16 человек, которые просто заскочили в магазин, а в результате влипли в приключение
Практически каждый день мы забегаем в магазин, чтобы прикупить продуктов или какую-нибудь обновку. Задача перед нами стоит достаточно простая, надо лишь выбрать необходимый товар, отстоять в очереди и оплатить покупки. На деле, на каждом из этом этапов многие из нас сталкиваются с совершенно непредсказуемыми ситуациями.
- Я пошла покупать дорогую сумку. Говорю консультанту: «Мне главное, чтобы бутылка воды помещалась, так как я пью часто». Она на меня смотрит как на ничтожество и заявляет: «В сумке за ₽ 40 тыс. еще и воду носить?» Тут я вообще прикола не поняла. Мне надо в ней хранить драгоценные металлы? Вышла из магазина. Лучше со старой сумкой за 3 косаря похожу. © Подслушано / Ideer
- На нашей улице открыли супермаркет. Захожу туда и начинаю выбирать продукты. Взвесила мясо и курицу, минут 15 выбирала сыр и огурцы. Вижу, что персонал какой-то неприветливый, все сквозь зубы отвечают. И только на выходе я заметила, что магазин работает до 22:00, а я зашла в 21:57. Месяц потом там не появлялась, надеялась, что меня за это время забудут. © Подслушано / Ideer
- Стою я в магазине на кассе, расплачиваюсь. Сумка лежит на подставке рядом. Краем глаза вижу, как какая-то дама возникает у меня за спиной и цапает край моей сумки. Тут у меня аж челюсть отвисает — она просто заглянула в сумку и быстро отошла. Я только и смогла что захихикать. © Подслушано / Ideer
- Пошла на рынок — место, где каждый первый тебя спрашивает: «Что ищете, девушка?» А я ищу фен, но стараюсь в разговоры не вступать и смотрю только на ценники. На пятый раз я не выдержала и ответила: «Мужа. Возможно, я его нашла, если вы согласитесь». Продавцы вокруг замерли в ожидании. Парень практически пропищал: «Не могу, я женат». На этом разговор и закончился. Кстати, фен я себе тогда так и не купила. © vasilisaPRO / Pikabu
- Оплатил свои продукты в супермаркете, а за мной в очереди стояла женщина средних лет с уставшими глазами и скромно одетая. У нее из покупок-то была: пара килограмм картофеля, 2 плавленых сырка и пачка недорогих сосисок. Решил сделать ей приятное. Когда продавшиц озвучила сумму, попросил поставить оплату терминалом, быстренько приложил свою карту и сбежал. И только когда дошел до дома, вспомнил, что нужно было еще PIN-код ввести. Сразу представил лица людей в очереди! Подлетел этакий незваный герой, пикнул картой и убежал, а графа кода на терминале так и осталась пустой. На несколько недель забыл дорогу в этот супермаркет. © AntSilveR / Pikabu
- Я как-то попросила завернуть мне 3 кг говядины, а продавщица после взвешивания радостно сообщила: «Мясо хорошее, никаких мышц». Говорю: «Что, простите? Мясо — это и есть мышечная ткань». В ответ мне заявляют: «Девушка, я уже 17 лет торгую и уж знаю, где у коровы мясо, а где мышцы». Понимаю, что проще не спорить, а про себя думаю: «Зачем я буду что-то доказывать, если она счастлива в своем невежестве?» © Trapezium / Pikabu
- Искала как-то джинсы в магазине, а консультант приносила практически одинаковые модели, которые вообще на мне не сидят. Штук 6 посмотрела и говорю: «Не мое это». А консультант несет еще одну почти такую же пару и сообщает: «Вот это совсем другое, вам точно подойдет». Пошла на рынок. Там тетенька мне сходу дала 3 разные по стилю пары, все сидели идеально. © Льяса / ADME
- Пару лет назад прохудился кошелек, мелочь вываливалась через дырку. Прихожу как-то в магазин, а за мной в очереди бабулька стоит. Достаю кошелек, чтобы оплатить покупки, и из него несколько монет вываливается. Я их подняла, а бабуля вдруг эту мелочь выхватывает и благодарит. Мне не жалко ₽ 50 да и отбирать было бы неловко. Но мы же с ней обе знали, что это были мои деньги. © Подслушано / Ideer
- Однажды были с мамой на рынке, она хотела купить 2 лотка яиц по 30 штук в каждом. Я начала яйца переворачивать, так продавщицу чуть не порвало на месте: «Чего вы тут перебираете? Идите уже, дома посмотрите». В итоге ей пришлось заменить 2 из 6 десятков: где куска скорлупы нет, где трещина глубокая, где «звездочка» появилась. Ладно еще, когда десяток-другой берешь, а там 5 яиц побитые (просто внеплановый пирог или омлет сделаешь), но 20 штук — это уже перебор. © squirrel / ADME
- Я покупала робот-пылесос. Выставлены были только черные. Говорю молодому продавцу: «Нет ли у вас такой же модели, но в другом цвете? На этом пылесосе на витрине пыли совсем немного, но она хорошо видна. Не хотелось бы постоянно протирать его». Далее состоялся эпичный разговор с парнем, убежденном, что пыль бывает только в торговых центрах. Еще и гордился, что он это знает, а я нет. © Marletka / ADME
- На кассе стояла женщина с дочуркой. Ребенок трещал, не умолкая, но у мамы нервы явно железные. Купили они мелочовку, а мама зачем-то взяла 2 больших пакета. Ребенок сразу: «А зачем нам 2 пакета?» И тут мама выдает: «Один для покупок, а второй — второй для твоего любопытства». © MedeyaLara / Pikabu
- Коллега купил кожаную куртку на привокзальном рынке. От нее действительно пахло кожей. Мы посоветовали поджечь кусочек, чтобы посмотреть — натуральная она или нет. Горело ярко и быстро. Стало понятно, что это подделка. Парень помчался на рынок, нашел торговца, тот во всем признался. Коллега спросил, почему же тогда куртка пахнет кожей. Продавец ответил, что они на нее специальный спрей для запаха брызгают. © Newnam / Pikabu
- Стою в очереди вторым, впереди — какой-то дядька лет 60 с корзинкой продуктов. Смотрим, тетка бежит с батоном. Спрашивает мужика передо мной, не пропустит ли ее, ведь она с одним товаром. Я для справедливости решил обозначить себя: «Я тут не просто так стою и у меня тоже одна покупка». На что услышал гениальный ответ: «У меня хлеб, а у вас не хлеб, поэтому вы меня обязаны пропустить». © OmnesOmnibus78 / Pikabu
- Подошел в одном магазине к холодильнику, а там куча мороженого и ценники в беспорядке. Я взял штук 6, подошел к кассе самообслуживания и пробил все, чтобы цены посмотреть. Выбрал одно мороженое, а остальные оставил на кассе. Бабка-кассирша орала, но даже не угадаете из-за чего. Она возмущалась: «Я там только что все разложила, что там непонятного?!» © meamomeari / Pikabu
- Стою в очереди в супермаркете, у меня набор из напитка и двух пачек попкорна. Подходит мамаша с коляской и баночкой сметаны в руке, смотрит на меня и говорит: «Не пропустите? Я с ребенком». Вежливо уступаю, а она вдруг начинает со дна коляски вытаскивать кучу продуктов. © MamkinRibak / Pikabu
- Наш преподаватель как-то рассказал, как попросил в магазине «2 молокетика пока», а продавщица даже не моргнула глазом и выдала 2 упаковки молока. У меня был ляп менее фееричный. Решила я как-то раз для своей студенческой трапезы купить «Доширак» с вишней и творожок с курицей. И еще не сразу поняла, почему продавец на меня так странно смотрит. © Маркони / ADME
Не только в магазине или на рынке люди умудряются влипнуть в совершенно невероятные ситуации. Некоторым счастливцам достаточно просто заглянуть в ресторан, чтобы разжиться историей на миллион.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые просто заскочили в магазин, а в результате влипли в приключение
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