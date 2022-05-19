16 человек, которые нашли настоящий клад во время уборки, а теперь хвастают своей удачей

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Большинству из нас едва ли нравится проводить генеральную уборку, разбирать пыльный чердак или перетряхивать хлам, накопившийся в кладовке. Но временами эта трудоемкая и утомительная работа с лихвой окупается: старье может оказаться приятной находкой. Например, экстравагантным выпускным костюмом или бабушкиной чашкой, в которой зачем-то проделано отверстие.

Мы в ADME теперь убеждены, что все потерянные и забытые вещи просто ждут своего часа, чтобы их нашли. А некоторые из них со временем превращаются в настоящие сокровища.

«Эволюция сотовых телефонов, которые мы обнаружили при переезде»

«Взялись всей семьей за весеннюю уборку и зашли так далеко, что откопали 20-летнюю банку брокколи»

«Такую вот старую клавиатуру я нашел во время уборки офиса»

«Решил прибраться в гараже и сорвал джекпот»

«Разгребал вещи на чердаке и случайно узнал, что в начале карьеры Брюс Уиллис был музыкантом»

«Убирался у дедушки и заметил эту штуку. Похоже на скипетр»

Это инструмент для управления слонами. Называется «анкус». © jonpenryn / Reddit

«Нашел свой костюм для выпускного. Да, он сделан из клейкой ленты»

«Такую вот красоту обнаружил на чердаке у родителей. Думал использовать как подставку для наушников, но слишком уж голова мала»

«Жена нашла игрушечную модель DeLorean из фильма „Назад в будущее“, когда прибиралась у бабушки с дедушкой»

«Моя детская игрушка, на которую я наткнулся, разбирая чердак в родительском доме»

«Нашел эту штуку в доме родителей. Они понятия не имеют, что это и зачем нужно»

Похоже на приспособление для гольфа. Нужно для ремонта газона, который иногда повреждается клюшкой. © bstodd12 / Reddit

«Во время уборки наткнулся на свой любимый школьный телефон. Эта клавиатура — лучшая. А еще в нем есть антенна»

«Не могу понять, как использовать этот странный стакан. Обнаружил его, наводя порядок на кухне»

Похоже на египетский флакон для духов, просто без пробки сверху. © FullMoonRougarou / Reddit

«Нашла это сокровище, когда прибиралась. Он все еще работает»

«Старые наборы Lego, на которые я наткнулся во время уборки. С нетерпением жду момента, когда начну собирать их»

«Нашел чашку в бабулином доме и не могу понять, зачем нужна дырка под ручкой»

Так это не обычная чашка, а горшок для цветов. А дырка нужна для дренажа. © verychichi / Reddit