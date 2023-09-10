16 человек, которые потеряли кучу денег из-за собственной глупости
Все мы иногда совершаем ошибки. Покупаем тесную обувь, только чтобы отправить ее на антресоли, теряем впопыхах кошелек, умудряемся опоздать на поезд. Но некоторые промахи оказываются настолько эпичными, что рассказывать о них мы будем даже внукам.
- У нас забился унитаз: вроде смывает, но очень медленно. Я убежала на работу, а мужа попросила вызвать сантехника. Но супруг решил сэкономить и прочистить унитаз самостоятельно. Сода и уксус не помогли, и тогда благоверный додумался налить туда кипяток. Нагрел в кастрюлях и чайнике 15 литров, перелил в ведро и начал заливать. Унитаз, естественно, лопнул. Замена унитаза обошлась в 11 тысяч. С соседом снизу удалось договориться и отделаться банкой краски. © Подслушано / Ideer
- Со мной в ресторане работал один официант. Парень мечтал стать этаким «альфой» и наслушался всяких дурных советов. В итоге потратил зарплату за полгода, влез в огромные долги и купил крутую спортивную тачку. А потом разбил ее. © OkAdvice2329 / Reddit
- Купила как-то фарш, а готовить все некогда, ну и провалялся он дней 5 в холодильнике. Выбрасывать жалко. В итоге решила нажарить чебуреков, ну и жарить подольше, чтобы уж наверняка. В результате траванулась так, что меня подменяли на двух работах... Минус две тысячи, да еще порошки и пилюли пришлось покупать. © Pekus.Nisa / Pikabu
- Папа у меня работал подрядчиком, и один из заказчиков расплатился с ним наличными. Дело было в субботу, мчать в банк ему не хотелось, так что отец решил спрятать денежки в каком-нибудь надежном месте до понедельника. С какого-то перепугу он засунул их в коробку из-под электробритвы. Но вот незадача: мамуля решила затеять уборку и эту коробку выкинула. А когда папа это обнаружил, мусор уже давным-давно увезли. © Lloyd Hendricks / Quora
- Купил стремянку по дешевке. В итоге оторвалась ступенька и я чуть не улетел в окно с 6-го этажа. Плюнул и взял нормальную, рассчитанную на 225 кг. На ней хоть вдвоем прыгай, ничего не случится. Плюс ступеньки широкие. Одно удовольствие ремонт делать. © L0rens0 / Pikabu
- Работал в свое время на доставке мебели. Привозим как-то мужичку дорогущий шкаф, а там 5-й этаж и лифта нет. От сборки и доставки до дверей отказался: дескать, друг поможет. На следующий день звонит он и просит помочь. Приехал я, а там такое! Мужик умудрился перепутать местами дно и крышку, боковые стенки тоже на разных местах, задняя стенка из оргалита прибита так, что гвозди торчат. В итоге он отдал почти в два раза больше за ремонт. © BakaSuRa9** / Pikabu
- Мы удачно продали дом, и у нас на руках неожиданно оказались лишние деньги. Не помню, что мне в голову взбрело, но я решила купить набор колье и сережек за $ 1 500. Так они до сих пор и валяются, даже ценник с них не сняла. © Beth Goldie / Quora
- Муж затеял ремонт, сделать который от А до Я решил сам. В результате благоверный разгромил новый унитаз, переколол почти всю коробку декоративного кирпича, два месяца неудачно перекрашивал стены. Решила ему тонко намекнуть, предложив пересмотреть мультсериал детства «Семейка Барри» — о медведе, который брался чинить и мастерить, лишь бы сэкономить. В результате супруг от души посмеялся над неумехой вместе со мной. Вот только мой смех был скорее истерическим. Намек не был понят: ремонт продолжается. © Подслушано / Ideer
- Давным-давно купил кучу подержанных проекторов. Решил, что починю их, перепродам и заработаю. В итоге выяснилось, что необходимая для ремонта деталь стоит дороже, чем сами проекторы. С тех пор это барахло так и пылится у меня в шкафу. © Unknown author / Reddit
- Мой приятель и его девушка купили систему фильтрации воды. За эту штуку надо было ежемесячно отстегивать около $ 300, но друга просто очаровал набор бесплатных кастрюль и сковородок в подарок. Потом девушка бросила приятеля и съехала. Дом ему пришлось продать: он просто не мог его потянуть. Теперь фильтр для воды где-то валяется, но бедняга все равно за него платит, потому что заключил долгосрочный контракт. Кстати, вода у нас в районе просто отличного качества. © Anin1987 / Reddit
- Работал когда-то продавцом в магазине техники. Пришел к нам однажды молодой парень и купил самый большой телик за сумасшедшие деньги. Доставки в магазине не было, но я ему предложил вызвать грузовое такси. Парень отказался: типа ему приятель поможет. Решил я посмотреть, как это все будет выглядеть. В коробке телик в машину не влез, они его распаковали. Стали запихивать в салон, на что-то неудачно нажали, и в итоге матрица лопнула. Было немного жаль. © Scearllz / Pikabu
- Один мой знакомый держал небольшой магазинчик. Решил он обогатиться и закупил партию спиннеров на $ 20 тысяч. Но эти штуки оказались никому не нужны, и он еще целый год постил жалобные сообщения, умоляя хоть кого-то купить это барахло. Похоже, безуспешно, потому что бедняге пришлось закрыть лавку. И к тому же он развелся. © Solid_Internal_9079 / Reddit
- Коллега все время брал сверхурочные, чтобы накопить на собственное жилье. В итоге он вписался в ипотеку, но рассчитал выплаты, исходя из своих сверхурочных заработков. Я пытался ему сказать, что это глупая затея, но мужик меня не послушал. В результате он через пару лет после этого развелся с женой. Супруге надоело, что его никогда не бывает дома. © rubysundance / Reddit
- Нашли классную съемную квартиру. Большая, светлая, только вот стиралки не было. Притаскивает хозяйка на следующий день машинку и хвастается, что по акции за копейки урвала. Прошла пара недель, возвращаюсь из магазина, а у нас потоп. Когда вызвали мастера, оказалось, что стиралка подержанная и вообще на ладан дышит. Менять в ней надо буквально все, включая мотор. Хозяйке это влетело в копеечку.
- Сдаю несколько помещений в коммерческую аренду. И тут на одной точке начались проблемы с электричеством. Выяснил, что есть два варианта: мне надо либо ставить свой трансформатор, что дольше и дороже, либо подключиться к имеющемуся трансформатору, что быстрее и дешевле. У меня на примете был отличный арендатор, так что я выбрал второй вариант. В итоге компания затянула ремонт на пару месяцев, и мой арендатор торжественно исчез. Так я понял, что самый дешевый вариант обычно оборачивается большими тратами. © David Luke / Quora
- У нас сломался абажур на лампе. Папа решил не покупать новый, а сделать своими руками. Притащил из леса корягу, выточил полукруг и повесил его на стойку. Выглядит красиво, а трат ноль. Проходит буквально пара дней, и вдруг мы слышим мамины вопли. Влетаем в комнату, а там по полу маршируют целые полчища лесных муравьев. Неизвестно, где они умудрились в этой коряге спрятаться, но их явно разбудило тепло от лампы. В следующие полгода мы извели кучу денег, избавляясь от мурашей.
А вот некоторые люди, наоборот, умудряются экономить там, где это казалось невозможным. Причем это вовсе не значит, что они берегут каждую копейку.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые потеряли кучу денег из-за собственной глупости
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