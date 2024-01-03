16 человек, которые взломали эту жизнь и больше ни о чем не парятся

Есть особая категория людей, у которых находчивость прямо в крови. И они пользуются своим талантом направо и налево. Решить семейные бытовые вопросы — запросто. Раз и навсегда закрыть проблему «А что тебе подарить?» — пожалуйста. Хитро отвадить болтливых родственников — да на раз-два.