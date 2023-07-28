16 человек, которые ощутили на себе, что нельзя просто так взять и расслабиться в отеле

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Во время путешествий каждый из нас бывал в отеле или хостеле. Пользователи сети рассказали, какие подвохи могут таиться в съемном жилье. А в бонусе — несколько анекдотов на злобу дня.

Горячая вода в отеле. Стоимость номера — $550 сутки

«Заплатил за номер $250. Мой завтрак»

Когда почувствовал себя красавчиком, но зеркало в отеле вернуло тебя на землю

«А я еще думал, почему у меня першит в горле после включения кондиционера»

Когда обещали великолепный вид на город

«Только что заплатил 14 баксов отелю за 2 вафли и 10 картофельных шариков»

«Соль и перец в моем отеле»

«Остановился в номере, где у душевой нет двери: она соединена с комнатой»

«Зашел в свой номер в Турции и вот кого обнаружил»

12 крючков для полотенец — это сильно

«Чужой носок в моем номере заставляет меня задуматься, а была ли вообще уборка»

Кто смог бы дотянуться до бумаги?

Вот так «открывается» дверь на террасу

В гостиничном туалете нельзя закрыться изнутри, зато можно запереть дверь снаружи

Кажется, что это какие-то архивы, старая фотка. Но нет. Гостиница, наши дни

«Вот такая „прелесть“ встретила меня в одном из 5-звездочных отелей Питера»

Бонус

Открыл дверь, чтобы выгнать муху. Впустил соседского ребенка, тучу комаров и назойливого пляжного фотографа.

— Вот думаю, что бы мне взять с собой на море такого, чтобы я так вышла

на пляж и все вокруг бы обалдели?!

— Лыжи возьми.

на пляж и все вокруг бы обалдели?! — Лыжи возьми. Родители Вовочки возвращаются из отпуска. В квартире погром, все вверх

дном. Посередине комнаты сидит Вовочка с остановившимся взглядом.

— Вовочка, что случилось?!

— Друзья приходили...

— А где рояль?!

— Послушать дал...