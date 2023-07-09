16 человек, которые просто заскочили в магазин, а в результате влипли в приключение

Практически каждый день мы забегаем в магазин, чтобы прикупить продуктов или какую-нибудь обновку. Задача перед нами стоит достаточно простая, надо лишь выбрать необходимый товар, отстоять в очереди и оплатить покупки. На деле, на каждом из этом этапов многие из нас сталкиваются с совершенно непредсказуемыми ситуациями.