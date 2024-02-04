16 человек, которые получили не только свой заказ, но и крутой сюрприз от продавца

Покупатели и продавцы — звенья одной цепи, и порой их связывает не только банальное «покупка — продажа», но и курьезные истории. Героям сегодняшней подборки повезло: они получили в плюс к заказу милый знак внимания от продавца либо неожиданный подарок. А один человек так вообще отхватил супергаджет, просто заказав картонную коробку.

«Жена заказала чемодан для дочери через интернет. Вот какой сюрприз был внутри»

«Я заказал картонную коробку за $ 5, а получил новенький iPhone X»

Эти люди на собственном опыте убедились, что делать заказ в интернете — все равно что кота в мешке покупать. Вот так захочешь зубную щетку приорести, а получишь маску для сна.

«Заказала устриц, и вот что я нашла в одной из них — жемчужину»

«Вместе с пиццей мне принесли подставку для нее»

«Обнаружила в пакете вяленой говядины зубочистку»

«Носки и трусы, которые я заказала онлайн, прибыли в коробке для пиццы»

«В моем заказе из Японии была небольшая рубашка-оригами, которую кто-то сделал для меня»

«Мой новый столярный нож пришел с упаковкой пластырей»

«Это рукописное письмо пришло по почте от продавца с Amazon вместе с посылкой»

«Спасибо за заказ. Вы знакомы с японским оригами? Это журавль, я шлю его вам в подарок. Ведь вы наш друг. В следующий раз будет другая фигурка. Искренне ваш, магазин Tomodachi (друг), Япония».

«Вкусняшки для собак, которые я заказал, поставляются со специальной клипсой. Лакомство нужно прицепить на телефон, чтобы сделать с собакой селфи».

«Набор для шитья, который я купила, был укомплектован вот такой крошечной рубашкой из поролона»

Эти покупатели, может, ничего не обычного и не приобрели, зато вышли из магазина с историей, которой наверняка поделятся с родными и друзьями.

«Вместе с рисом получил веточку настоящего риса»

«Новый холодильник пришел вместе с памяткой о том, какие звуки он издает и что они означают»

«Перевернул упаковку с кофе, а там инструкция, как завязывать галстук»

«Выдали в обувном специальную коробку с ручкой, чтобы не надо было укладывать ее в отдельный пакет»

«Я попросил парня, принимающего мой заказ: «Положите столько огненного соуса, сколько вы можете дать, не потеряв работу».

«Оказывается, это ровно 243 пакета. Обещаю больше не просить соус».

Здесь мы собрали истории от продавцов, которым встретились самые неординарные покупатели. Например, те, которые считают, что могут взять товар бесплатно.

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.