 см. Меня регулярно пытаются согнать с сиденья тетки в автобусе. Однажды вообще комичная история была. Зашла я в автобус после работы. Ноги гудели, села. На следующей остановке рядом встала грузная мадам и громко так говорит: «Вообще соплячки обнаглели! Видит, что взрослый человек с тяжелыми сумками, — могла бы и место уступить!» Я молча поднимаю голову и вижу перед собой особу, с которой мы учились в параллельных классах когда-то. По ее обалдевшему взгляду стало понятно, что она тоже меня узнала. И она быстро ушла в конец автобуса, распихивая других пассажиров своими сумками. © Vasiliska20 / Pikabu