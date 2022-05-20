16 человек, которые не учли одну маленькую, но очень важную деталь
Каждый из нас хоть раз в жизни попадал в неловкую ситуацию. Причины могут быть разнообразные: мы что-то забываем, не учитываем, не замечаем или просто не знаем определенных нюансов.
Мы в ADME думаем, что нет ничего страшного в ошибках, особенно если их результат воспринимать с самоиронией. Как и поступили герои нашей подборки.
- Переехала я на новую квартиру. Утром спускаюсь, а дверь из подъезда закрыта — она деревянная, на ключ запирается. Ключ чуть не сломала, никак не открывается. Села ждать чуда. Тут дверь открывается снаружи, входит мужик. Я на радостях спрашиваю, мол, я тут недавно, что за черт с дверью. И тут он с абсолютно каменным лицом нажимает на кнопку, которую я и не заметила, звучит писк — и дверь сама открывается. Так быстро я никогда из подъезда не вылетала. © Подслушано / Ideer
- Я так с бумажной десяткой за хлебом ходил. Мать дала: «Не потеряй». Ну, я в магазине в карман — а в кармане пусто! Домой идти не хотел: мать, думаю, накажет. Несколько раз от магазина до дома и обратно сходил, но денег не нашел. Пришлось идти домой с повинной. Захожу, а десятка на прихожей лежит, я ее еще дома на пороге потерял, оказывается. © BARin134 / Pikabu
- Еду я на работу — и тут слышу шум на заднем сиденье. Смотрю, а там моя дочь. Я забыл отвезти ее в садик. © YaFav_Sailor / Тwitter
- Была в кафе, и мне забыли принести соломинки. Я пыталась сказать официанту, но поняла, что не знаю, как это называется по-испански. Попробовала по-английски, но поняла, что забыла слово, схватила телефон, чтобы перевести с французского, поняла, что забыла и это, запаниковала и начала просто прихлебывать. © EimikoPosts / Тwitter
- То чувство, когда выходишь с работы на час позже без сил, доходишь уже до метро и понимаешь, что телефон остался на работе. Думаешь, может, ну его. Но все-таки разворачиваешься и идешь обратно. Доходишь до дверей. А телефон — в твоей огромной сумке. © Подслушано / Ideer
- Купил я компьютерный стол: «Это будет легко, я просто буду следовать инструкциям. Я знаю, как пользоваться отверткой, что может пойти не так?» 12 недостающих винтов, 1 инструкция на португальском языке — и 6,5 часов спустя я понимаю, что, возможно, я не тот мастер, каким хотел себе показаться. © The_Pusa / Reddit
- Несколько недель назад я пытался уложить своего 3-летнего ребенка, рассказывая ему все, что я знаю о ядерной физике и физике частиц. Это довольно много, когда-то это было моей специальностью. С тех пор каждую ночь, когда он засыпает, его тоненький голосок произносит: «Расскажи мне об атомах, папочка». © detly / Тwitter
- Коллега принесла на работу торт. После чаепития спрашиваю:
— А что за повод?
— Вот, — и протягивает руку с ярким маникюром. Думаю, ого, теперь в честь нового маникюра торты уже носят. И с сарказмом говорю: «Да, повод, конечно, значимый». Далее коллега переключается на разговор с другим человеком, и из их беседы я понимаю, что она показывала обручальное кольцо на пальце, а не маникюр. Было неловко, но фраза почти вписалась в разговор. © nweb / Pikabu
- В юности я работала летом в кафе. Смена заканчивалась поздно. Иду по улице, темно, дом уже близко. Захожу в гаражи — слышу шаги. Оборачиваюсь — никого нет. Я иду быстрее. Шаги тоже быстрее, а сзади-то никого нет! Я бегом — шаги бегом. А потом оказалось, что это эхо. Эхо моих шагов. Но после этого случая через гаражи не хожу. © Подслушано / Ideer
- Повез кошку в ветеринарку, а там сидит сестра моя, в переноске у нее сфинкс. Я посмотрел на нее, посмотрел на кота и говорю: «Ты где такую кошку взяла? Что болит у нее?» Ответила она как-то скомканно. Я еще удивился, на что и когда она обиделась. А потом присмотрелся — оказалось, девушка просто очень сильно похожа на сестру. Когда я это осознал, попытался объясниться через смех — вот тогда она, наверное, совсем изумилась. Извинился, фотки показал: как две капли просто. Знакомить их не пытался, и так неловко было обоим. © FishGod / Pikabu
- Коллега попросила сегодня, в мой выходной, к 8:30 выйти в приемник за нее до вечера, пока она на учебе по гипнозу. Я удивился. Говорю: «Делать тебе нечего. Это не работает». Вот лежу сейчас в дежурке и думаю: «Минуточку...» © EpsteinJust / Тwitter
- Как-то вечером почувствовала, что в глазу что-то очень ощутимо колется. Промыла — не помогло, решила воспользоваться новыми каплями с удобным тонким носиком. Закапала, проморгалась. Полегчало. Тут смотрю в зеркало, а из глаза вытекает что-то густое и белое. Я вмиг все, что по биологии в детстве проходила, позабыла и давай орать. Думала, как же успеть до больницы доехать, мужика своего бедного разбудила. Потом смотрю, а капли-то глазные белые. © Подслушано / Ideer
- Я случайно включил блокировку руля в машине моего отца. Он не удосужился сказать мне о такой функции, а я не мог с ним связаться, поэтому стоял посреди дороги. А родители ожидали, что я их заберу через 20 минут. В конце концов я заметил группу молодых людей, идущих ко мне, вышел и спросил, не сможет ли кто-то завести мою машину. Парень, который сел, сразу понял проблему, разблокировал руль и объяснил мне все. Я никогда не был так смущен. © 172116 / Reddit
- Сегодня в супермаркете подошел к продавцу и смело на иврите спросил, где мне сахар найти. Он вопрос понял, я этому обрадовался, но ответил он мне тоже на иврите такими словами, которые я еще не выучил. Поэтому я кивнул и пошел сам на полках искать, где у них тут сахар. © CKonovalov / Тwitter
- Мне было лет 18, и я пыталась флиртовать с парнем, у которого, я была уверена, французский акцент. Я хотела спросить, откуда он, и сказала: «Je suis de France?» Я не думала, что это означает «Я из Франции?». Ему это было совершенно неинтересно, и он сказал: «Я из Венгрии». Прошло 10 лет, и я так больше не рисковала — никогда не пыталась говорить по-французски. © unknown author / Reddit
- У нас 2 комплекта ключей от входной двери, и если закрыть ее, то только ключом открыть и можно. Опаздывая на работу, схватил комплект жены и убежал. Далее звонок: супруга говорит, что не может найти ключи. «Я второпях забрал твои, но мои дома, где-то на уровне глаз положил, поищи», — говорю. Не может найти все равно. Приезжаю, нахожу ключи сразу, но на холодильнике. Да, на уровне глаз. Только моих. Я 192 см, жена — 160. © Deeque / Pikabu
А какие казусы случались у вас?
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые не учли одну маленькую, но очень важную деталь
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