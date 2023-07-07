16 человек, которые не захотели жить, как все и придумали свои лайфхаки
Мы собрали лайфкахи из разных сфер жизни. Может быть, что-то вы возьмете себе на заметку. Или, наоборот, решите, что так делать не надо.
- Мама постоянно критикует мой стиль одежды, мол, слишком вульгарно одеваюсь: большие вырезы и короткие юбки. Я занимаюсь танцами, у меня отличная фигура и прекрасный третий размер. Как-то я собиралась гулять, и, увидев мою блузку, мама опять начала пилить: «Все вываливается, и это некрасиво». Но зашел папа и сказал: «Мать, зависть — это плохо». Больше я от мамы критики не слышала. © Подслушано / Ideer
- Заметила: когда иду в аптеку в простой футболке и без косметики, мне предлагают лекарства подешевле. В плане, вот есть мазь в пафосной баночке за 500 рублей, а есть такая же — за сто. И действуют они одинаково.
- Нашла лайфхак, как покупать самые свежие и самые вкусные продукты, где угодно и когда угодно. Заметила, что когда я говорю продавцу «кодовую» фразу, то даже самая сволочная продавщица со всей скорбью мира на лице вмиг переменится и достанет из закромов все лучшее, при этом улыбаясь и желая доброго дня. А говорю я так: «Дайте, пожалуйста, самые вкусные груши и чтобы помягче, это же для бабушки». Работает безотказно. © Подслушано / Ideer
- Если мне что-то надо от мужа, например, сходить вместе в магазин, когда он сидит за компом, я подхожу и начинаю: «Бу-бу-бу-бу-твоя-любовница-звонила-она-беременна-бу-бу-бу-бу». Фраза посередине может быть любая, не только эта. Муж, не отрываясь от своего занятия, отвечает: «Да. Ага. Хорошо». Далее я отхожу, одеваюсь, а потом мужу громко кричу: «Ну что, ты готов?» Тут он отрывается от своего занятия и недоуменно смотрит на меня: «Куда?» Я ему отвечаю, что мы же собирались по магазинам, десять минут назад об этом говорили, он согласился. Если бы я его оторвала от дела и прямо попросила сходить со мной в магазин, потому что все тащить одной тяжело, он бы стал придумывать отмазки, лишь бы не идти. А мой способ действует безотказно. © Подслушано / Ideer
- Меня зовут Евгений. Я постоянно забываю имена. Когда я попадаю в незнакомые компании, где есть мужики, и после знакомства забываю их имя, я обычно обращаюсь к ним по имени Женя. Тогда мне отвечают: «Я не Женя, а Дима». А я начинаю смеяться и говорю: «Ой, блин, точно, Женя это же я». Обычно все смеются и неловкого момента удается избежать. © oseledich / Pikabu
- Иногда бывает, что надо помыть голову вечером, но лень, и ты думаешь: «Да утром встану пораньше и помою». Понятное дело, просыпаешься с последним будильником и вылетаешь из дома с мыслью: «Сделаю хвостик». Я нашла решение: перед сном мажу волосы репейным маслом, и голова наутро такая жирная, что ни один хвостик не поможет — надо вставать мыть. В итоге волосы и чистые, и красивые. © Подслушано / Ideer
- Чтобы не обжираться, придумал такой план действий. Накладываю себе еды от души, потом представляю, что мне нужно поделиться с голодным другом, и легким движением откладываю где-то треть порции обратно. Потом ухожу в самую дальнюю от кухни комнату, удобно располагаюсь и не спеша ем. За добавкой вставать лень. А через несколько минут понимаю, что, в принципе, наелся. Но не обожрался. Помогает. © Подслушано / Ideer
- Подруга несколько лет жила в другом городе, а потом вернулась. Ну и, конечно, на улице ее встречали одноклассники, и начинались расспросы с пристрастием: «Ты замужем? Дети есть?» Ее это прямо бесило. Тогда она придумала такую тактику. Одним очень убедительно втирала, что ее муж совсем не работает, живут они плохо. Другим, что муж — нефтяной олигарх, у нее 5 шуб в шкафу, а что надеть, не знает. Ну и знатно веселилась, представляя, как 2 кумушки встретятся с совершенно разными сплетнями и перессорятся.
- В детстве я была очень стеснительной и боялась людей. Тяжело было начать диалог первой, голос дрожал, заикалась. Поэтому смотрела комедии, записывала диалоги и учила их, чтобы упражняться в остроумии. Также записывала темы для разговора в блокнот и подсматривала. Меня считали веселой и общительной. © Подслушано / Ideer
- В полупустом транспорте предпочитаю подсаживаться к кому-то, а не занимать полностью свободное сиденье. Лучше ехать с прилично одетым и нормально пахнущим человеком, которого я выбрала сама, чем на следующей остановке получить под бок кого-то стремного. © Подслушано / Ideer
- Я узнала об этой фишке много лет назад, когда работала в студенческой газете. Газета выходила по пятницам, но находились уникумы, которые после сдачи в печать звонили и просили разместить у нас рекламу своего мероприятия на выходные. Редактор говорил: «Боюсь, это невозможно». И они прекращали спорить. Так я поняла, что эта фраза заставляет людей перестать вас убеждать, когда вы не можете или не хотите что-то делать. © Pat / Quora
- Когда деревья были выше, а трава зеленее, я тусила с музыкантами-неформалами. Народу в компании было много, а память на имена всегда была не очень. И тогда друг поделился своим лайфхаком. Говорит, мол, когда я вижу девушку и не помню ее имени, я с улыбкой обращаюсь к ней: «Здравствуй, солнце! Как дела?» И ей приятно, и я из неловкой ситуации вышел.
- Гроза, ураган, ветер, сижу в кафе, жду, когда это все кончится. В это же кафе заходит девушка лет 20, чтобы тоже переждать непогоду. А у нее все волосы спутаны, прическа испорчена. Я сначала чего-то застеснялась подходить, но потом, когда уже после грозы обе выходили, подошла, сказала об этом. Она расческу поискала, но не нашла. Подошла к дереву, сорвала каштан (в колючей оболочке) и... расчесалась! Спокойно так, смотря в витрину. Лайфхак заметан! © Подслушано / Ideer
- Мне как-то надо было ехать из автосервиса на окраине с дочкой. Ожидание водителя с креслом — 20 минут. Ожидание обычного такси — 2 минуты. А нам быстро надо, а то на тренировку опоздаем. Так я вызвала обычную машину, достала кресло из своей, все ок — погрузились, поехали. Таксист и слова не сказал. © Fluoxetini / Pikabu
- Когда мне было 15, отец сказал мне относиться к каждому разговору как к игре. Вы выигрываете, если в разговоре узнаете больше о других людях, чем они о вас. По моему опыту, это очень полезно, особенно если ведется необязательный разговор о погоде. © Neil Bailey / Quora
- Что делать, если вы пишете реферат или диплом, а преподаватель запрещает вам ссылаться на «Википедию»? «Википедия» обычно следит за тем, чтобы вся информация исходила из достоверных источников. Это значит, что вам нужно изучить сноски — вот их-то вы и можете цитировать. © BaseballImmediate200 / Reddit
А здесь мы собрали бытовые лайфхаки, к примеру, показали, как с комфортом можно летать на самолете.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые не захотели жить, как все и придумали свои лайфхаки
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