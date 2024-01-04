16 человек, которые ничего особенного не ждали, но внезапно получили хэппи-енд
Счастливое стечение обстоятельств бывает не только в кино, но и в обычной жизни. Герои нашей подборки ничего особенного не ждали, но близкие люди и вселенная преподнесли им приятный сюрприз. А некоторые и вовсе ждали совершенно другого, но все завершилось даже лучше, чем им хотелось.
- Вызвала такси. Подхожу, такси стоит в огромной луже и буксует. Злюсь. Сажусь на заднее сиденье, уткнулась в телефон. Слышу вопрос: «Вы водить умеете?» Села за руль, пока водитель толкал машину. Справились. Открываю дверь, а вокруг одна большая лужа. А водитель взял меня на руки и донес до островка суши, при этом намочив свои ноги по щиколотку. Это видела молодая дама с ребенком, она воскликнула: «Я давно таких мужчин не встречала!» Я тоже. Зазвонил его телефон — любимая звонит. Оставила ему хорошие чаевые — на цветы. © Подслушано / Ideer
- Ездили с парнем в Париж! Вам не передать красоту этого города ночью. Фонари, романтика, мы стоим на Эйфелевой башне и просто наслаждаемся. Воздух — невероятный, легкий ветерок ласкает волосы. И парень спрашивает:
— Нравится тебе здесь?
— Да.
— Приедем сюда через год на годовщину?
— Какую годовщину?
И тут он становится на одно колено и достает кольцо! © Палата № 6 / VK
- Встречался с девушкой в старших классах. Я знал, что она — та самая. Но так как она уезжала в универ в другой город, мы решили разойтись. И я думал, вряд ли мы еще встретимся. И вот однажды, 5 лет спустя, я получаю сообщение с незнакомого номера с просьбой прийти в кафе в моем городе. Сбитый с толку, я спросил, кто это. Оказалось, что это она. Она хранила мой номер все это время. В общем, я пошел в то кафе. Мы как будто и не расставались. Мы просто разговаривали, шутили и отлично проводили время. Одно за другим, и в ноябре я женился на ней. © panken / Reddit
- Hедавно у нac был пocлeдний звoнoк, и вce выпуcкницы, кoнeчнo, пpивeли cвoиx парней, a тe — пoгoлoвнo c букeтaми. Moй пpишел бeз вceгo. Paccтpoилacь cнaчaлa — ну xoть poзoчку бы купил! Ho пoтoм этoт oбoлтуc, кoгдa пapни дapили cвoим лeди цвeты, пpитaщил oгpoмную кopoбку и вpучил eе мнe. Oткpывaю — a тaм мapмeлaдки! 3 кг фpуктoвыx мapмeлaдoк! Co звoнкa ужe мecяц пpoшел, a я дo cиx пop, кoгдa гpуcтнo, oткpывaю пaчку кoнфeтoк и улыбaюcь. © Сокровенные истории / VK
- Позвонили из школы, сын, говорят, подрался. Пришла, а там сидит еще один пацан и его отец. Мальчики о причине драки не говорят. Учительница их послала в коридор и говорит, что тот пацан моего обзывал безотцовщиной, а мой отвечал: «Ну и что, зато у меня мать есть, не то что у тебя!» Мой муж бросил нас после трех месяцев с младенцем, а у отца этого мальчика девушка прямо из роддома умотала с другим из страны, аж тест ДНК пришлось делать, чтоб ребенка ему отдали.
Слово за слово, сходили вчетвером в пиццерию, через неделю в кино, через полгода поженились. Мальчики с тех пор ни разу не ссорились, гордые ходят, что у них полная семья. Еще недавно сестренка родилась — все счастливые. С мужем шутим, как они удачно тогда подрались, так бы и не нашли мы друг у друга. © Подслушано / Ideer
- Мне тогда было 11 лет. В новогоднюю ночь была метель, из-за налипания снега где-то оборвались провода, погас свет. Плита у нас была электрическая, готовить не на чем. Мама позвонила в детский сад, в котором работала, и спросила сторожа, можно ли в садике на газу приготовить еду. Собрали мы продукты и пошли в сад всей семьей. Приходим, а там еще три воспитателя с детьми, заведующая, сторож с женой. Света во всем районе не было. У кого-то холодно стало, кому-то тоже готовить не на чем. Зажгли керосиновые лампы, накрыли шикарный стол. И это был очень веселый и необычный праздник. В темноте и не в обиде. © Подслушано / Ideer
- В первую неделю учебы в универе я познакомился с самой красивой девушкой в мире. В то время мы оба встречались с другими людьми, но стали близкими друзьями. Потом она уехала в другой город, но мы никогда не теряли связи. Через год я совершил 12-часовую поездку на машине, чтобы увидеть ее, и между нами буквально пролетела искра. После 4-х лет знакомства я решил, что все должно быть по-настоящему, и сделал предложение, а через год мы поженились. © ShepherdDerrialBook / Reddit
- Koгдa пapeнь ocтaвaлcя у мeня пepвый paз c нoчевкoй, cpaзу oбoзнaчилa тoт фaкт, чтo я нe буду пpocыпaться paньшe него, чтoбы пpигoтoвить зaвтpaк. Я лучшe пocплю этo вpeмя. Гoвopю: «B xoлoдильникe йoгуpты, выпeчкa нa cтoлe». Oтpeaгиpoвaл вpoдe нopмaльнo. Утpoм пpocыпaюcь oт зaпaxa eды и, coбcтвeннo, зaвтpaкa в пocтeль. Cкaзaл, чтo paз я тaкaя coня, oн будeт oтвeтcтвeнным зa зaвтpaки в нaшeй пape. Пapeнь — пpoфeccиoнaльный пoвap и oчeнь мeня любит. © Сокровенные истории / VK
- Сегодня я праздную день рождения в одиночестве. Год назад я уехала на заработки, здесь я много работаю, поэтому домой меня не отпустили. Из-за этого я очень расстроилась. Утром мне пришло уведомление, что на почте меня ждет три посылки. Я удивилась, потому что ничего не ждала, но пошла проверить, что там. На почте мне отдали уже оплаченные три коробки. Дома я начала их распаковывать и поняла, что это подарки от друзей и родных. Мне было очень приятно! Весь вечер я рассматривала подарки и смотрела фильм. Пусть я и одна, но очень счастлива, что дома меня ждут и не забывают. © Палата № 6 / VK
- Однажды отпустили с работы пораньше. Я ужасно голодный побежал домой. Жена дома, думаю, приду, застану за готовкой. Как назло, со мной в подъезд зашел курьер с едой. Запах — вкуснятина, я уже слюнями заливался. Он со мной еще и в лифт зашел! Еду, мысли только, чтобы поесть. И тут мой этаж, выходит курьер, выхожу я. Курьер подходит к моей квартире, а ему открывает моя жена! Видели бы вы ее взгляд, когда она увидела меня, расплакалась, начала винить себя, что не умеет готовить. Да фиг с этим. Я полюбил тебя не за котлеты! © Палата № 6 / VK
- Скоро Новый год. В роддом привезли роженицу в тяжелом состоянии. С ней был муж, который так переживал за жену, что ему плохо было, весь бледненький стоял. Все хорошо. Женщина родила. Мальчик. Хорошенький, крепенький, но смугленький. А родители светлые. Мужчина, когда узнал, что сын смугленький, рассердился, в роддоме поднял шум, жену во всех грехах обвинил. Жена не изменяла, она точно знает, что сын его. Тест ДНК предложили им сделать, чтобы все разъяснилось. Пришел результат положительный: муж — отец ребенка. Это все генетика шутит. © Мамдаринка / VK
- Былa нa йoгe, и у тpeнepa внeзaпнo cдaли нepвы, кoгдa oн c кpикoм: «Oщутитe, блин, cпoкoйcтвиe!» — pacкoлoшмaтил тумбoчку. Bcтpeтилa eгo нa улицe, paccкaзaл, чтo увoлилcя c нeлюбимoй paбoты. Купил xoзяйcтвo в дepeвнe, дoмик и в кoи-тo вeки cчacтлив. © Сокровенные истории / VK
- Как-то ползла в пробке, поток медленный и плотный. Смотрю — с правой полосы пытается выехать машина, но ее не выпускают. Остановилась, моргнула фарами — выехал. Ползем дальше, а я сижу и думаю: «Вот поросенок, хоть бы спасибо сказал!» И почти сразу останавливаемся на светофоре. Из той машины выскакивает парень и идет ко мне, опускаю стекло, а он мне розу дарит. Приятно так! Он сделал мой день. © Подслушано / Ideer
- Koгдa я зaбepeмeнeлa, мы и гoдa нe вcтpeчaлиcь, дa и pугaлиcь мнoгo, нo вce жe peшили пoжeнитьcя. Pугaлиcь из-зa вceгo. Бepeмeннocть зaмepлa нa 4-м мecяцe, вpaчи cкaзaли, co здopoвьeм вcе хорошо, видимo, из-зa cтpecca. Бoльницa, cлeзы. Eздил кo мнe кaждый дeнь, тoжe плaкaл. Пocлe этoгo oтнoшeния cтaли идeaльныe, пpиcлушивaeмcя дpуг к дpугу, oбepeгaeм. Бoльшe гoдa бeз ccop. Зaпиcaлиcь в цeнтp плaниpoвaния: будeм готовиться с умом. Tpaгeдия пpивeлa к ceмeйнoму cчacтью. © Сокровенные истории / VK
- Когда-то в школе мы дружили с одной девчонкой. Мы тусовались каждый день и все такое, но были «просто друзьями». Она ходила на вечеринки и целовалась с парнями, а мне приходилось просто смириться с этим, потому что у нас не было отношений. В один прекрасный день я решил повести себя как дурак и поставить ей ультиматум. Я сказал: «Мне совершенно неинтересно быть твоим другом». Это было 13 лет назад. Теперь она моя жена и сейчас лежит на диване и кормит нашего 3-месячного сына. © Landlubber77 / Reddit
- Поздно. Ночь. Я стою на остановке. Убедившись, что маршруток уже нет, я пошла на стоянку, где стояли таксисты. Села в первую попавшуюся машину, назвала адрес, и мы поехали. Бесило только то, что всю дорогу таксист просил показывать, куда ехать. Приехали. Спросила, сколько стоит. Тот говорит: «Твой номер телефона! Пойдем завтра на свидание, твой адрес я уже знаю, поэтому позвоню за час, чтобы ты успела собраться. И не таксист я». © Палата № 6 / VK
А если под чай с тортиком вам хочется почитать чего-нибудь такого же позитивного, то вот вам еще подборка теплых историй.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые ничего особенного не ждали, но внезапно получили хэппи-енд
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