16 человек, которые ничего особенного не ждали, но внезапно получили хэппи-енд

Счастливое стечение обстоятельств бывает не только в кино, но и в обычной жизни. Герои нашей подборки ничего особенного не ждали, но близкие люди и вселенная преподнесли им приятный сюрприз. А некоторые и вовсе ждали совершенно другого, но все завершилось даже лучше, чем им хотелось.