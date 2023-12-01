16 человек, которые одной меткой фразой перевернули все с ног на голову
В жизни бывают черные и белые полосы. Порой на пути мы сталкиваемся с раздражающими ситуациями, а из рук все валится. Но самое главное — то, как мы сами воспринимаем те или иные обстоятельства. Герои нашей подборки относятся к жизни с юмором и за словом в карман не лезут.
- Открывался у нас в городе какой-то огромный гипермаркет, который пиарили несколько месяцев. Обещали скидки хорошие, разнообразие товаров и много акций в первый день. Люди все купились на это, автобусы ломились. Я решила поехать под вечер: думала, меньше народа будет, но нет. Еле влезла в автобус, аккуратно протиснувшись последней в салон. Все ругаются, толкаются, кричат друг на друга. А я слышу, как водитель тихонько себе под нос говорит: «Эх, вы бы так в музеи ломились или на лекции какие-то полезные!» ©
Палата № 6 / VK
- Сидим в отеле в Испании и едим их местные пельмени. Мама возмущается, что тесто у них макаронное, начинки мало и вообще все не так, как у нас. Тогда папа демонстративно встает, подходит к окну и, указывая на пальмы, говорит: «А посмотрите, какие у них березы! На стволе листьев нет, только на макушке немножко». Больше недовольства насчет пельменей не было. © Палата № 6 / VK
- Была на днях в обувном магазине, подбирала себе ботинки на зиму. Осматривая стенды, одним ухом слушала парочку, которая никак не могла выбрать себе обувь. Мужчина лет 50 и девушка лет 30. Он ворчит, но покорно ходит за ней. Она спокойно пересматривает каждую пару. В итоге девушка наконец-то выбрала себе обувку, села мерить, но передумала, потому что ей не понравился цвет стельки. Мужик тяжело вздохнул и сказал: «Эх, нужно все-таки на лет 10 постарше искать. Эта еще несозревшая». © Палата № 6 / VK
- Это была не я, а очень умный мальчик из моего 8-го класса. Популярная девчонка подошла к нему во время урока и между ними состоялся примерно такой разговор:
— Ты готовился к тесту?
— Да, а ты?
— Нет, потому что у меня есть жизнь вне школы.
— Ну, а я учил, потому что у меня есть будущее. © Lillian Tang / Quora
- На уроке труда в классе седьмом попали мне в глаз киянкой, в итоге синяк. Играл в хоккей — упал, сломал большой палец правой руки, наложили гипс. Все это с разницей в пару дней. Из школы после постановки номера по художественной самодеятельности вез домой балалайку. Зашел в автобус, стою: синяк, гипс и балалайка. Мужик рядом смотрел-смотрел на меня и говорит: «Ну что, пацан, доигрался?» Не смеялся только ленивый. © Подслушано / Ideer
- Спорили с девушкой громко и на повышенных тонах. Я в конце концов провел логическую цепочку, привел несколько примеров и цитат античных мудрецов в доказательство своей правоты. Казалось бы, все, спор окончен. Она стоит, злобно сопит, смотрит на меня. Потом вдруг у нее в глазах мелькает победный блеск, как у грабителя, которого зажали в угол, но он вдруг нашел лазейку для выхода. Она руки в боки и выдает: «То есть ты хочешь сейчас сказать, что я тупая, да?!» © Палата № 6 / VK
- Я: «Мам, я сегодня буду работать дома».
Мама: «Почему?»
Я: «Потому что мне уже надоела вся эта рутина».
Мама: «Тебе нужны перемены в жизни».
Я (полная энтузиазма): «Точно, мам! Я так хочу путешествовать. Давай каждый месяц выделять время и ездить в разные места. Нам будет так весело вместе. А еще я могла бы с друзьями поехать в...»
Мама останавливает меня на полуслове: «Тебе нужно выйти замуж. Это изменит всю твою жизнь».
Я и мое лицо кирпичом в этот момент: ... © Nithya Chandrashekaran / Quora
- В детстве ругались с младшим братом. Он дразнился и говорил, что у меня якобы большой нос. Я очень переживала, а папа у меня с юмором, не растерялся и сказал тогда: «Доча, нормальный у тебя нос. А если не нравится, то не переживай, у тебя дядя пластический хирург. Поправим все, что захочешь!» Потом в семье у нас появилась шутка: «Родители сделали, дядя доделает». Но свой нос я люблю и ничего в себе менять не планирую.
- Меня сегодня жена целый день донимала глупыми вопросами типа «Ради чего ты бы смог меня бросить?» Когда вразумительные аргументы вроде «Ты для меня все» закончились, я раздраженно ответил: «Только если бы мне взамен дали двух тебя!» Сидит теперь, молчит, смотрит в одну точку, глазами хлопает... Сломалась, кажется. © Подслушано / Ideer
- Мои родители невероятно счастливы в разводе. Но общего у них гораздо больше, чем им казалось 20 лет назад. Например, нынешний мужчина моей мамы младше ее на 11 лет. А девушка моего отца младше меня на год. Когда мама и папа пересекаются на некоторых семейных праздниках, они в одинаковой степени достают меня расспросами, когда же я обзаведусь женихом. Раньше злилась, а теперь просто отшучиваюсь: «Если я действительно ваша дочь, то мой мужчина еще не родился». © Подслушано / Ideer
- В нашем старом дачном поселке все хорошо друг друга знали. Было нам с братом лет по 10. Мы с нашим другом Лешкой, насмотревшись «Секретных материалов», решили разыграть соседа. Пришли поздно вечером и стали в окна фонариками светить, изображая инопланетный корабль.
— Кто там? — спросил сосед.
— Пришельцы! — завыл брат страшным голосом.
— Чудненько. А Лешка с вами?
— Конечно, — простодушно ответил Лешка.
Убегали мы под громкий хохот соседа. Конспираторы. © Подслушано / Ideer
- Пока спал, маленький племянник нахудожничал на мне фломастерами, да так, что отмыть с первого раза не получилось. А утром время поджимало. И вот еду я такой в автобусе на работу. На открытых участках тела видна вся моя причастность к высокому искусству. Вдруг рядом сидящий дядька схватил меня за руку, сказал: «Тысяча чертей, какая татуировка!» — и с истеричным смехом выбежал на остановке. © Подслушано / Ideer
- Отдыхала на курорте. Каждый раз, когда я приходила в ресторан на ресепшене, официанты спрашивали, почему я такая грустная. У меня просто всегда серьезное выражение лица, и ничего с этим не поделаешь. И вот в очередной раз, когда я пришла туда, один из работников сказал: «Наверное, она грустная, потому что у нее мужика нет». Я не растерялась и ответила: «Ну вообще-то, я грустная, потому что он у меня есть». Видели бы вы шок на их лицах. Весь оставшийся отдых сотрудники бара пытались выяснить, что не так с моим суженым. Выдвигали разные версии. А я рассказывала им разные байки про моего воображаемого возлюбленного и пыталась не ржать.
- В университете у нас был очень эксцентричный заведующий кафедрой. Когда он узнал, что я учила испанский язык в школе, то начал отвечать мне в переписке только на испанском. А однажды он прилично так опоздал к нам на пару, зашел в кабинет и с серьезным лицом сказал: «В Мексике не извиняются за опоздания, вот и я не буду». Стало так смешно, что мы даже злиться на него перестали.
- Разговариваю с сестрой, мой сын сейчас у нее в гостях. Парень сестры пожаловался на моего сына, что тот ругается и на все аргументы в спорах говорит: «Мне пофиг». Я сестре объясняю, что у нас сейчас с сыном кризис 7 лет, а она в ответ: «У нас с парнем тоже». © chertovka00 / Twitter
- Наш кот две ночи караулил на даче мышь, наконец поймал. Гордый и довольный, он пришел в комнату матери, прыгнул на кровать и предложил ей угоститься. Она, стараясь не завизжать, отказывается: «Нет, нет, мальчик, спасибо, ешь сам!» Кот посмотрел на нее, потом пошел в кухню, положил мышь в свое блюдце и чинно съел. © Rliethnam / Pikabu
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