16 человек, которые взломали эту жизнь и больше ни о чем не парятся
Есть особая категория людей, у которых находчивость прямо в крови. И они пользуются своим талантом направо и налево. Решить семейные бытовые вопросы — запросто. Раз и навсегда закрыть проблему «А что тебе подарить?» — пожалуйста. Хитро отвадить болтливых родственников — да на раз-два.
- Если мне что-то надо от мужа, например, сходить вместе в магазин, когда он сидит за компом или читает, я подхожу к нему и начинаю: «Бу-бу-бу, твоя любовница звонила, она беременна, бу-бу-бу». Фраза посередине может быть любая, не только эта. Муж, не отрываясь от своего занятия, отвечает: «Да. Ага. Хорошо». Далее я отхожу, одеваюсь, а потом мужу громко кричу: «Ну что, ты готов?» Тут он отрывается от своего занятия и недоуменно смотрит на меня: «Куда?» Я ему отвечаю, что мы же собирались по магазинам, десять минут назад об этом говорили. Он сам, дескать, согласился.
Он в растерянности чешет репу, пытается что-то вспомнить, но раз уж обещал, соглашается, и мы идем. По пути муж пытается вспомнить наш разговор, где-то в мозгу зарождается воспоминание, что я действительно подходила и что-то говорила, он даже отвечал. Если бы я его оторвала от дела и прямо попросила сходить в магазин, потому что все тащить одной тяжело, он бы стал придумывать отмазки, лишь бы не идти. А мой способ действует безотказно. © Подслушано / Ideer
- Мой муж безбожно храпит, из-за чего я часто не могу выспаться. И ладно, если это в выходной день или если мне не нужно на работу, но перед сменой... Разбудить его просто нереально, когда зову по имени, не просыпается, когда толкаю, реакции нет. Даже не спрашивайте, каким путем мы это выяснили, но теперь, когда он мучает меня своим храпом, я просто громко кричу: «Мама приехала!» Муж просыпается, как будто от кошмара, а затем поворачивается на бочок и тихонько засыпает. © Мамдаринка / VK
- Нынче такие парни интересные пошли, им может быть лет 15, а борода будет такая, как у мужика тридцатилетнего. Сидела как-то в кафе, а ко мне подошел молодой человек. С густой бородой, красивый, начал знакомиться. Я спросила о том, сколько ему лет, он сказал, что 19. Но я сразу заподозрила его в обмане: слишком по-детски общается. Заговорила о мультиках, спросила про мульт «Чип и Дейл», а он о таком и не слышал! Тест провалил, оказалось, что ему 16. А мне 28 уже, зачем мне такие «зеленые мальчики», пусть хоть раз мужик подойдет взрослый, с которым мы сможем обсудить старые мультики. © Карамель / VK
- Используйте салфетки из микрофибры для снятия макияжа — достаточно смочить их водой и они смоют даже водостойкую тушь! Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но это, честно говоря, изменило мою жизнь и сэкономило мне кучу денег на покупке ватных дисков и всего остального. © sinerdly / Reddit
- Когда я был маленьким, мы с братом отказывались есть морковь, потому что она нам не нравилась. В следующий раз, когда родители добавили морковь в блюдо, они сказали нам, что это не морковка, а новый овощ под названием «оранжевый бумс». Мы очень любили «оранжевый бумс». © Fatty_***** / Reddit
- Не знаю почему, но у всего моего круга общения всегда были проблемы с подарками для меня. Что мой парень, что родители, что лучшие подруги и друзья никогда не знают, что мне можно подарить. Поэтому, в основном перед днем рождения, я по 100 раз слышу вопросы, чего бы я хотела. В прошлом году решила сделать немного поумнее и создала так называемый виш-лист, даже ссылки добавила, что где можно купить.
Мало того, что это упростило жизнь моим близким, так еще и мне стало намного легче, потому что таким образом стало проще закрывать свои хотелки, ведь наглядно вижу весь список из нужных мне вещей. Всем так понравилась эта идея, что сейчас практически все мои друзья создали себе по списку и жить реально всем стало легче. © Карамель / VK
- Пока мои дети еще не умели читать, я им говорила, что в магазинах есть таблички «Плакать, кричать и вопить запрещено» (на самом деле это были надписи вроде «Распродажа», «Скидка» и т.д.). Почему-то это «правило магазина» оказалось более эффективным, чем мои просьбы не баловаться. Если они начинали вести себя плохо, я просто напоминала им: «Помните знак?» © ajl_mo / Reddit
- Оставила мужа с двухлетним сыном, попросила уложить спать, если получится, а сама поехала в магазин, потому что срочно нужно было накупить продуктов к празднику. Два часа отсутствовала, была уверена, что у мужа не получится «выполнить задание». Но как же сильно я удивилась, когда вернулась домой, а там муж спокойно чай попивает с вареньем, пока сын спит. Спрашиваю о том, как у него это получилось, а муж отвечает: «А я мертвым притворился на диване. Сынок попрыгал, побегал, лег рядом и уснул». Гений! © Мамдаринка / VK
- Когда мои дети были дошкольниками, я сказала им, что если они будут врать, то в их глазах будет появляться маленький красный огонек. С тех пор, когда они лгали мне, то сразу отводили взгляд, а я все сразу понимала. И где-то только к годам десяти дети поняли, что все на самом деле не так. © gatorgator / Reddit
- Когда мы с парнем начали жить вместе, в первый же день мы сели на кухне и разделили все домашние обязанности раз и навсегда. Договорились, что я всегда мою посуду, он всегда выносит мусор. Если что-то готовим, а не покупаем или заказываем, то делаем это по очереди — по два дня подряд. Убираемся вместе, но там тоже есть свои нюансы: кто-то подметает, кто-то моет пол, кто-то вытирает пыль. Бывают исключения, если кто-то заболел или отсутствует дома, но в целом договор работает уже три года и почти ни разу не менялся. © Карамель / VK
- У мужа работа разъездная, а я сижу дома с ребенком и работаю на удаленке. В очередной раз, как муж отчаливает, мне начинают названивать родственники. Ежедневно. Видимо, боятся, что я заскучаю и загуляю, не знаю. И разговоры, главное, стабильно ни о чем, что бесит. Теперь, как вижу на экране номер родственника, даю отвечать дочке. Готово! Очередная бабушка в плену у болтливой пятилетки, а мама работает, мама великолепна! Звонки потихоньку сходят на нет. © Подслушано / Ideer
- В детстве я не любил брокколи. Однажды мама сделала брокколи с расплавленным сыром. А я обожаю сыр. Я наелся сырной брокколи на неделю или две, а потом мама перестала так делать так же внезапно, как и начала. Еще примерно неделю я сам плавил сыр на брокколи в микроволновке, но потом это стало хлопотно, а брокколи и без него была, оказывается, очень вкусной, так что я перестал добавлять сыр. И начал просто есть брокколи. Только спустя годы я понял, как хитро мама поступила. © Unknown author / Reddit
- Мой парень — кузнец. Своя кузница, свой бизнес и все такое. Недавно в преддверии месячных меня дико бесил весь мир и я была просто невыносима. Когда в очередной раз собралась закатить скандал по какой-то ерунде, он потащил меня на кузницу. Говорит, мол, пойдем, я тебя научу ковать, постучишь по железу, разрядишься. Сходили. Поковали. Полегчало. © Подслушано / Ideer
- Если не можете уснуть, попробуйте мысленно вспомнить весь день наоборот, не с утра до вечера, а с вечера до того момента, как проснулись. Можно даже все представлять в задней перемотке. Прочитала в книге про это, мне помогает. © Подслушано / Ideer
- В детстве, когда моя мама ела мороженое, мне тоже хотелось: я спрашивала, что это такое и можно ли попробовать чуточку. Она же назвала это «маминым лекарством». Так я поняла, что мне его есть нельзя. © Rosco_the_Dude / Reddit
- Работаю в магазине косметики. Недавно пришла к нам клиентка. Долго ходила между рядами, выбирала. Сказала, что хочет выбрать помаду. Определились с оттенками и я накрасила ей губы. Далее она сказала, что хочет выбрать тональник. Подобрала ей нужный. Нанесла. Потом была тушь, долго подбирали, сказала, что хочет дорогую и чтобы объем держался подольше. Попросила накрасить ей ресницы, чтобы увидеть эффект.
Я спросила, как ей. Клиентка глянула на себя в зеркало, сказала, что ей не очень нравится качество наших товаров. И ушла, ничего не купив. Поразил этот случай, но разное случается. А вчера случайно наткнулась на нее в соцсетях, она подписана на мою подружку. Увидела в ее ленте фотки с дня рождения, где она в торжественном платье и макияже, который я ей сделала. До сих пор в шоке: это она так на визажисте решила сэкономить. © Карамель / VK
Смышленых людей на самом деле больше, чем мы могли предположить, так что у нас есть еще подборка пользовательских лайфхаков.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые взломали эту жизнь и больше ни о чем не парятся
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