16 человек, которые получили такие подарки, что лучше бы и обертку не разворачивали

Мы все любим получать сюрпризы, бонусы и подарки. Каждый раз, открывая красивую коробочку, заглядывая в пакетики или вскрывая конвертик, на мгновение превращаешься в ребенка и ждешь чуда. Но есть люди, которые не умеют дарить подарки: кто-то жадничает, кто-то не в силах сдержать природное ехидство, а кому-то просто откровенно лень заморачиваться. Хочется загадать под елочкой желание, чтобы они всегда одаривали только друг друга и не портили другим удовольствие.

«Вот что было в пакетиках, которые мы с коллегами получили вместо годовой премии»

«Санитайзер с запахом ванили и лаванды. Крем для рук с маслом ши».

Они думают, что вы заразные вонючки с сухой кожей? © Anxious-Necessary-83 / Reddit

«Вот такой подарок моя сестренка получила от школьного Тайного Санты. Оговаривалось, что сюрприз должен быть не дешевле £10»



«Ничего. Для тех, у кого все есть».

Некоторые подарки вызывают своим содержимым жгучий интерес. Так и хочется взять дарителя за пуговицу и попросить объяснить, чем он руководствовался при выборе.

Кто-то немного увлекся с одеждой «на вырост»

«Я вкалываю за троих и руковожу 20 сотрудниками. И вот что мне подарили на работе на Рождество»

«Рождественский подарок от моего папочки»

«Отпугиватель медведей».

«Я геймер: не хожу никуда, кроме работы. А она в соседнем квартале. И в нашей округе нет медведей».

«Это рождественский бонус моей подружки. А она работает там уже 8 лет»

«Рождественский подарок от моей невестушки»

«Луковая соль».

В анекдотах о непростых семейных отношениях отрицательными героями часто выступают тещи и свекрови. А ведь зятья и невестки тоже могут задать жару своим «любимым» родственникам.

«Рождественский подарок моей жене от работы»

«Помада со вкусом печенек».

«Моя подруга только что прислала мне это фото с таким комментарием: «Зуб даю, моему Тайному Санте я не нравлюсь»

«Изюм, высушенный на солнце».

«Подарок на день рождения внучке от моей мамы»

«Моей дочери 5 лет. Родители — пенсионеры, но денег у них достаточно».

«Подарок от моего Санты»

«Я говорил тебе, что пришлю кусок угля... Надо было отвечать на вопросы о том, чего ты хочешь в подарок, когда я спрашивал».

«Менеджер подарил мне на Рождество мячик для снятия стресса»

«Он знает, что мне пришлось взять отпуск из-за нервного срыва, вызванного тем, как он со мной обращается. Тот факт, что это похоже на мячик, который вы бы кинули собаке, заставил меня почувствовать себя отвратительно».

«Мне вручили ежегодную премию. Теперь-то я точно сумею заплатить по счетам»

«Пилюли от Санты

Санта проверил свой список послушных мальчиков и девочек и обнаружил, что ты вел себя плохо. Поэтому держи вот „Пилюльки Санты“ для поднятия настроения и создания праздничной атмосферы».

«Начальник презентовал нам подарочные наборы. Видимо они завалялись у нег с прошлого года»

«Свекровь подарила мне целую кучу вкусняшек. Вот только она в курсе, что после операции я не смогу жевать еще минимум полгода»

«Небольшой „подарочек“, который моя жена получила после года работы»

«Это упаковочная бумага. Воспользуйтесь ей, чтобы наполнить этот пакет праздничным настроением, которым хотите поделиться».