16 человек, которые жили себе спокойно и никого не трогали, а потом получили СМС

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Текстовыми сообщениями сложно передать эмоции. Но у героев нашей подборки это прекрасно получилось. Однажды они просто получили сообщение, и весь их день заиграл новыми красками.

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В этой статье вы найдете еще больше переписок с родителями.

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