16 человек, которые одной меткой фразой перевернули все с ног на голову

В жизни бывают черные и белые полосы. Порой на пути мы сталкиваемся с раздражающими ситуациями, а из рук все валится. Но самое главное — то, как мы сами воспринимаем те или иные обстоятельства. Герои нашей подборки относятся к жизни с юмором и за словом в карман не лезут.