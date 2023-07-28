16 человек, которые ощутили на себе, что нельзя просто так взять и расслабиться в отеле
Во время путешествий каждый из нас бывал в отеле или хостеле. Пользователи сети рассказали, какие подвохи могут таиться в съемном жилье. А в бонусе — несколько анекдотов на злобу дня.
Горячая вода в отеле. Стоимость номера — $550 сутки
«Заплатил за номер $250. Мой завтрак»
Когда почувствовал себя красавчиком, но зеркало в отеле вернуло тебя на землю
«А я еще думал, почему у меня першит в горле после включения кондиционера»
Когда обещали великолепный вид на город
«Только что заплатил 14 баксов отелю за 2 вафли и 10 картофельных шариков»
«Соль и перец в моем отеле»
«Остановился в номере, где у душевой нет двери: она соединена с комнатой»
«Зашел в свой номер в Турции и вот кого обнаружил»
12 крючков для полотенец — это сильно
«Чужой носок в моем номере заставляет меня задуматься, а была ли вообще уборка»
Кто смог бы дотянуться до бумаги?
Вот так «открывается» дверь на террасу
В гостиничном туалете нельзя закрыться изнутри, зато можно запереть дверь снаружи
Кажется, что это какие-то архивы, старая фотка. Но нет. Гостиница, наши дни
«Вот такая „прелесть“ встретила меня в одном из 5-звездочных отелей Питера»
Бонус
- Открыл дверь, чтобы выгнать муху. Впустил соседского ребенка, тучу комаров и назойливого пляжного фотографа.
- — Вот думаю, что бы мне взять с собой на море такого, чтобы я так вышла
на пляж и все вокруг бы обалдели?!
— Лыжи возьми.
- Родители Вовочки возвращаются из отпуска. В квартире погром, все вверх
дном. Посередине комнаты сидит Вовочка с остановившимся взглядом.
— Вовочка, что случилось?!
— Друзья приходили...
— А где рояль?!
— Послушать дал...
В хороших отелях помимо обычных полотенец есть крошечные полотенчики. Рассказываем, для чего они нужны.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые ощутили на себе, что нельзя просто так взять и расслабиться в отеле
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