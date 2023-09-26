16 человек, которые просто хотели продать свои вещи в интернете, а попали в бразильский сериал
Любой человек, который хоть раз продавал вещи в интернете, подтвердит вам, что это задача с кучей сюрпризов. Помимо денег за товар, многие получают в довесок историю, которую так и тянет выложить в сеть.
- Разместили объявление об обмене/продаже излишка клубней георгин. На объявление откликнулся некий Александр. Со знанием дела предложил поменяться луковицами, когда приморозит (тогда самое время выкапывать). Пришло время. Договорились о встрече. Каково же было наше удивление, когда к нам пришел Александр, который оказался 11-классником. Он специально приехал из соседнего города (40 км) на автобусе за луковицами и привез на обмен свои, грамотно обработанные. Сказал, что увлекается садоводством и собирается поступать на агронома. Саня, у тебя все получится! © alex7332 / Pikabu
- Коллега продавала детскую кроватку. Ей одна дама написала, что хотела бы перед покупкой приехать к ней домой, положить ребенка и посмотреть, будет ли он в этой кроватке спать. © Unknown author / Bashorg.org
- Продавала я как-то через интернет корсет для постоперационного периода. Не пригодился.
И приехал за ним мужичок на BMW. Договаривались на сайте за 5 тыс., он мне предложил 3 тыс. со словами: «Вам что, жалко?! Он вам все равно не нужен!» Не продала, ибо нефиг давить на жалость. © RinaS1 / Pikabu
- Продаю пуховик за 5 тыс. Пишет мне вчера человек:
— Добрый вечер, а что так дорого?
— Добрый вечер, а что, вы уже берете?
— За 5 тыс.? Конечно нет.
— А за сколько будет «конечно да»?
— Ну если честно, не знаю. Я ищу за 2 тыс.
— Я вас умоляю, за 2 тысячи вы замерзнете к Новому году. Так и быть, уступлю вам свой за 4,5 тыс., но зато буду знать, что вы дожили до весны.
— Нет, спасибо, у меня только 2 тыс.
— Понимаю. Что ж, держитесь! © Unknown author / Bashorg.org
- Продавала предыдущую кровать ребенка, из которой он вырос, за символические пару тысяч. Отдает мне мужчина деньги наличкой, ребенок смотрит и такой: «Мам, это же моя кровать?» Я ему: «Ну да». Он: «Значит, можно я деньги за нее себе в копилку заберу?» Маленький предприниматель. © chertovka00 / Twitter
- Продаю ноутбук. Пишет женщина, убеждающая меня продать этот фактически новый девайс где-то на четверть дешевле. Прошу аргументацию (ну мало ли). Ответ достоен войти в анналы истории. Говорит: «Пожалуйста, объясняю. У нас все ноутбуки устаревшие. То, что он новый, как вы считаете, не делает его современным. В прошлом году изобретели процессор мультиядерный, и взломать его невозможно. Как говорится, каменный век закончился не потому, что закончились камни». У меня не хватило сил сползти под стол. © Unknown author / Bashorg.org
- Было у нас с женой 2 велосипеда. Родились дети, стало не до велосипедов, решили их продать. Выставляю я их в интернете и буквально через пару часов — звонок по поводу велика жены, мол, так и так, хочу приехать и посмотреть. В назначенный час стою с велосипедом у подъезда, подходят два здоровенных мужика. Один подходит к велику и сразу смотрит на переднее крыло. После осмотра еще пару секунд делает вид, что рассматривает весь велосипед, но уже как-то без энтузиазма. Поворачивается ко мне и говорит: «Сорян, мужик, не тот велик. У моей дочери 3 дня назад такой же украли, я объявления мониторю. У нас районы соседние, а у нее велик прям один в один, как этот. Только на переднем крыле царапина, а у тебя явно почти новый аппарат». Извинился, пожал руку, потом они оба ушли. © Pro100Nnck / Pikabu
- Жена продавала детский стульчик по объявлению. Подъезжает покупательница, присылает СМС: «Я снаружи». Жена смотрит в окно, видит припарковавшуюся «Тойоту» и пишет сообщение: «Это вы на „Тойоте“?» Тетка выходит из машины, смотрит на эмблему сзади и отвечает: «Да, я на „Тойоте“». © ploughlike-elk / Bashorg.org
- Продавала детскую игрушку. В магазине стоит 3,5 тыс., я выставила за 1 тыс. (новая, но упаковка помята, побыстрее продать хотела). Приехал парень, все пощупал, потрогал, покрутил, повертел. Попросил скинуть три сотки на такси. Отказала. Он купил, а вечером вдруг пишет мне, что отпала одна деталь и просит вернуть три сотки. Предложила ему забрать игрушку в любое удобное для него время. Почему-то отказался. © LegendaNajada / Pikabu
- Продавала куртку. Женщина говорит: «Хочу купить, давайте встретимся. Дадите номер?» Дала номер, через час она звонит и говорит: «Могу забрать завтра». Я согласилась. Через час опять звонит: «Ой, а завтра у меня дела, можно сегодня через час?» Отвечаю, что я уже ушла из дома. Договорились на другой день. Он наступает, клиентка не звонит, не пишет, на сообщения не отвечает. Я отправляю куртку другой покупательнице. Вечером объявляется пропавшая. Я говорю: «Вы не отвечали, я отправила следующей в очереди покупательнице. А она выдает: «Ой, а можете отменить?» © When_I_am_gone / Twitter
- Продавала я ноутбук через соцсети. Хороший новый ноутбук. Неопознанное лицо с аккаунта 20-летнего юноши долго доказывало мне, что дорого, хотя покупать и не собирался, просто мимо шел. Был не очень тактичен, взбесил. Я потратила 5 минут и узнала, что это школьник, 15 лет от роду, и учится он там, где я работала до декрета. Сказала, что передам привет через классного руководителя. Такой стерильной вежливости от 9-классника даже мама не видела, наверное. © Подслушано / Ideer
- Пару лет назад продавала синтезатор. Приехал приятный мужичок, забрал его и подарил мне сделанный из железа цветок, на котором сидела бабочка. Я поблагодарила. На следующий день он пишет: «Девушка, а у вас парень есть?» Я напряглась, но честно сказала, что нет. А он говорит: «Я вам бабочку подарил, так что скоро появится. Вы, главное, живите так, будто он у вас уже есть». И уж не знаю, бабочка ли или что другое, но в личной жизни поперло, хотя до этого и намека не было. © Подслушано / Ideer
- Я делаю разные украшения из бисера и продаю онлайн. Недавно написала девочка. Захожу на ее страницу — лет 13 ребенку. Пишет, что хочет сделать маме подарок. Говорит, что деньги честно собирала, даже фотку прислала! Мелкие купюры, мелочь всякая. Ну, думаю, такой ребенок! Даже если хватать не будет, все равно продам. Она из моего города, договорились встретиться у памятника в центре. Девочка пришла вовремя, принесла в кошельке деньги, попросила меня еще раз все пересчитать. Такая милашка! Я ей не говорила, что к основной покупке положила подарочек. Через пару дней присылает мне фотку, где они с мамой счастливые с новыми бусиками. © Палата № 6 / VK
- Периодически продаю или отдаю вещи на известных сайтах. Там очень много собирателей и занятных личностей, но один случай я никак не могу забыть. За погружным блендером приехал парень в костюме и на «Лексусе». Когда звонил по телефону и расспрашивал, работает ли блендер, обмолвился, что этот в машине возить будет, мол, будет запасной. Очень интересно, кем он работает, раз ему нужно возить в машине блендер. Мог бы купить новый в магазине. © Подслушано / Ideer
- Бывает, куплю себе дорогую вещь, а она висит без дела. Продаю через интернет максимум за треть цены. Как же бесит, когда покупатель наглеет: «Привезите мне ее сюда, мне до вас ехать неудобно!» Ты договариваешься, подстраиваешь планы, а за час до встречи: «Сегодня не поеду, у меня косметолог». А потом: «Как вы посмели ее другому продать?» © Подслушано / Ideer
- Продавала детские ходунки за копейки. Написала одна женщина, попыталась провернуть обмен на какой-то супер-пупер-шоколад! Говорю, мол, мне шоколад не нужен, мне деньги нужны. А она: «Нет, вы попробуйте! Такого шоколада у нас нигде нет». Короче, приехал ее муж на «Лексусе» и перед тем, как отдать деньги, выдал еще раз «Не хотите ли шоколада?» Ну что за люди... © Haltijatar / Pikabu
А теперь немного фотографий от тех, чье ожидание от сервиса разбилось о суровую реальность.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые просто хотели продать свои вещи в интернете, а попали в бразильский сериал
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