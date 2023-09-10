16 человек, которые потеряли кучу денег из-за собственной глупости

Все мы иногда совершаем ошибки. Покупаем тесную обувь, только чтобы отправить ее на антресоли, теряем впопыхах кошелек, умудряемся опоздать на поезд. Но некоторые промахи оказываются настолько эпичными, что рассказывать о них мы будем даже внукам.